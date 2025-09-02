Tily Niculae explică de ce păstrează discreția asupra divorțului. Ce spune despre zvonurile de infidelitate: „Să fie clar pentru toată lumea”

După aproape două decenii împreună, Tily Niculae și Dragoș Popescu și-au spus adio oficial. Cei doi au început relația acum aproape 20 de ani, iar în 2011 și-au unit destinele prin căsătorie. În timpul celor 15 ani de mariaj, au construit o familie frumoasă și au crescut doi copii, însă, recent, drumurile lor au luat direcții separate.

Tily Niculae a făcut recent declarații emoționante despre despărțirea de soțul ei, Dragoș Popescu, păstrând în continuare motivele reale ale divorțului subiect privat.

La finalul lunii august, actrița a confirmat pe Instagram că mariajul lor, după 15 ani, s-a încheiat: „După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă. Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”.

Tily Niculae, noi dezvăluiri după divorț

În mesajul ei inițial, actrița nu a oferit detalii despre separare, nici măcar despre momentul exact în care a avut loc. Recent, invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Tily Niculae a explicat că nu intenționează să dezvăluie vreodată adevăratele motive ale divorțului, din respect pentru tatăl copiilor ei.

„Am vrut să port eu crucea asta, la fel ca multe altele și să fie clar pentru toată lumea, chiar dacă e un proces dureros. Am zis că e mai corect așa și primul om pe care l-am anunțat a fost tatăl copiilor mei, evident, și am zis că vreau să fac asta (n.r. – să anunțe ea public că s-au separat). Am zis că este despre mine și că sunt într-o postură în care m-am simțit inconfortabil (…) N-o să spun motivele niciodată. Eu consider că nu există vinovați (…) Nu era doar despre mine. Și despre el. Și despre copii (…) Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”, a spus ea în cadrul podcastului.

Detalii despre relația lor

Actrița a ținut să precizeze că despărțirea nu a fost cauzată de infidelitate. Deși a trecut printr-un moment dificil, ea continuă să creadă în căsnicie și în capacitatea ei de a fi o soție bună.

Tily Niculae și Dragoș Popescu au fost unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc, iar povestea lor de iubire a durat aproape două decenii. Cei doi s-au întâlnit când Tily avea 18 ani, iar Dragoș 28, iar diferența de vârstă nu a reprezentat niciodată o problemă.

„Eu m-am îndrăgostit de Popescu al meu, pentru că așa îi spun, la 18 ani. I-am spus din primul moment că el va fi tatăl copiilor mei… Apoi, la 24 de ani, ne-am căsătorit și un an mai târziu a venit pe lume Sofia, fetița noastră”, povestea actrița în trecut.

Deși s-au iubit puternic și au petrecut mulți ani împreună, căsnicia lor a avut și provocări. Au traversat momente dificile și au fost aproape de separare în trecut, dar au reușit să depășească obstacolele și să își protejeze viața personală de ochii publicului.

