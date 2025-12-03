Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și fiicele ei: „Să ne bucurăm de o iarnă minunată”

Andreea Bălan le-a arătat fanilor cum a împodibit anul acesta bradul de Crăciun.

Andreea Bălan, fiicele ei și Victor Cornea
Andreea Bălan a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă și a împodobit bradul de Crăciun. Artista a avut parte de ajutor în ceea ce privește decorarea lui din partea fiicelor ei, Ella și Clara, și logodnicul ei, Victor Cornea. 

Andreea Bălan a împodobit bradul alături de Victor Cornea și fiicele ei

Pe Instagram, Andreea Bălan le-a arătat fanilor ei un scurt video prin care le dezvăluie cum a decurs împodobirea bradului de Crăciun. Artista a fost ajutată și fiicele și Victor Cornea, iar împreună au ales ca pomul să îl decoreze cu globuri sclipitoare. La final, și-au

„Bună dimineața, dragilor!
Aseară am împodobit bradul și uitați cât de drăguț a ieșit!
Luna Decembrie a început, așa că haideți să ne bucurăm de o iarnă minunată, de luna cadourilor, de magie, de momente petrecute alături de cei dragi și, cine știe… poate vine și zăpada curând, să fie totul ca-n povești!
Scrieți în comentarii dacă vă place cum arată brăduțul!
Vă trimitem îmbrățișări cu miros de scorțișoară și sărbătoare!”, a fost mesajul transmis de Andreea Bălan pe Instagram. 

Andreea Bălan a anunțat data nunții cu Victor Cornea

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Invitată alături de Victor Cornea în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a confirmat oficial data nunții și ce semnificație aparte are ziua pe care au ales-o.

Andreea Bălan a anunțat că pe 10 mai 2026 se va căsători cu tenismenul Victor Cornea, aceea fiind și data la care cei doi sărbătoresc trei ani de relație.

Ceremonia religioasă este programată la ora 16:00, iar de la ora 18:00 va începe petrecerea ce promite să fie un adevărat spectacol. De asemenea, tot în emisiunea lui Măruță, vedeta a mai dezvăluit că va lua și numele de familie al lui Victor.

Ce rol va avea Aurelian Temișan la nunta Andreei Bălan

La nunta Andreei Bălan cu fostul ei soț, George Burcea, nașii celor doi au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. Cei doi nu pot fi din nou nași la nunta artistei cu Victor Cornea. Însă, Aurelian Temișan a dezvăluit recent că va avea un rol deosebit la evenimentul care va avea loc în 2026.

„M-a cerut, dar să o duc la altar. Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar. Așa mi-a spus: să nu-mi fac program. Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor. Va fi o bucurie să văd doi oameni atât de fericiți că își unesc destinul. Va fi până în vara anului următor, cred că undeva în mai”, a declarat Aurelian Temișan pentru cancan.ro.

Foto: Instagram

