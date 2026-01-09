Fiica Andreei Bălan îi calcă pe urme artistei. Cum a surprins-o pe Ella în studioul de înregistrări

Andreea Bălan a publicat un videoclip cu fiica ei, Ella, în timp ce se afla în studioul de înregistrări, în fața microfonului.

Andreea Bălan și Ella
Andreea Bălan trăiește una dintre acele bucurii care nu pot fi ascunse. Artista a publicat recent pe Instagram un videoclip care i-a emoționat pe fani: fiica ei cea mare, Ella, se află într-un studio de înregistrări, în fața microfonului, semn că pasiunea pentru muzică se transmite deja din generație în generație.

Andreea Bălan, mândră de fiica ei

În imaginile distribuite de cântăreață, Ella apare vizibil emoționată, dar zâmbitoare, pregătită să cânte, într-un decor care i-a fost mereu familiar mamei sale. Pentru Andreea Bălan, studioul este a doua ei casă, locul în care și-a construit cariera încă din copilărie, iar faptul că își vede fiica în același spațiu are o încărcătură aparte. Micuța stă în fața microfonului cu o naturalețe surprinzătoare, iar expresia ei trădează în același timp entuziasm, curiozitate și puțină emoție, acele sentimente pe care orice artist le recunoaște înainte de a cânta.

Momentul este cu atât mai special cu cât Ella nu a fost singură. În studio s-a aflat și sora ei mai mică, Clara, care a urmărit totul cu atenție și a susținut-o discret, dar prezent, din apropiere. Prezența Clarei a completat perfect cadrul, transformând clipul într-o scenă caldă de familie, în care nu este vorba doar despre muzică, ci și despre încurajare, legături puternice și bucuria de a împărtăși primele experiențe importante.

Vizibil mândră, Andreea Bălan a ales să împărtășească acest fragment cu comunitatea ei online, lăsând să se înțeleagă că este un moment cu adevărat emoționant pentru ea. De-a lungul timpului, Andreea Bălan a manifestat mereu o mândrie deosebită față de fiicele sale și și-a exprimat dorința ca acestea să aibă cariere de succes, indiferent de domeniul în care se vor implica.

Artista a vorbit despre creșterea fiicelor sale

Andreea Bălan se preocupă îndeaproape de creșterea și educația fiicelor ei, Ella și Clara, care sunt implicate și în activități extrașcolare. Artista are parte de ajutorul mamei sale atunci când este nevoită să plece.

„Au de toate: tenis, pian, gimnastică ritmică, dans sportiv și engleză. Eu le iau și le duc la toate, nu bunica. Bunica are grijă de casă, e în vârstă, nu poate să le ducă în Bucureștiul ăsta. Eu le iau, termin programul la 3.30, le iau de la școală când sunt la școală și apoi în fiecare zi au câte ceva. Acum, în vacanță, le-am dus în fiecare zi. Când am fost plecată, nu prea s-au dus. Adică mama face ce poate, dar dacă eu sunt plecată, nu poate să conducă de colo colo. (…) Au început recent să învețe să joace tenis. Am descoperit și eu cât de frumos este acest sport, prin prisma relației cu Victor, și atunci m-am gândit ca și Ella și Clara să învețe să joace tenis. Ele știu să și patineze, vreau să le duc la schi la iarnă. Adică fac mai multe sporturi, Ella face și înot, ca mai târziu să aleagă ce le place”, a spus Andreea Bălan pentru Playtech.ro

Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, au trecut printr-un divorț mediatizat și cu mai multe ocazii au făcut acuzații dure unul la adresa celuilalt. Artista și actorul au împreună două fete, pe Ella și pe Clara. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de cinci ani. Deși s-au despărțit, cântăreața este cea care le crește singură pe cele două fete, făcând de mai multe ori mărturisiri despre provocările pe care le-a întâmpinat ca mamă singură.

„Nu sunt deloc autoritară deoarece am două fetițe foarte bine educate. Încerc să le insuflu disciplina prin puterea exemplului. Degeaba îi spui unui copil să facă ceva dacă tu nu faci acel lucru. Ele pur și simplu mă imită cu tot ce fac, de la aranjatul patului, dimineața, la ordinea din cameră sau în dressing, la îngrijirea personală și la modul în care te comporți în societate”, declara Andreea Bălan într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp publicației VIVA!.

Foto: Arhiva ELLE

