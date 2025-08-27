Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului: „Viața e frumoasă atunci când…”

Tily Niculae a transmis un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat de Dragoș Popescu.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului: "Viața e frumoasă atunci când..."

La câteva zile după ce și-a anunțat oficial divorțul, Tily Niculae a atras din nou atenția printr-o postare pe rețelele de socializare. Actrița a împărtășit un mesaj încărcat de sens, sugerând modul în care privește această nouă etapă din viața sa.

Tily Niculae, mesaj cu subînțeles

Pe 22 august, vedeta a confirmat că mariajul său de 15 ani cu Dragoș Popescu a ajuns la final. Vestea a surprins mulți dintre cei care o urmăresc, însă Tily a ales să vorbească deschis despre decizia dificilă de a merge pe drumuri separate.

Deși trece prin schimbări importante pe plan personal, actrița încearcă să transmită un sentiment de echilibru și optimism.

„Viața e frumoasă atunci când alegi să o trăiești simplu, cu un zâmbet și inima ușoară.”, a scris Tily Niculae, lăsând impresia că, dincolo de despărțire, încearcă să se concentreze pe bucuriile mărunte ale fiecărei zile.

Chiar dacă nu a oferit detalii concrete despre motivele separării, mesajul ei pare să sugereze că liniștea și recunoștința pentru lucrurile simple îi dau puterea să meargă înainte.

Actrița, detalii despre divorț

Relația dintre Tily Niculae și soțul ei a fost mereu intens analizată. Diferența de vârstă de zece ani nu a reprezentat un obstacol pentru povestea lor de dragoste, însă actrița a recunoscut, de-a lungul timpului, că au existat momente tensionate. Ea povestea într-o emisiune TV că în trecut au ajuns aproape de divorț, dar atunci au reușit să depășească dificultățile prin terapie și comunicare.

„Totul a durat o săptămână, timp în care m-am interesat ce înseamnă și ce presupune un divorț. (…) Este diferența asta de vârstă de 10 ani, în care el ia totul cu relaxare. Ne-am cunoscut când eu aveam 18 ani. M-am căsătorit la 20 și ceva de ani. Ce Dumnezeu să știu? (…) Și aveam senzația că tot timpul pompez doar pentru celălalt și că mie nu mi se reîntoarce nimic. După care au urmat câteva ședințe de terapie în care am înțeles că nu trebuie să-i ceri celuilalt ceva ca să fii fericit. Comunicarea este cea mai importantă pe toate planuri. Trebuie să trecem peste bariera de a ne închipui ce crede celălalt. (…) Aveam senzația că între noi se produsese un gol și că el oarecum își trăia toate dorințele, iar eu, din dragoste pentru el, mereu acceptam și niciodată nu mi le îndeplineam pe ale mele”, mărturisea Tily la acel moment.

În urmă cu doi ani, actrița recunoștea că diferența de vârstă de 10 ani dintre ea și Dragoș Popescu poate crea unele provocări, însă relația lor a rămas una bazată pe respect și sprijin reciproc. Chiar și după despărțire, ambii părinți intenționează să se implice activ în creșterea copiilor.

„Mare lucru nu prea s-a întâmplat, fiindcă eu consider că o separare nu este o tragedie. Mai ales când se încheie în lumină așa cum mi-am propus, să onorezi ceea ce ai trăit, dar să realizezi că trecutul nu mai face parte din prezent. Mulțumesc tare pentru gânduri! Sunt eu…cu luciditate, aceeași bucurie, dar mai ales direcție clară”, a declarat Tily Niculae pe rețelele de socializare.

