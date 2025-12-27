Gabriela Prisăcariu, despre parenting și limitele impuse în creșterea lui Tiago: „Mă amuză când oamenii spun că…”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. De la o relație discretă, cei doi au început treptat să se afișeze împreună, iar acum se bucură de momente prețioase alături de fiul lor, Tiago, venit pe lume în septembrie 2021.

Gabriela Prisăcariu, despre creșterea lui Tiago

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre relația cu Tiago și despre principiile sale în parenting. Vedeta susține ideea că părinții trebuie să fie prieteni cu copiii lor, însă cu anumite limite.

„Sunt de acord cu această idee de parenting, dar totul are o limită. Mă amuză când oamenii spun că sunt prieteni cu copilul, păi doar nu ești dușman, bineînțeles că ești prieten, dar totul trebuie să aibă o limită și îmi place să impun această limită și să ne înțeleagă când îi zic ceva serios sau când e de joacă”, a explicat Gabriela pentru Spynews.ro.

Deși multe modele de parenting evită pedepsele, Gabriela a subliniat că aceasta face parte din educație atunci când situația o cere.

„Merge în camera lui sau nu mai are voie să se uite la telefon, la televizor. Eu petrec foarte mult timp cu el și e normal, cu Dani se joacă, fac sport, activități, dar cu mine se ajunge în acel punct în care trebuie să impun și o pedeapsă”, a adăugat soția lui Dani Oțil.

În privința viitorului familiei, Gabriela a menționat că ia în considerare să mai aibă un copil, dar nu există o decizie clară încă.

„Eu sunt singură la părinți și întotdeauna mi-am dorit să am doi copii cel puțin, dar încă nu acum. O să vedem ce va fi”, a spus ea.

Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri de familie

Gabriela Prisăcariu a povestit că a purtat mai multe discuții cu fiul ei și al lui Dani Oțil, Tiago, despre posibilitatea venirii unui nou membru în familie. Deși micuțul se arată încântat de ideea unui frățior sau a unei surioare, el pare hotărât să nu renunțe la camera sa și la jucăriile pe care le iubește.

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că băiețelul de patru ani este extrem de atent la detalii și observă fiecare mișcare, mai ales atunci când ea iese pe ușă. Când discuția se îndreaptă spre ideea unui frate sau a unei surori, reacția lui Tiago este una entuziastă, dar cu limite clare.

„Am mai avut discuția asta. A zis că, da. Și-ar dori, dar el nu ar ceda nici camera lui, nici jucăriile… Nici pe mine nu m-ar ceda. Nu știu cum ar funcționa lucrurile”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru viva.ro.

Dani și Gabriela Oțil, care formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea mondenă, se bucură de viața de părinți alături de băiețelul lor, Tiago. Deși fanii se întreabă adesea dacă cei doi își mai doresc un copil, realitatea este că o experiență recentă i-a făcut pe soți să fie mai rezervați în privința extinderii familiei.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

