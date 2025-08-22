Tily Niculae și soțul ei au divorțat! Căsnicia lor s-a încheiat după 15 ani: „Merg mai departe cu demnitate”

Tily Niculae a confirmat oficial că mariajul ei cu Dragoș Popescu s-a încheiat, după 15 ani petrecuți împreună. Actrița a ales să împărtășească vestea printr-un mesaj emoționant, în care a explicat că hotărârea de a merge pe drumuri separate a fost luată „cu mult timp în urmă”.

Tily Niculae a divorțat

Cei doi s-au căsătorit în 2011 și au preferat să își trăiască povestea de iubire departe de atenția publicului. Chiar dacă a vorbit rar despre viața de familie, Tily Niculae a mărturisit în mai multe rânduri că a încercat mereu să păstreze un echilibru între carieră și rolul de mamă și soție.

În declarația sa, actrița a ținut să își exprime recunoștința față de părinți, socri și fostul partener pentru cei 19 ani de viață trăiți împreună, subliniind că perioada petrecută alături de familia sa a fost una plină de experiențe valoroase.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună.

📌Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți.

Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani.

Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie.”, a scris Tily Niculae pe rețelele sociale.

În ce relații a rămas cu fostul partener

Deși drumurile lor s-au separat, actrița a subliniat că ea și fostul ei soț vor rămâne uniți prin dragostea și responsabilitatea față de cei doi copii pe care îi au împreună, Sofia și Radu.

„📌Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim. Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați, pentru care voi purta mereu o recunoștință profundă. Ei sunt, și vor rămâne, cel mai frumos dar al acestei căsnicii. Grija față de echilibrul, bunăstarea și stabilitatea lor rămâne o responsabilitate pe care o vom împărți cu seriozitate și respect.

Așa cum le-am spus și lor: cel mai important lucru de reținut este că au venit pe lume din iubire. Pfiu, dar ce iubire🥰!

📌La fel cum am intrat în această căsnicie, merg mai departe cu demnitate— cu sufletul deschis și inima sinceră — fără regrete, dar cu foarte multe lecții învățate. #amales

📌Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost aproape, dar și celor apropiați care ne-ați înțeles cu discreție și empatie.

📌Acesta este singurul comentariu public pe care îl voi face cu privire la acest subiect.

Rog respectuos colegii din presă să manifeste decență și înțelegere față de acest subiect,să respecte intimitatea copiilor și a familiei.

Este un moment care ține de viața personală și de echilibrul unor suflete care merită liniște, nu spectacol.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Tily”, a mai transmis actrița.

