Lora, confesiuni despre căsnicia cu Ionuț Ghenu. Cum fac față cei doi tensiunilor din relație: „Comunicarea este esențială”

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. Pe 5 octombrie 2024, s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior cântăreața și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora, dezvăluiri sincere despre căsnicia cu Ionuț Ghenu

Lora susține că nu s-a schimbat foarte mult dinamica dintre ea și Ionuț Ghenu după ce s-au căsătorit, pentru că amândoi formau o echipă solidă, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, de dinainte.

„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună. Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor. Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă”, a spus Lora pentru VIVA!

Lora și Ionuț Ghenu au câteva reguli în relația lor care îi ajută să gestioneze tensiunile și potențiale conflicte.

„Cred că regula noastră principală este să nu lăsăm orgoliul să câștige. Comunicarea este esențială. Chiar și atunci când suntem supărați, încercăm să nu lăsăm lucrurile nerezolvate prea mult timp. Fiecare relație are dinamica ei și nu există aceleași reguli pentru toți, dar există puncte comune. Comunicarea și empatia sunt două dintre ele.”

Lora a enumerat o parte dintre avantajele și dezavantajele faptului că lucrează împreună cu soțul ei, Ionuț Ghenu.

„Faptul că lucrăm împreună are avantaje și dezavantaje, într-adevăr. Avantajul este că ne înțelegem foarte bine ritmul și presiunile. Dezavantajul este că uneori trebuie să ne amintim să ne oprim din „modul de lucru” și să fim pur și simplu soț și soție. Bineînțeles că nu reușim mereu, bineînțeles că ajung cu „colegul” antipatic acasă și viceversa, bineînțeles că avem momente în care oboseala combinată cu foamea și drumurile lungi ne fac să ne uităm promisiunile.”

Lora, declarații despre o posibilă despărțire de soțul ei, Ionuț Ghenu

Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu, au vorbit deschis acum ceva timp depre relația lor. Artista a făcut declarații și despre posibilele motive care ar determina-o să pună capăt căsătoriei cu Ionuț Ghenu.

„Soțul meu este un om minunat. Dar dacă va greși vreodată, dacă va deveni rău, eu nu voi mai permite inimii mele să trăiască într-o poveste falsă. Am jurat la bine și la greu, dar nu la bine și la rău. Doar dacă luptăm împreună împotriva acelui rău… Indiferent de cât de mult iubesc o persoană, dacă devine rea și nu își mai revine de acolo și asta e noua realitate a acestui om, o să îl iubesc de la distanță. Așa sunt eu. Nu îmi doresc să fie lângă mine așa”, a spus Lora în podcastul lui Bursucu’.

