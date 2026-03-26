Andreea Popescu, primele declarații după anunțul divorțului. De ce a ascuns inițial despărțirea de soțul ei: "În viețile noastre..."

În urmă cu câteva zile, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

De ce Andreea Popescu a ascuns inițial despărțirea de soțul ei

La mai bine de o săptămână de când a anunțat pe rețelele de socializare că ea și Rareș Cojoc au dvorțat, Andreea Popescu s-a adresat fanilor de pe social media. Ea a făcut unele precizări cu privire la separare și motivul pentru care nu a dezvăluit acest lucru mai devreme.

„Aveți multe întrebări pertinente și de bun-simț. Asta și pentru că eu, de foarte mulți ani, sunt în domeniul acesta, în online. Mi-am expus viața atât cât s-a putut. Este normal (n.r. ca oamenii să pună întrebări), ne-ați văzut ca o familie, tot timpul mi-am prezentat de la copil, cățel, purcel până la casă și așa mai departe. Acum, din respect pentru oamenii din jurul meu, aș vrea să nu dau prea multe detalii.

Nu, pentru că ar fi o problemă pentru voi, ci pentru că s-ar face tot felul de titluri, iar noi avem nevoie de puțină liniște. Să vedem cum se așază lucrurile în viețile noastre”, a povestit Andreea Popescu, în mediul online.

Andreea Popescu a mărturisit că s-a mutat din locuința pe care o împărțea cu Rareș Cojoc și se declară mulțumită de alegerea ei.

„Da, m-am mutat. M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Și mă gândesc cum să răspund la toate întrebările. Deja am cred că 200 de întrebări în 10 minute”, a explicat aceasta.

Ce au stabilit Andreea Popescu și Rareș Cojoc cu privire la custodia celor trei copii

După un deceniu de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au oficializat divorțul, alegând o cale discretă și amiabilă, departe de tribunale. Cei doi foști parteneri au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

Conform surselor din anturajul cuplului, cei doi au convenit asupra unei forme de supraveghere comună, în care ambii părinți se implică activ în creșterea minorilor. Programul vizitelor va fi flexibil și adaptat nevoilor copiilor, pentru a menține o continuitate în viața lor și a evita disconfortul emoțional. Detaliile legate de întreținerea copiilor au fost, de asemenea, stabilite de comun acord, astfel încât să nu existe nicio lipsă materială, potrivit libertateapentrufemei.

Divorțul nu a afectat patrimoniul familiei, datorită unui contract prenupțial semnat înainte de căsătorie, care protejează averea lui Rareș Cojoc. Andreea Popescu menționase anterior existența acestui acord, care a simplificat procesul de separare și a evitat orice dispută financiară.

Părinții lui Rareș Cojoc nu au dorit ca acesta să aibă o relație cu Andreea Popescu

În urma anunțului legat de divorțul de Rareș Cojoc, au ieșit la iveală mai multe detalii despre relația pe care Andreea Popescu a avut-o cu părinții fostului ei soț.

Invitată în urmă cu câteva luni în podcast-ul lui Jorge, Andreea Popescu a povestit de ce relația cu Rareș Cojoc a întâmpinat numeroase obstacole la început.

„Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer. Au chestia asta dintotdeauna, când mergem undeva eu vorbesc, gesticulez. (….) Am avut mici impedimente la început. Noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite, eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți și când noi am oficializat relația, mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare”, a declarat Andreea Popescu, în podcastul lui Jorge.

Nu este prima dată când Andreea Popescu a vorbit despre relația dificilă cu părinții soțului ei, în special cu mama acestuia, precizând însă că acele situații au fost la începutul relației cu Rareș Cojoc.

„Am avut și situații, dar e normal. În 15, 16 ani, nu mai știu din când sunt cu Rareș, din anul 2011, da, au fost situații. Cu socrul meu m-am înțeles cel mai bine, încă de la început, dar și cu el a trebuit să construiesc această relație, în timp. Să știți că soacra mea este puțin atipică, Rareș are o relație extrem, extrem de apropiată cu tatăl lui. Adică, ei vorbesc de 10 ori pe zi și acum. Mama soțului meu este genul acela de mamă de băiat foarte relaxată, nu am simțit niciodată din partea ei: ‘Îmi iei băiatul, ce îi faci băiatului meu’, nu. Dar am trecut și noi prin momente. Am avut momente, probabil și ea își dorea o noră într-un fel, dar e normal. Acum înțeleg mult mai bine decât la 27 de ani când i-am cunoscut băiatul.”, a spus Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Foto: Instagram

