Suma fabuloasă pe care Jeff Bezos și Lauren Sánchez au dat-o pentru a deveni co-președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Jeff Bezos și Lauren Sánchez au fost desemnați co-președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala, adăugând astfel un nou titlu la implicarea lor tot mai vizibilă în cadrul celui mai exclusivist eveniment din industria modei. Noua poziție îi plasează în linia oficială de primire a invitaților la gala caritabilă programată pentru 4 mai, unde li se vor alătura co-președintele Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour.

Ce sumă ar fi plătit cei doi pentru noul lor rol la MET GALA 2026

Potrivit presei internaționale, cei doi nu ocupă acest loc important doar datorită numelor pe care le poartă, ci, bineînțeles, este vorba despre bani. Mai exact, cei doi ar fi plătit 10 milioane de dolari pentru a deveni co-președinți onorifici ai Met Gala 2026.

„Soții Bezos sunt exact acolo unde se află acum visul american în materie de statut, avere și stil”, a declarat fostul editor Vogue, William Norwich, pentru Page Six. „Ei afișează un consum ostentativ [și] au ‘AWOK’ — aprobarea Annei Wintour.”

Dar pentru mulți din lumea modei, apropierea lui Wintour de noua „regalitate bizară” a Americii — cum i-a numit un insider pe soții Bezos — care, săptămâna trecută, i-au sărbătorit pe Regele Charles al Marii Britanii și pe Regina Camilla la un dineu de stat la Casa Albă, unde Sánchez Bezos a purtat smaralde de 200 de carate, contravine a ceea ce reprezintă Met Gala.

„Sunt devastat(ă)”, a recunoscut un invitat frecvent la Met Gala și insider din modă. „A ajuns să fie vorba despre a-ți cumpăra accesul [la bunăvoința] Annei”.

Sánchez Bezos, în vârstă de 56 de ani, a primit aprobarea lui Wintour în iunie anul trecut, când a apărut pe coperta digitală a revistei Vogue pentru a-și promova fastuoasa nuntă venețiană cu al treilea cel mai bogat om din lume, printre invitați numărându-se Kim Kardashian, Oprah Winfrey și Leonardo DiCaprio. Au existat chiar și zvonuri că Wintour ar fi ajutat la alegerea rochiei de mireasă Dolce & Gabbana, deși surse apropiate cuplului au respins această idee.

„Pentru mine, nu este vorba doar despre gală, ci reflectă o schimbare mai amplă în lumea în care trăim”, a spus Stephanie Winston Wolkoff, fostă responsabilă de evenimente speciale la Vogue, care a organizat celebra gală timp de peste un deceniu și este adesea considerată „creierul” din spatele ei. „A fost o vreme când accesul la spații precum Met Gala sau chiar la paginile Vogue nu era ceva ce puteai obține pur și simplu; era ceva în care creșteai prin influența, munca și impactul tău. Avea un prestigiu care părea câștigat, nu tranzacțional”.

„Gala a evoluat”, a adăugat Winston Wolkoff, care a scris bestsellerul „Melania & Me: The Rise and Fall of My Friendship With The First Lady”, despre perioada în care a lucrat la Casa Albă. „Și, în multe privințe, a devenit altceva. Obișnuia să fie o adevărată celebrare a designerilor, a muzelo­r lor și a artei din spatele modei. Fiecare persoană de pe acel covor părea aleasă cu intenție, ca și cum făcea parte dintr-o narațiune mai amplă.”

Privirea lui Wintour pare să fie îndreptată spre rezultatul financiar: anul trecut, a strâns 31 de milioane de dolari la acest eveniment caritabil, cea mai mare sumă din istoria de 77 de ani a evenimentului.

Norwich a spus că Wintour, în vârstă de 76 de ani — care rămâne Chief Content Officer la Condé Nast și Director Editorial Global al Vogue, după ce i-a predat la începutul acestui an conducerea operațională zilnică lui Chloe Malle — i-ar fi abordat pe soții Bezos pentru finanțarea galei cu cel puțin doi ani în urmă. Cu toate acestea, alte surse susțin că Wintour a luat legătura după nunta Bezos pentru a face această solicitare.

În aprilie, Bloomberg a estimat averea lui Bezos între 230 și 241 de miliarde de dolari. El rămâne președinte executiv al companiei pe care a lansat-o ca librărie online în garajul său din Bellevue, Washington, în 1995.

Surse au declarat pentru Page Six că Bezos a plătit cel puțin 10 milioane de dolari pentru a sponsoriza gala, care anul acesta are tema „Arta costumului” și are numele Bezos afișat peste tot pe invitații. De fapt, suma ar putea ajunge chiar la 20 de milioane de dolari, potrivit unei alte surse din interior.

În mod curios, când Bezos, în vârstă de 62 de ani, a sponsorizat pentru prima dată gala în 2012 prin Amazon, iar Wintour i-a oferit sfaturi de stil înainte de eveniment, nimeni nu a ridicat din sprâncene, a spus scriitoarea de modă Amy Odell. Dar pe atunci nu o avea la braț pe actuala lui soție.

Lauren Sánchez, încântată de noul său rol în desfășurarea MET Gala 2026

Lauren Sánchez nu a ocolit subiectul. Invitată la emisiunea „Today”, ea a declarat că oferta a inclus încă de la început și titlul de co-președinte.

„Când m-a sunat Anna și mi-a spus: ‘Vrei să fii co-președinte și, de asemenea, sponsorii principali ai Met?’, m-am simțit extrem de onorată”, a povestit Sánchez. ‘Apoi mi-a spus tema, Moda este artă. Acești designeri sunt adevărați artiști. [Elsa] Schiaparelli era cea mai bună prietenă cu Salvador Dalí, iar mediul lui de exprimare era pânza, în timp ce al ei erau hainele.” „Va fi incredibil să vedem ce va purta fiecare și să putem onora cu adevărat toți acești designeri”, a adăugat ea. „Abia aștept.”

Citește și:

Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Primele dezvăluiri despre ceremonia cuplului

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro