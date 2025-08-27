Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului: "Viața e frumoasă atunci când..."

La câteva zile după ce și-a anunțat oficial divorțul, Tily Niculae a atras din nou atenția printr-o postare pe rețelele de socializare. Actrița a împărtășit un mesaj încărcat de sens, sugerând modul în care privește această nouă etapă din viața sa.

Tily Niculae, mesaj cu subînțeles

Pe 22 august, vedeta a confirmat că mariajul său de 15 ani cu Dragoș Popescu a ajuns la final. Vestea a surprins mulți dintre cei care o urmăresc, însă Tily a ales să vorbească deschis despre decizia dificilă de a merge pe drumuri separate.

Deși trece prin schimbări importante pe plan personal, actrița încearcă să transmită un sentiment de echilibru și optimism.

„Viața e frumoasă atunci când alegi să o trăiești simplu, cu un zâmbet și inima ușoară.”, a scris Tily Niculae, lăsând impresia că, dincolo de despărțire, încearcă să se concentreze pe bucuriile mărunte ale fiecărei zile.

Chiar dacă nu a oferit detalii concrete despre motivele separării, mesajul ei pare să sugereze că liniștea și recunoștința pentru lucrurile simple îi dau puterea să meargă înainte.

Actrița, detalii despre divorț

Relația dintre Tily Niculae și soțul ei a fost mereu intens analizată. Diferența de vârstă de zece ani nu a reprezentat un obstacol pentru povestea lor de dragoste, însă actrița a recunoscut, de-a lungul timpului, că au existat momente tensionate. Ea povestea într-o emisiune TV că în trecut au ajuns aproape de divorț, dar atunci au reușit să depășească dificultățile prin terapie și comunicare.

„Totul a durat o săptămână, timp în care m-am interesat ce înseamnă și ce presupune un divorț. (…) Este diferența asta de vârstă de 10 ani, în care el ia totul cu relaxare. Ne-am cunoscut când eu aveam 18 ani. M-am căsătorit la 20 și ceva de ani. Ce Dumnezeu să știu? (…) Și aveam senzația că tot timpul pompez doar pentru celălalt și că mie nu mi se reîntoarce nimic. După care au urmat câteva ședințe de terapie în care am înțeles că nu trebuie să-i ceri celuilalt ceva ca să fii fericit. Comunicarea este cea mai importantă pe toate planuri. Trebuie să trecem peste bariera de a ne închipui ce crede celălalt. (…) Aveam senzația că între noi se produsese un gol și că el oarecum își trăia toate dorințele, iar eu, din dragoste pentru el, mereu acceptam și niciodată nu mi le îndeplineam pe ale mele”, mărturisea Tily la acel moment.

În urmă cu doi ani, actrița recunoștea că diferența de vârstă de 10 ani dintre ea și Dragoș Popescu poate crea unele provocări, însă relația lor a rămas una bazată pe respect și sprijin reciproc. Chiar și după despărțire, ambii părinți intenționează să se implice activ în creșterea copiilor.

„Mare lucru nu prea s-a întâmplat, fiindcă eu consider că o separare nu este o tragedie. Mai ales când se încheie în lumină așa cum mi-am propus, să onorezi ceea ce ai trăit, dar să realizezi că trecutul nu mai face parte din prezent. Mulțumesc tare pentru gânduri! Sunt eu…cu luciditate, aceeași bucurie, dar mai ales direcție clară”, a declarat Tily Niculae pe rețelele de socializare.

foto. Arhiva ELLE

