Gigi Hadid și Bradley Cooper acordă primul interviu împreună. Cum au fost surprinși pe stradă

Gigi Hadid și Bradley Cooper au oferit un interviu comun direct pe stradă.

Gigi Hadid și Bradley Cooper acordă primul interviu împreună. Cum au fost surprinși pe stradă

Gigi Hadid și Bradley Cooper au apărut împreună într-un nou video viral al influencerului David Carmi, oferind totodată primul lor interviu comun. În seria Confidence Heist, Carmi abordează persoane pe străzile din New York pentru a afla ce le dă încredere în sine.

Gigi Hadid și Bradley Cooper, interviu la dublu

În momentul în care Carmi i-a abordat pe Hadid, de 30 de ani, și pe Cooper, de 50 de ani, pe stradă, modelul a declarat că „bucuria” îi dă încredere. Gigi l-a recunoscut pe creatorul de conținut: „Ți-am văzut videoclipurile! Ce faci?”, a întrebat ea, adresându-se influencerului. Cooper, pe rând, a mărturisit că „doar trăind viața” îi conferă încredere și a încheiat cu un entuziast „Woo!”.

@confidenceheist Asking Bradley Cooper and Gigi Hadid What makes you confident? #confidenceheist #davidcarmi #inspiring withconfidence #bradleycooper #gigihadid ♬ original sound – David Carmi

La întrebarea lui Carmi despre un sfat de încredere pentru cei care se luptă cu nesiguranța, Hadid a răspuns simplu: „Ia fiecare zi așa cum este”.

Această apariție vine la câteva săptămâni după ce cuplul a fost surprins la meciul Philadelphia Eagles – Detroit Lions, pe 16 noiembrie, purtând ținute asortate în verde, pentru a-și arăta sprijinul față de echipa lui Cooper. Hadid s-a protejat de frig cu o geacă supradimensionată din piele peste un pulover Kelly green, asortând cu o eșarfă în carouri și un ruj bordo, ținând în mână o cafea. Cooper a adoptat un stil casual, purtând un hanorac gri închis și o șapcă de baseball verde.

Detalii despre relația lor

Gigi Hadid și Bradley Cooper au fost văzuți pentru prima dată împreună în octombrie 2023, la o cină în New York. Pe parcursul lunilor următoare, au mai fost surprinși la diverse ieșiri, iar o sursă a declarat pentru revista People în decembrie că relația „devenea tot mai serioasă.”

„Se întâlneau în secret de ceva vreme înainte ca povestea să ajungă în presă. Au vrut să vadă dacă lucrurile pot funcționa între ei”, a spus sursa. „Au petrecut câteva luni împreună, departe de ochii lumii, și totul a mers foarte bine.”

În ianuarie 2024, cuplul a participat împreună la petrecerea de după Globurile de Aur, alături de mama actorului. Câteva luni mai târziu, cei doi au fost surprinși sărutându-se pentru prima dată în public, în timpul unei cine cu prietenii. În octombrie anul trecut, Gigi Hadid a vorbit despre Bradley Cooper, spunând că el o susținea de acasă în timp ce ea defila pe podiumul show-ului Victorias Secret 2024.

„Se uită de acasă în seara asta”, a spus ea pentru Entertainment Tonight. „E în rolul de tată, dar e extrem de susținător.”

Cooper este tatăl unei fetițe de opt ani, Lea, pe care o are cu fosta lui parteneră, modelul Irina Shayk. Hadid are, la rândul ei, o fiică de cinci ani, Khai, născută din relația cu fostul membru One Direction, Zayn Malik.

Într-un interviu pentru Vogue din martie, Gigi a oferit declarații rare despre relația lor. Ea a spus că Bradley „i-a oferit experiența normală a unei relații” și a adăugat că el a făcut-o să redescopere pasiunea pentru teatru:

„E minunat să readuci așa ceva în viața ta. Vrei să ai o experiență normală de dating, dar chiar și pentru prietenii mei care nu sunt persoane publice, e greu. Unde mergi? Cum începi să vorbești cu cineva?”

Hadid a continuat: „Cred că este esențial să știi ce vrei și ce meriți într-o relație. Iar când găsești pe cineva care este în același punct, care știe ce își dorește și lucrează la sine — amândoi faceți asta separat, dar veniți împreună pentru a fi cei mai buni parteneri posibili — atunci chiar te simți norocos.”

Andreea Marin, dezvăluire surprinzătoare după separarea de Adrian Brâncoveanu: „E o dovadă de curaj să accepți'

foto: Arhiva ELLE

