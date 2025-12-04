Zodiile care luptă pentru a-și îndeplini cel mai mare vis

Pentru următoarele zodii, nimic nu pare imposibil în fața celui mai mare vis pe care vor să și-l îndeplinească.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Zodiile care luptă pentru a-și îndeplini cel mai mare vis

Chiar dacă nu au deloc sprijinul altor persoane, aceste zodii se concentrează pe cont propriu pentru a-și vedea visul cu ochii. Sunt muncitoare, încrezătoare și motivate că dorința lor arzătoare va deveni realitate mai devreme sau mai târziu. Iată semnele zodiacale care sunt considerate o inspirație din punct de vedere al perseverenței lor.

Taur

Nativii Taur reușesc la maturitate să își îndeplinească visul pe care îl aveau în copilărie. Pentru că au toate resursele necesare, se vor gândi la un plan pentru a-și atinge dorința la care visau când erau mici. Și chiar dacă le va lua mult timp până când se va realiza, sunt entuziasmați de toate etapele pe care le vor parcurge și de lecțiile pe care le vor învăța și aplica mai târziu în viața lor.

Scorpion

Fie că pornesc o nouă afacere, încep un curs într-un domeniu preferat sau fac o reconversie profesională, nativii Scorpion sunt extrem de mândri de ei în momentul în care reușesc să facă ceea ce și-au propus. Faptul că muncesc pentru ei și pentru ideile ei îi menține tot timpul motivați și orientați să nu abandoneze. Persoanele din jurul lor îi apreciază pentru că nu își încalcă promisiunile și fac tot ceea ce le stă în putință să le îndeplinească.

Capricorn

Pentru nativii Capricorn este o satisfacție extrem de mare să poată munci la visul lor. Chiar dacă nimeni din jurul lor nu are încredere în intențiile lor și nici nu sunt sprijiniți în acest demers, preferă să facă totul pe cont propriu. Niciodată nu se simți demoralizați de primul obstacol pe care îl întâmpină, pentru că e mult mai important să reușească să își ducă la bun sfârșit promisiunea și să nu se dezamăgească pe ei înșiși.

Citește și:
Zodiile care te vor înșela într-o relație și îți vor ascunde acest lucru

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Zodiile care vor străluci în luna decembrie 2025
Astrologie
Zodiile care vor străluci în luna decembrie 2025
5 zodii care renunță prea ușor în dragoste
Astrologie
5 zodii care renunță prea ușor în dragoste
Zodiile alături de care poți avea o conexiune emoțională profundă
Astrologie
Zodiile alături de care poți avea o conexiune emoțională profundă
Cele 4 zodii care tind să aibă aventuri în secret după ce se căsătoresc
Astrologie
Cele 4 zodii care tind să aibă aventuri în secret după ce se căsătoresc
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 decembrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 decembrie 2025
Horoscop anual 2026 Balanță. Previziuni pentru zodia Balanță, în 2026
Astrologie
Horoscop anual 2026 Balanță. Previziuni pentru zodia Balanță, în 2026
Libertatea
Cât costă rochia purtată de Laura Cosoi la recepția de la Palatul Cotroceni de 1 Decembrie. Actrița a fost criticată: „Ai fost la discotecă?”
Cât costă rochia purtată de Laura Cosoi la recepția de la Palatul Cotroceni de 1 Decembrie. Actrița a fost criticată: „Ai fost la discotecă?”
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Boala de care suferea Roxana Moise, concurenta de la „Exatlon”. Cum a reacționat Giani Kiriță atunci când a aflat de moartea fostei colege
Boala de care suferea Roxana Moise, concurenta de la „Exatlon”. Cum a reacționat Giani Kiriță atunci când a aflat de moartea fostei colege
Primele imagini cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Cum a apărut alături de Dorin Enache
Primele imagini cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Cum a apărut alături de Dorin Enache
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
De ce a murit Artan la 64 de ani. Ultimele imagini cu solistul înainte de deces
De ce a murit Artan la 64 de ani. Ultimele imagini cu solistul înainte de deces
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Ramona Olaru, speriată de mesajele de amenințare pe care le-a primit în mediul online. Ce i s-a întâmplat
Ramona Olaru, speriată de mesajele de amenințare pe care le-a primit în mediul online. Ce i s-a întâmplat
Drama neștiută din viața lui Artan. A fost căsătorit și avea 2 copii, dar o durere cumplită l-a răpus
Drama neștiută din viața lui Artan. A fost căsătorit și avea 2 copii, dar o durere cumplită l-a răpus
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Și băieții plâng câteodată! Smiley, Horia Brenciu și Cabral, așa cum nu i-ai mai văzut până acum. Cine i-a făcut să plângă
Și băieții plâng câteodată! Smiley, Horia Brenciu și Cabral, așa cum nu i-ai mai văzut până acum. Cine i-a făcut să plângă
catine.ro
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu decolteu adânc
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu decolteu adânc
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Sarah Paulson a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița a transmis un mesaj emoționant
Sarah Paulson a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița a transmis un mesaj emoționant
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Mai multe din astrologie
Horoscopul lunii decembrie 2025: previziuni complete
Horoscopul lunii decembrie 2025: previziuni complete
Astrologie

Află tot ce îți rezervă astrele pentru această lună și descoperă principale previziuni din horoscopul lunii decembrie 2025.

+ Mai multe
Horoscop anual 2026 Leu. Previziuni pentru zodia Leu, în 2026
Horoscop anual 2026 Leu. Previziuni pentru zodia Leu, în 2026
Astrologie

Ești născută în zodia Leu? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2026 Leu.

+ Mai multe
Semnele zodiacale care sunt înșelate ușor de ceilalți
Semnele zodiacale care sunt înșelate ușor de ceilalți
Astrologie

Dacă ai fost mințită sau înșelată de prea multe ori până acum, e posibil ca zodia ta să se afle pe această listă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC