Ce mesaj important a transmis Cabral Ibacka pe social media. Prezentatorul TV a tras un semnal de alarmă: „Nu trebuie să fim mereu bine"

Cabral Ibacka a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care dorește să atragă atenția asupra importanței sănătății mintale și a preocupării individuale față de gestionarea problemelor psihice. 

În luna conștientizării sănătății mintale, care este marcată în fiecare an în întreaga lume în luna mai, Cabral Ibacka și-a îndreptat atenția către această ocazie. Prezentatorul TV a transmis publicului său un mesaj prin care dorește să amintească faptul că este important să avem grijă de sănătatea noastră mintală

„Nu ni s-a spus niciodată cum să avem grijă de mintea noastră.
Ni s-a spus să fim tari. Să ducem. Să nu plângem. Să rezolvăm.
Și am făcut asta.
Ani la rând.
Am învățat să tăcem când doare.
Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru.
Să fim stâlp… chiar și atunci când ne crapă fundația.
Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot.
Că nopțile devin mai lungi.
Că oboseala nu mai e doar în corp… ci în suflet.
Adevărul?
Bărbații nu sunt făcuți din fier.
Sunt făcuți din povești nespuse, din frici ascunse și din lupte duse în tăcere.”

Prin confesiunile sale, Cabral Ibacka își dorește să reducă stigma asociată problemelor de sănătate mintală și să îi încurajeze pe oameni să caute ajutor specializat în această privință.

„Și uneori… cel mai mare curaj nu e să reziști.
Ci să spui: „Nu mai pot.”
Să ceri ajutor.
Să vorbești.
Să recunoști că și tu ai nevoie de cineva.
Pentru că nu ești mai puțin bărbat dacă simți.
Ești mai viu.
Și poate că exact asta trebuie să învățăm:
că nu trebuie să ducem totul singuri.
că nu trebuie să fim mereu bine.
că uneori… e ok să nu fie ok.
Ai grijă de tine.
Nu doar de tot ce e în jurul tău.”

Cabral are o regulă strictă când vine vorba de copiii lui

Cabral Ibacka a dezvăluit recent modul în care gestionează faima și interacțiunea cu fanii, punând pe primul loc binele copiilor săi, Namiko și Tiago.

Deși nu are nicio problemă să facă fotografii cu admiratorii săi, există o regulă clară pe care o respectă cu strictețe: atunci când este alături de copiii săi, refuză politicos orice solicitare de poze.

„Dacă omul vine şi te roagă să faci o poză, n-am nici cea mai mică problemă, exceptând momentul în care sunt cu copiii”, a declarat Cabral în cadrul unui interviu pentru Paginademedia.ro.

Decizia sa este influențată de experiența trăită cu fiica sa cea mare, Inoke, în urmă cu ani buni. Prezentatorul și-a dat seama, cu ajutorul unui psiholog, că obiceiul de a întrerupe momentele petrecute cu fiica lui pentru a face poze cu fanii putea avea un impact negativ asupra copilului.

„Au fost foarte multe momente când mi-am lăsat copilul jos din brațe ca să fac poze cu foarte mulți oameni. Din punctul meu de vedere, nu era vreo dramă, dar în mintea copilului nu a fost o chestie prea bună”, a explicat el.

În prezent, Cabral este hotărât să nu mai repete această greșeală cu ceilalți copii ai săi și își asumă orice critică venită din partea celor care nu înțeleg refuzul său.

„Dacă omul înţelege că eu nu pot să las copilul din brațe ca să fac o poză, bine, dacă nu înţelege, îmi asum. Eu ştiu că trebuie să îmi protejez în primul rând copilul. Nu pot să sacrific copilul şi starea lui mentală pentru o poză.”

Cu toate acestea, în afara acestor situații, Cabral Ibacka este deschis și prietenos cu cei care îi cer o fotografie, considerând acest gest un compliment.

„În rest, n-am niciun fel de problemă să fac milioane de poze cu oricine îşi doreşte. Până la urmă, este un compliment. Dacă oamenii te consideră cool, dacă îşi doresc să facă o poză cu tine, înseamnă că mi-am făcut treaba.”

