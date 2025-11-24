Gabriela Prisăcariu, cadou extravagant de la Dani Oțil de ziua ei de naștere. Ce i-a oferit prezentatorul TV

Gabriela Prisăcariu a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 33 de ani. Pe lângă multitudinea de urări de bine primite pe rețelele de socializare, vedeta a fost luată prin surprindere de către soțul ei, Dani Oțil, care i-a făcut un cadou impresionant.

Gabriela Prisăcariu, cadou fabulos de la soțul ei

De ziua ei de naștere, Gabriela Prisăcariu a fost răsfățată de către soțul ei cu un cadou cu totul și cu totul neașteptat. Prezentatorul TV i-a cumpărat un ceas Rolex, pe care vedeta l-a arătat cu multă încântare fanilor ei. Dani Oțil a fost ajutat de către fiul lor, Tiago, în pregătirea acestei surprize.

Dani Oțil: Azi știi că e ziua… a cui e? Mama ta și soția mea. Știi care sunt florile ei preferate? Tiago: Bujorii! Dani Oțil: Noi o așteptăm, ea e la masaj și vine. Dar știi care e mașina ei preferată? Tiago: Porsche? Dani: Da, doar că greșeala mea e că i-am luat la 30 de ani un Porsche nou și acum nu mai știu ce să-i iau. Dar știi dacă are vreun ceas preferat? Nici nu contează, pentru că doar de ăsta am mai găsit, tată. Mai așteptăm să vină, să-i facem surpriză.

De asemenea, Dani Oțil i-a transmis și un mesaj emoționant soției sale, Gabriela Prisăcariu, cu ocazia aniversării ei.

„Ce ar fi pictura fără ramă… Ce ar fi sculptura fără piedestal…

Se vede clar aici că eu sunt opera de artă și soția mă pune în valoare de câțiva ani…

La mulți ani!

Din 33…șapte am mâncat eu, patru eu și Tiago”, a scris Dani Oțil pe Instagram.

Gabriela Prisăcariu, confesiuni despre relația cu Dani Oțil

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună. Prezentatorul TV și modelul s-au căsătorit civil în mai 2021, iar în septembrie același an au devenit părinți pentru prima oară, când s-a născut băiețelul lor, Tiago.

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit deschis despre relația cu Dani Oțil și cum s-au schimbat lucrurile între ei în ultima vreme.

„Dani mă surprinde în fiecare zi cu tot felul de declarații. El nu este genul de bărbat care să își declare iubirea așa, în fiecare zi, dar când o spune, știu că o spune din inimă. (…) Și când îmi zice că îmi apreciază ținuta, înseamnă că este chiar ce trebuie. O face rar, cam de două ori pe an, dar e bine', a povestit Gabriela Prisăcariu pentru VIVA!

Modelul a mărturisit că obișnuiește să îi dea soțului ei sfaturi vestimentare, însă nu insistă foarte mult pe acest aspect.

„Fiecare se îmbracă cum vrea, cum simte. Da, îmi dau cu părerea, dar asta nu înseamnă că îl și influențez foarte tare neapărat. (…) Și faptul că ne respectăm unul pe celălalt și că înțelegem că suntem diferiți și că ce îmi place mie nu trebuie să îi placă neapărat și lui, chiar dacă suntem căsătoriți”, a mai spus Gabriela Prisăcariu pentru sursa citată.

Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre al doilea copil

Potrivit declarațiilor oferite de Gabriela Prisăcariu, o întâmplare nefericită i-a schimbat perspectiva prezentatorului TV. După ce micuțul Tiago a avut parte de o accidentare serioasă la mână, ce a necesitat intervenția medicilor și copci, Dani Oțil a devenit mult mai precaut și temător în legătură cu ideea de a avea încă un copil.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

Evenimentul a fost o adevărată lecție pentru amândoi, iar Gabriela Prisăcariu recunoaște că trăiește cu o grijă constantă față de binele lui Tiago. Ea spune că, de multe ori, se întreabă cum au reușit părinții lor să facă față provocărilor fără sprijinul resurselor moderne.

„Eu nu înțeleg cum ne-au crescut părinții noștri, sincer. Noi suntem tot timpul acolo și vrem să nu pățească nimic, și vrem să îi protejăm. Cred că acesta este cel mai stresant lucru din viața de părinte: să îi fie bine copilului”, a adăugat ea.