Citește și:
Michelle Obama, dezvăluiri despre cele două fiice ale sale. Ce decizie radicală a luat Malia pentru a se desprinde de părinții ei faimoși

foto. Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Meghan Markle, dezvăluiri în sezonul 2 al serialului "With Love, Meghan": secretele meniului de nuntă și înmormântarea Reginei Elisabeta
People
Meghan Markle, dezvăluiri în sezonul 2 al serialului "With Love, Meghan": secretele meniului de nuntă și înmormântarea Reginei Elisabeta
Monica Anghel a fost operată. Prin ce intervenție a trecut artista și cum se simte acum: "Am luat cea mai bună decizie"
People
Monica Anghel a fost operată. Prin ce intervenție a trecut artista și cum se simte acum: "Am luat cea mai bună decizie"
Maria Avram de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru comportamentul din emisiune: "Uneori par mai dură. Dar..."
People
Maria Avram de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru comportamentul din emisiune: "Uneori par mai dură. Dar..."
Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look! Cum arată acum actrița, însărcinată cu primul copil
People
Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look! Cum arată acum actrița, însărcinată cu primul copil
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit după doi ani de relație. Cum arată și cât costă inelul de logodnă primit de artistă
People
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit după doi ani de relație. Cum arată și cât costă inelul de logodnă primit de artistă
Andreea Marin, mesaj emoționant după ce fiica ei s-a mutat în America pentru studii: "Încă visez cu ochii deschiși"
People
Andreea Marin, mesaj emoționant după ce fiica ei s-a mutat în America pentru studii: "Încă visez cu ochii deschiși"
Libertatea
Elena Cârstea, mare absentă de la Festivalul Mamaia 2025. I-a atacat subtil pe organizatori: „Nu m-a invitat nimeni”
Elena Cârstea, mare absentă de la Festivalul Mamaia 2025. I-a atacat subtil pe organizatori: „Nu m-a invitat nimeni”
Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița i-a luat locul lui Dragoș Bucur: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița i-a luat locul lui Dragoș Bucur: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Bianca Dan a renunțat la bariere și s-a lăsat răsfățată de Mattia: „A fost un pupic pe buze”. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți
Bianca Dan a renunțat la bariere și s-a lăsat răsfățată de Mattia: „A fost un pupic pe buze”. Cum au fost surprinși pe plajă departe de toți
Cum arată părinții lui Cătălin Brînză de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita masculină se mândrește cu cei care i-au dat viață
Cum arată părinții lui Cătălin Brînză de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita masculină se mândrește cu cei care i-au dat viață
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
catine.ro
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Cum arată inelul primit de cântăreață
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Cum arată inelul primit de cântăreață
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Adevărata diferență dintre strugurii negri, roșii și albi. Ce beneficii au pentru sănătate
Adevărata diferență dintre strugurii negri, roșii și albi. Ce beneficii au pentru sănătate
Frunzele de varză crudă ar putea fi un remediu excelent pentru dureri, inflamații și probleme ale pielii
Frunzele de varză crudă ar putea fi un remediu excelent pentru dureri, inflamații și probleme ale pielii
Mai multe din people
Kim Kardashian, criticată pentru ținuta purtată de fiica sa în vârstă de 12 ani, North West. Cum a fost fotografiată adolescenta: "Atât de nepotrivit”
Kim Kardashian, criticată pentru ținuta purtată de fiica sa în vârstă de 12 ani, North West. Cum a fost fotografiată adolescenta: "Atât de nepotrivit”
People

Ținuta purtată de North West a stârnit o adevărată controversă în mediul online.

+ Mai multe
Adevăratul motiv pentru care Lidia Buble a renunțat la părul blond în favoarea nuanțelor de șaten și roșcat: "Atunci am îndrăznit din nou"
Adevăratul motiv pentru care Lidia Buble a renunțat la părul blond în favoarea nuanțelor de șaten și roșcat: "Atunci am îndrăznit din nou"
People

Lidia Buble a dezvăluit de ce a renunțat la părul blond.

+ Mai multe
Claudia Schiffer, siluetă impecabilă la 55 de ani. Fostul supermodel a uimit într-un costum de baie decoltat
Claudia Schiffer, siluetă impecabilă la 55 de ani. Fostul supermodel a uimit într-un costum de baie decoltat
People

Claudia Schiffer a uimit cu apariția ei într-un costum de baie alb, celebrând împlinirea vârstei de 55 de ani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC