Gabriela Prisăcariu, imagini în costum de baie și înconjurată de zăpadă. Reacția lui Dani Oțil: „Să nu avem discuții”

Gabriela Prisăcariu a atras toate privirile în mediul online după ce a împărtășit recent o serie de fotografii neașteptate și provocatoare. Modelul a fost surprins pe o terasă ce pare a fi la munte, purtând un costum de baie întreg, negru. În jurul ei se afla o zăpadă consistentă, creând un contrast spectaculos între peisaj și ținuta de plajă a modelului.

Gabriela Prisăcariu, fotografii îndrăznețe în zăpadă

Pentru a face față temperaturilor scăzute, Gabriela și-a completat look-ul cu ochelari transparenti, căști pufoase, mănuși și încălțăminte specială pentru zăpadă, toate în tonuri negre, păstrând astfel un aspect monocrom. Fotografiile au stârnit rapid reacții din partea fanilor, mai ales datorită faptului că modelul a dezvăluit și cine se află în spatele aparatului de fotografiat. Dani Oțil este cel care a realizat pozele, semn că este implicat în postarea făcută de Gabriela.

„Soțul mi-a făcut pozele! Ca să nu avem discuții…”, a scris Gabriela alături de imaginile provocatoare, adăugând un strop de umor și naturalețe postării.

Gabriela Prisăcariu, trucuri de frumusețe

Gabriela Prisăcariu își păstrează silueta și tenul impecabile cu un mix între disciplină și mici trucuri de frumusețe. Soția lui Dani Oțil, întoarsă recent dintr-un city break la Paris, unde a combinat plăcerea plimbărilor cu un program dedicat îngrijirii personale, spune că secretul ei nu stă doar în tratamente sofisticate, ci și în soluții simple, găsite online.

Gabriela Prisăcariu obișnuiește să împărtășească cu fanii ei metodele prin care reușește să se menține într-o formă excelentă, cât și trucurile de frumusețe la care apelează. De această dată, ea a dezvăluit secretul unui ten lipsit de imperfecțiuni.

„Am descoperit recent un truc interesant de pe internet, castravetele congelat, pe care mi-l aplic seara pe față dacă am bubițe și până a doua zi totul este perfect! Îmi place mult, chiar funcționează!', povestește Gabriela, care nu se vede renunțând prea curând la părul blond: „Nu mi-aș schimba nuanța părului, m-am văzut cu peruci, am avut toate nuanțele de culori la păr, dar nu renunț la blond. Soțului meu îi place de mine așa cum sunt!”, a spus ea pentru Click!

Ritualul ei de zi cu zi include sport și masaje de întreținere: „Îmi place să merg la sală după ce îl las pe Tiago la grădiniță, mai fac un masaj, folosesc o cremă bună. Am găsit o rețetă care funcționează la mine și cu care mă înțeleg cel mai bine și atunci merg pe ea.”

Modelul, despre relația specială cu fiul ei, Tiago

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre relația cu fiul ei.

„Relația mea cu Tiago este tot mai frumoasă pe zi ce trece. Mă bucur că îl văd cum crește, am fost și la mare dar mai urmează o altă vacanță, probabil Turcia sau Grecia. Când nu sunt lângă el, îl sun non stop pe cameră. Mi-e dor de el, chiar și acum pentru că am plecat de dimineață și abia aștept să ajung acasă. Eu când plec fără el și urc în avion, deja mă uit la pozele cu el. Întotdeauna avem și câte o vacanță de cuplu, mi se pare foarte important, noi ținem foarte mult la acest aspect!”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu Oțil pentru Click.

