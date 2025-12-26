Te simți singură? Situații când prea multă socializare devine dăunătoare și nu mai e o resursă sănătoasă

Cel mai probabil știi deja cât de importantă este socializarea, că avem nevoie de conectare emoțională, de persoane lângă care să ne simțim în siguranță, apreciați, văzuți, înțeleși, că oamenii aceia sunt tribul nostru. Că ei formează plasa noastră de siguranță socială și emoțională. Să stai în casă, în izolare, după o despărțire de exemplu, ori în alt moment când îți este greu, nu are același efect vindecător cu a fi printre cei care te iubesc, făcând lucruri care îți plac.

În același timp mai există și alt mod de a face față când simți durere emoțională, nu doar grija corectă, adecvată din partea ta sănătoasă. Mai este o parte din tine care autoliniștește emoțiile acelea negative. Manifestările practice, comportamentale ale autoliniștirii pot fi diverse, de la consum de alcool, droguri, muncă în exces, mâncat compulsiv, orientare către dulciuri, pornografie, binge watch de seriale sau filme, dating cu mai multe persoane în același timp, flirt online, infidelitate, chiar socializare în exces. Iată de ce ultima devine o problemă.

Nu primești ce ai nevoie

Ieșitul acesta în exces cu mai mulți oameni din mai multe grupuri diferite, diferite medii, contexte sociale, nu presupune automat că ai intimitate emoțională. Că aceia sunt oamenii pe care i-ai suna la 3 dimineață dacă ai o problemă, ori te bazezi pe ei să îți aducă supă la spital. Ci acolo găsești mai degrabă o socializare cu implicare emoțională limitată.

Poate fi amuzant până la un punct, e o strategie simplă de a sta departe de ceea ce simți și de a nu te vulnerabiliza. Dar dacă ai un moment mai delicat deprivarea ta emoțională va spori rapid. Căci mediul respectiv în sine este foarte deprivant emoțional. Dacă te simți singură oricum, sentimentul se va adânci când gravitezi în diferite cercuri unde chiar să nu te simți auzită, să observi că oamenilor acelora chiar nu le pasă de tine.

Nu ai timp de analiză și procesare emoțională

Te simți singură? De ce? Care sunt cauzele acestei singurătăți? Ai uitat o perioadă bună de prieteni, chiar și familia ai vizitat-o foarte rar? Te-ai concentrat atât de mult pe muncă, pe obiectivele profesionale încât ai uitat că ai pe lângă și o viață familială și o viață personală de care e foarte important să te ocupi? Te-ai neglijat? Ai făcut anumite greșeli în cuplu și te-ai pedepsit prin izolare?

Ai suferit mult în urma unei despărțiri? Un fost partener te-a dezamăgit atât de tare încât nici n-ai mai vrut să auzi de relații sau de un potențial partener? Singurătatea este un sentiment dar și consecința unor alegeri. Atunci când ești continuu plecată de acasă, nu îți dai șansa să stai cu tine și cu ceea ce simți, să te uiți la ce a dus acolo. Emoțiile evitate vin înapoi la suprafață cu dobândă. Situațiile ignorate reflectă tipare comportamentale și de gândire care te vor sabota din nou în viitor.

