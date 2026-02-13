Zayn Malik, declarații surprinzătoare despre fosta sa parteneră, Gigi Hadid: „Nu simt că a fost iubire”

Zayn Malik a vorbit deschis despre felul în care privește astăzi relațiile din trecut și despre modul în care definiția iubirii s-a schimbat pentru el în timp. Într-un interviu recent acordat lui Alex Cooper, în podcastul Call Her Daddy, artistul a revenit asupra unei declarații mai vechi care a stârnit numeroase reacții, legată de relația sa cu Gigi Hadid.

Discuția, publicată pe 11 februarie, a reluat un citat oferit de Zayn Malik în 2024 la The Zach Sang Show, când spunea că nu este sigur dacă a fost vreodată „cu adevărat îndrăgostit”. Întrebat direct dacă își menține poziția, cântărețul a explicat că perspectiva sa asupra iubirii este în continuă schimbare.

„Da. Felul în care înțeleg eu iubirea este într-o continuă evoluție. În acel moment poate că am crezut că era iubire, dar, pe măsură ce am crescut, mi-am dat seama că poate nu era. Poate era pasiune. Poate era altceva. Nu simt că a fost iubire”.

În același timp, Zayn Malik a ținut să sublinieze respectul pe care i-l poartă fostei sale partenere și legătura permanentă pe care o au datorită fiicei lor.

„Ca să fie clar și să rămână consemnat, o voi iubi mereu pe G, pentru că datorită ei copilul meu este pe acest Pământ și am cel mai mare respect pentru ea. O voi iubi mereu, dar nu știu dacă am fost vreodată îndrăgostit de ea. O iubesc enorm, dar nu, nu cred că eram îndrăgostit de ea în acel moment”.

Zayn Malik și Gigi Hadid au fost văzuți pentru prima dată împreună în 2015, potrivit Us Weekly, iar relația lor a evoluat rapid în anii următori, cei doi apărând împreună la evenimente majore și devenind părinții unei fetițe, Khai. Relația s-a încheiat în 2021, despărțirea fiind confirmată de surse pentru PEOPLE. Momentul a coincis cu apariția în presă a unor informații legate de un conflict între Malik și mama lui Gigi, Yolanda Hadid, care l-a acuzat pe artist că a lovit-o.

Zayn Malik a negat ulterior că ar fi agresat-o, însă nu a contestat plângerile de hărțuire din același dosar. Cântărețul a fost obligat de tribunal să participe la programe pentru gestionarea furiei și prevenirea violenței domestice.

Zayn Malik a catalogat incidentul drept „probleme de familie” și a mărturisit că a încercat să gestioneze situația într-un mod respectuos și amiabil.

„Probleme de familie. Prefer să țin aceste lucruri în interiorul familiei”, a spus Malik acum mai mulți ani în cadrul podcastului Call Her Daddy.

„Nu ai nevoie de o întreagă audiență de oameni și de opinii, pentru că este destul de greu să te descurci cu lucruri astea în doi”, a mai adăugat fostul membru al formației One Direction. Acesta a mai precizat și că, dacă altercația ar fi fost atât de gravă pe cât s-a speculat în presă, nu ar fi primit custodia comună a fiicei sale, Khai.

„Sunt complet implicat în creșterea copilului meu ori de câte ori am ocazia. Dacă aș putea obține 60 la sută din custodie, aș avea-o”.

Fostul partener al lui Gigi Hadid a declarat și că nu și-a dorit să vorbească despre acel incident pentru a nu crea o situație neplăcută pentru fiica sa.

„Cred că am abordat situația în cel mai bun mod. Un mod amiabil, respectuos. Asta este tot ce trebuie spus. Am impresia că este multă negativitate”.

Foto: Hepta

