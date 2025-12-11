Zodii care adoră să călătorească și vor să exploreze destinații cât mai diverse

Următoarele semne zodiacale își propun să bifeze cât mai multe vacanțe pentru a ieși din rutină și de a explora destinații cu semnificații deosebite.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Zodii care adoră să călătorească și vor să exploreze destinații cât mai diverse

Aceste zodii își doresc să ajungă în cât mai multe destinații unde pot avea parte de aventuri pe care să le țină minte multă vreme și unde se pot bucura de peisaje desprinse din povești și experiențe prin care se pot îmbogăți spiritual. 

Săgetător

Nativii Săgetător și-au propus ca în fiecare an să bifeze cât mai multe destinații pe tărâmuri exotice, care le oferă șansa să iasă din cotidian. Fiecare vacanță se transformă pentru ei într-o aventură de neuitat, unde cultura se împletește cu relaxarea și cu peisajele care îți taie răsuflarea din prima clipă. 

Gemeni

Gemenii își mențin curiozitatea trează cu ajutorul vacanțelor. După ce se întorc dintr-o călătorie, mereu au o dispoziție mult mai bună, sunt mai energetici și vor să socializeze mai mult. Pentru ei este esențial ca măcar o dată pe săptămână să aibă o mică excursie în natură, pentru a reuși să se reconecteze cu ei înșiși și pentru a reduce stresul la care sunt expuși.

Vărsător

Pentru nativii Vărsător, fiecare călătorie reprezintă pentru ei șansa de a descoperi noi lumi și de a se lăsa purtați de experiențele de care au parte pe parcurs. Au mintea larg deschisă către a explora locuri turistice exotice, unde pot găsi acel calm interior pe care îl tot caută. Dacă nu vor găsi persoane cu care să împărtășească aceste călătorii, vor pleca singuri, fără să stea pe gânduri.

Pești

Peștii sunt dornici să exploreze destinații încă necunoscute oamenilor și să descopere noi tradiții și feluri de a trăi. Vor să se îmbogățească din punct de vedere spiritual, așa că vor bifa și locuri cu o profunzime aparte, cu practici destinate călătoriei lor interioare și cu ajutorul cărora pot scăpa de stresul cotidian. Nu refuză complet ideea de a-și lua o pauză lungă de la muncă pentru a pleca în diferite expediții spirituale.

Citește și:
4 semne zodiacale care nu țin niciodată cont de opiniile altor oameni

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
6 semne zodiacale cărora le este greu să renunțe la relațiile toxice
Astrologie
6 semne zodiacale cărora le este greu să renunțe la relațiile toxice
Te vor face să suferi! Zodiile care nu sunt sincere cu sentimentele lor
Astrologie
Te vor face să suferi! Zodiile care nu sunt sincere cu sentimentele lor
5 zodii care devin dificile atunci când se îndrăgostesc
Astrologie
5 zodii care devin dificile atunci când se îndrăgostesc
Zodiile care își cer scuze imediat după o ceartă cu partenerul de cuplu
Astrologie
Zodiile care își cer scuze imediat după o ceartă cu partenerul de cuplu
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 8-14 decembrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 8-14 decembrie 2025
Zodiile care luptă pentru a-și îndeplini cel mai mare vis
Astrologie
Zodiile care luptă pentru a-și îndeplini cel mai mare vis
Libertatea
Fosta soție a lui CRBL are iubit la un an și jumătate de la divorț. Primele declarații despre noul partener: „Sunt liniștită și împăcată”
Fosta soție a lui CRBL are iubit la un an și jumătate de la divorț. Primele declarații despre noul partener: „Sunt liniștită și împăcată”
Cum s-a îndrăgostit Cătălin Măruță de Andra și când a început relația lor, de fapt: „Eu eram atunci cu altcineva”
Cum s-a îndrăgostit Cătălin Măruță de Andra și când a început relația lor, de fapt: „Eu eram atunci cu altcineva”
Imagini inedite cu Gina Pistol și Smiley. Mesajul transmis de artist cu ocazia zilei de naștere a soției sale
Imagini inedite cu Gina Pistol și Smiley. Mesajul transmis de artist cu ocazia zilei de naștere a soției sale
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
Care e ultima dorință pe care o are tatăl lui Meghan Markle înainte de moarte. Ce își dorește cel mai mult
Care e ultima dorință pe care o are tatăl lui Meghan Markle înainte de moarte. Ce își dorește cel mai mult
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Anca Dinicu a împlinit 36 de ani! Ce urare cu totul specială i-a făcut Mihai Bendeac și ce detaliu mai puțin știut s-a aflat acum
Anca Dinicu a împlinit 36 de ani! Ce urare cu totul specială i-a făcut Mihai Bendeac și ce detaliu mai puțin știut s-a aflat acum
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații. Milionarul a apelat la un tratament în Mexic: „Doctorii din America nu sunt de acord”
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații. Milionarul a apelat la un tratament în Mexic: „Doctorii din America nu sunt de acord”
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Tudor Chirilă, mesaj tăios după documentarul Recorder! Ce spune artistul despre președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și despre procurorul Voineag. A avut un mesaj clar și pentru președintele Nicușor Dan, dar și pentru premierul Bolojan
Tudor Chirilă, mesaj tăios după documentarul Recorder! Ce spune artistul despre președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și despre procurorul Voineag. A avut un mesaj clar și pentru președintele Nicușor Dan, dar și pentru premierul Bolojan
catine.ro
Care este cel mai bun tip de sare. Ce arată specialiștii despre condimentul fundamental
Care este cel mai bun tip de sare. Ce arată specialiștii despre condimentul fundamental
Horoscopul zilei de 11 decembrie 2025. Scorpionii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 decembrie 2025. Scorpionii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
6 zodii chinezești atrag bogăția și abundența pe 11 decembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag bogăția și abundența pe 11 decembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Artistul care își pune sănătatea pe primul loc după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme: „Mă simt extenuat”
Artistul care își pune sănătatea pe primul loc după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme: „Mă simt extenuat”
Mai multe din astrologie
Zodiile care vor străluci în luna decembrie 2025
Zodiile care vor străluci în luna decembrie 2025
Astrologie

Aceste zodii vor străluci în luna decembrie, fie că vorbim despre succes în carieră, fie despre momente frumoase și importante în viața personală.

+ Mai multe
5 zodii care renunță prea ușor în dragoste
5 zodii care renunță prea ușor în dragoste
Astrologie

Relațiile cer răbdare și compromis, dar unele zodii sensibile sau independente tind să renunțe mai ușor când apar dificultăți.

+ Mai multe
Zodiile alături de care poți avea o conexiune emoțională profundă
Zodiile alături de care poți avea o conexiune emoțională profundă
Astrologie

Află dacă pe lista zodiilor cu cele mai puternice conexiuni emoționale se regăsește și zodia ta.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC