Dacă te străduiești să fii o persoană pozitivă, atunci vei fi mai fericită în relație? Ce capcane îți întinzi singură

Ești cu adevărat o persoană pozitivă sau așa te străduiești să maschezi anumite neajunsuri în cuplu? Una dintre perspectivele ce trebuie analizate.

  de  Cristescu Catalina
O persoană pozitivă, optimistă, calmă va avea mai puține conflicte, mai multă armonie și o conexiune mai profundă cu partenerul de cuplu. Crezi cu tărie asta, că poți influența semnificativ calitatea relației tale, dar și comportamentul partenerului tău prin ceea ce faci tu în raport cu el, că asta e o manieră de control sau chiar de manipulare pozitivă. Doar că, în practică, merge până la un punct, iar lucrurile sunt mult mai complexe. Și, ironic, obsesia de a rămâne permanent pozitiv devine un mecanism de evitare emoțională și o formă subtilă de autocenzură. Ajungi să nu mai fii sinceră nici cu tine, nici cu partenerul, pentru că începi să crezi că orice emoție negativă este greșită sau periculoasă pentru relație.

Absența conflictului

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să crezi că o relație sănătoasă înseamnă o relație fără tensiuni. Așa că încerci constant să păstrezi atmosfera plăcută și eviți discuțiile incomode, minimizezi lucrurile care te deranjează și te convingi că nu merită să strici momentul, oricât de banal ar fi el. În timp, începi să te simți singură emoțional chiar și într-o relație aparent liniștită și stabilă, în care partenerul are impresia că totul este în regulă. Iar surpriza lui va fi mare atunci când resentimentele vor ieși la suprafață, iar reproșurile vor curge ca o cascadă. O relație matură nu este aceea în care nimeni nu se supără, ci cea în care ambii parteneri pot tolera disconfortul unor conversații autentice.

Să fii ușor de gestionat

Îți reglezi excesiv reacțiile, deoarece nu vrei să fii percepută drept dificilă, sensibilă, dramatică, așa că devii foarte adaptabilă. În exterior pari o persoană echilibrată, în interior funcționezi pe o bază de autocontrol permanent. Îți filtrezi nemulțumirile, îți flexibilizezi limitele uneori până la dispariția lor. Îți explici singură de ce anumite comportamente ale partenerului nu sunt chiar atât de grave, iar el te apreciază nu pentru cine ești, ci pentru că nu creezi probleme.

Evitare clară

Optimismul devine o strategie sofisticată de a nu intra în contact cu propriile emoții dureroase. În loc să recunoști că te simți furioasă, dezamăgită sau anxioasă, te grăbești să găsești o parte bună în orice situație. Aparent sună matur, dar emoțiile ignorate nu dispar. Pozitivitatea autentică nu înseamnă să negi realitatea emoțională în care trăiești, ci să rămâi în ea având un soi optimism realist.

Devii responsabilă pentru relație

Tu ești cea care trebuie să calmeze lucrurile, să creezi o atmosferă plăcută, să fii cu moralul sus pentru amândoi. Apare o presiune uriașă, căci dacă relația trece printr-o perioadă dificilă, simți că ai eșuat. Că nu ai fost suficient de înțelegătoare, răbdătoare, bună, eficientă. O conexiune reală presupune și momente de vulnerabilitate, oboseală, ambivalență sau nesiguranță. Nu trebuie să fii constant bine pentru a merita iubire.

Vinovăția care te macină

Uneori ajungi să te judeci foarte dur pentru reacții absolut firești și te etichetezi negativ. Dacă te superi, ești slabă. Dacă ai nevoie de reasigurare, ești dependentă de partener. În loc să îți asculți emoțiile te blamezi și te străduiești să te corectezi având în minte o imagine de parteneră perfectă. Nu poți să vezi cât de mult contează capacitatea de a fi sincer și prezent emoțional.

Dacă te critici foarte mult, atunci vei fi o parteneră de cuplu foarte bună și relația sigură? Cum te rănește această perspectivă

