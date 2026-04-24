Alex Velea, noi planuri în carieră și un posibil proiect cu Antonia: „Nu ar fi exclus”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Pe lângă succesul din industria muzicală, Alex Velea își extinde activitatea și în actorie. Artistul poate fi urmărit în prezent în serialul Tătuțu’, unde interpretează rolul lui Doru, un polițist din „Brigada lui Costoiu.”

Alex Velea, despre rolul în serial

Publicul îl poate vedea în fiecare joi, de la ora 21:30, la PRO TV, dar și online, cu o săptămână înainte, pe platforma VOYO. După acceptarea acestui rol, artistul a oferit un interviu, în care a vorbit atât despre carieră, cât și despre viața personală.

Întrebat cum vede Antonia personajul său din serial, Alex Velea a subliniat că partenera lui îi oferă mereu feedback sincer și îl susține în toate proiectele.

„Antonia e sinceră cu mine mereu (n.r. – râde). Îi place rolul și mă susține, dar dacă e ceva de zis, îmi spune direct. Apreciez asta”, a declarat artistul pentru Libertatea.

Discuția a ajuns și la posibilitatea unei colaborări profesionale între cei doi. Velea nu exclude ideea unui proiect comun pe micile sau marile ecrane:

„Nu ar fi exclus deloc. Ar fi chiar interesant să ne vedeți împreună într-un proiect. Vedem ce ne rezervă viitorul”.

Artistul a vorbit și despre perioada intensă în care a lucrat alături de Smiley și Connect-R, într-un proiect muzical comun care a atras atenția fanilor. Experiența, spune el, a fost una definitorie.

„A fost un an intens, cu multă muncă și schimbări. Colaborările astea m-au ajutat să cresc și mai mult și sunt recunoscător pentru tot ce am făcut împreună. A fost ca și cum nu a trecut timpul. Conexiunea e acolo, vibe-ul e același. Când intrăm în studio, totul vine natural”, a explicat Alex Velea.

Antonia, dezvăluiri despre relația cu Alex Velea

După 14 ani împreună, cei doi demonstrează că o relație poate rămâne vie în timp. Se susțin reciproc ca la început și funcționează ca o echipă unită în creșterea și educarea băieților lor, Akim și Dominic.

Invitată la matinalul de la PRO FM, Antonia a povestit cum reușesc să păstreze echilibrul în cuplu.

Întrebată direct care este cheia relației lor, cântăreața a explicat că implicarea egală și dialogul constant fac diferența, iar dorința de a avea grijă de sine și de a-și impresiona partenerul rămâne o motivație importantă:

‘Secretul este să menții focul. Cum? Comunicăm foarte mult și încă mă motivează să am grijă de mine ca femeie. Încă simt că vreau să îl impresionez. Asta mă motivează foarte mult și invers. Și împlinim 14 ani de relație”, a mărturisit Antonia.

Pe rețelele de socializare, Antonia i-a transmis un mesaj plin de iubire lui Alex Velea. Artista și-a exprimat admirația pentru partenerul ei de viață.

„Îți iubesc sufletul! Cel mai blând, grijuliu și iubitor suflet într-un singur bărbat!”, a scris Antonia pentru Alex Velea.

Într-un interviu acordat recent, Antonia a făcut dezvăluiri despre discuțiile în contradictoriu cu partenerul ei de viață.

„De cele mai multe ori, într-o astfel de situație, cedează cel care a provocat discuția respectivă. După atâția ani de relație, am ajuns la un echilibru din acest punct de vedere și știm să detensionăm rapid aceste discuții’ a povestit ea pentru Fanatik.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro