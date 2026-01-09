Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 12-18 ianuarie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 12-18 ianuarie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 12-18 ianuarie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 12-18 ianuarie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 12-18 ianuarie 2026

Nu vorbi prea mult despre planuri de viitor, decizii, dorința de schimbare sau orice alt lucru care presupune determinare și acțiune. De prea multe ori doar vorbele sunt de tine, iar orice acțiune întârzie să apară. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 12-18 ianuarie 2026

Ai nevoie de multă organizare și determinare pentru a schimba anumite lucruri din viața ta. Știi că nu ești o persoană rezilientă, dar te afli mereu în acțiune. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 12-18 ianuarie 2026

Zilele noii săptămâni se află sub influența Lunii. Nimic din ceea ce îți propui nu va fi obținut cu ușurință. Perseverența te va ajuta în demersurile pe care le faci. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 12-18 ianuarie 2026

Este de preferat să lași deoparte orice prejudecăți care îți controlează deciziile și să faci doar ceea ce simți. Cariera ocupă primul loc în viața ta. Nu este loc de discuție în acest sens. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 12-18 ianuarie 2026

Nu crezi în relații platonice, indiferent că este vorba de planul personal sau profesional. Pentru tine este definitorie implicarea absolută în tot ceea ce faci. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 12-18 ianuarie 2026

Niciun pas pe care îl vei face nu va rămâne fără rezonanță emoțională. Acele persoane din viața ta „responsabile” cu starea ta de bine par să uite de ceea ce reprezinți pentru ele. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 12-18 ianuarie 2026

Simți destul de multă tensiune în interacțiunile cu cei din jur. Îți îndrepți atenția spre sine și descoperi concepții și prejudecăți de care nu erai conștientă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 12-18 ianuarie 2026

Chiar dacă de cele mai multe ori găsești soluții creative la situațiile în care te afli, ai nevoie și de certitudine. Lipsa de control asupra anumitor aspecte îți poate induce o stare de anxietate. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 12-18 ianuarie 2026

E timpul potrivit pentru introspecție. În zilele următoare, nivelul tău de energie vor fi fluctuant. Ești mai puțin concentrată pe atingerea obiectivelor și mai interesată de viața ta emoțională. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 12-18 ianuarie 2026

Nu vrei să mai preiei inițiativa atunci când vine vorba de anumite relații. Consideri că este în van. Relațiile cu persoanele importante pentru tine sunt dificile și greoaie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 12-18 ianuarie 2026

Indiferent de toate gândurile care îți inundă mintea, este important ca tu să te simți împlinită cu ceea ce simți. Pentru a ajunge în acel punct, trebuie să ajungi să îți cunoști cu adevărat limitele și să nu te lași condusă de prejudecăți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești:12-18 ianuarie 2026

Pentru a reuși să rămâi în acord cu propriul sine, este necesar să fii atentă la trăirile care exprimă viața ta interioară. Zilele agitate de care ai avut parte te-au stors de energie. Retrage-te puțin din haos! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cele 3 zodii care se mândresc cu o intuiție fină
Astrologie
Cele 3 zodii care se mândresc cu o intuiție fină
Zodiile care îi cuceresc pe ceilalți fără să depună prea multe eforturi
Astrologie
Zodiile care îi cuceresc pe ceilalți fără să depună prea multe eforturi
Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026
Astrologie
Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026
5 zodii care au mereu parte de succes financiar
Astrologie
5 zodii care au mereu parte de succes financiar
Semnele zodiacale care se prefac atunci când spun că le pasă de ceilalți
Astrologie
Semnele zodiacale care se prefac atunci când spun că le pasă de ceilalți
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 5-11 ianuarie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 5-11 ianuarie 2026
Libertatea
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„E treaba lui Ioniță dacă vrea... Îi urez succes, sănătate și activitate”. Viorica de la Clejani, anunț neașteptat la început de 2026, după toate scandalurile cu Fulgy. Ce se întâmplă în aceste momente în familia ei
„E treaba lui Ioniță dacă vrea... Îi urez succes, sănătate și activitate”. Viorica de la Clejani, anunț neașteptat la început de 2026, după toate scandalurile cu Fulgy. Ce se întâmplă în aceste momente în familia ei
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
catine.ro
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Mai multe din astrologie
3 zodii care cuceresc pe oricine atunci când flirtează
3 zodii care cuceresc pe oricine atunci când flirtează
Astrologie

Zodiile acestea găsesc mereu câte un context potrivit în care să flirteze și să își exerseze modul prin care atrag atenția cuiva.

+ Mai multe
Horoscopul lunii ianuarie 2026: previziuni complete
Horoscopul lunii ianuarie 2026: previziuni complete
Astrologie

Află tot ce îți rezervă astrele pentru această lună și descopera principale previziuni din horoscopul lunii ianuarie 2026.

+ Mai multe
Zodiile care se pot îndrăgosti de cel mai bun prieten al lor
Zodiile care se pot îndrăgosti de cel mai bun prieten al lor
Astrologie

Sunt șanse foarte mari ca zodiile acestea să înceapă povești de dragoste cu cel mai bun prieten al lor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC