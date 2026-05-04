Un nou succes profesional pentru Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu. Ce performanță a stabilit dansatorul: „Este o zi extraordinară”

După un deceniu de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au oficializat divorțul, alegând o cale discretă și amiabilă, departe de tribunale.

Un nou succes profesional pentru Rareș Cojoc

Rareș Cojoc și partenera lui de dans, Andreea Matei, au obținut un nou titlu, la o lună de când au câștigat Grand Slam-ul de la Blackpool. Cei doi au câștigat Campionatul European, concurs care a avut loc la Palma de Mallorca și la care au participat echipe de dansatori din 40 de țări.

Titlul de campioni europeni era singurul care le lipsea din palmares, iar succesul vine într-un moment extrem de dificil pe plan personal pentru Rareș Cojoc, după finalizarea divorțului de Andreea Popescu.

Cu numeroase premii în palmares, Rareș Cojoc și Andreea Matei sunt, în momentul de față, cei mai buni dansatori din lume. De-a lungul anilor, Rareș Cojoc a adunat numeroase trofee și titluri naționale, reușind să câștige campionatul intern de nu mai puțin de 22 de ori. Primele rezultate notabile au apărut încă de când avea doar 15 ani, moment în care a început să se remarce în competițiile de profil.

„Este o zi extraordinară. Într-adevăr, a fost singurul titlu care ne-am lipsit din palmares dintre cele mari. Sunt foarte bucuroși pentru că am obținut acest titlu pentru România, cât bineînțeles pentru noi, pentru că este și o performanță la nivel personal, dar este incredibil, bineînțeles. Pentru că stai să te gândești la tot parcursul tău de când eram mici și până la urmă, da, e copleșitor. La început au fost niște runde foarte dificile din cauza căldurii și a umidității foarte înalte de aici din Palma și din sală și aș putea să spun că ne-am chinuit puțin, dar pot să spun că a fost o chinuială benefică”, a declarat Rareș Cojoc, după victoria de la Palma de Mallorca, potrivit Libertatea.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat actele de divorț la notar

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat în urmă cu două săptămâni actele de divorț la notar, astfel că terminarea căsătoriei lor a devenit acum oficială.

Vestea potrivit cărora Andreea Popescu și Rareș Cojoc divorțează circulă de mai mult timp în mediul online, mai ales după numeroasele declarații făcute de ea.

Deși se presupunea că actele au fost deja semnate, detaliile separării fiind stabilite, abia acum cei doi au divorțat oficial. Actele au fost depuse la finalul lunii trecute, însă, potrivit legii, divorțul este oficial abia după trecerea a 30 de zile de la semnarea actelor, timp în care cei doi puteau să se răzgândească și să renunțe la divorț.

Contactați de reporterii de la mai multe publicații, cei doi au preferat să păstreze discreția și să nu comenteze despre finalizarea divorțului.

După divorț, Andreea Popescu a decis să păstreze numele de familie al fostului soț, Rareș Cojoc, iar în ceea ce privește cei trei copii, aceștia vor avea libertatea de a locui acolo unde se simt cel mai bine. Cei doi părinți își doresc ca separarea să îi afecteze cât mai puțin și fac tot posibilul să le ofere stabilitate și echilibru în această perioadă, titrează Libertatea.

