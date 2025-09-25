Andreea Bălan, declarație de dragoste pentru Victor Cornea de ziua lui de naștere: „Meriți să fii iubit, apreciat și sărbătorit mereu”

Andreea Bălan i-a făcut o surperbă declarație de dragoste logodnicului ei, Victor Cornea, cu ocazia zilei lui de naștere.

1. Andreea Bălan și Victor Cornea
Pe 24 septembrie, Victor Cornea a împlinit 32 de ani. Logodnica lui, Andreea Bălan, i-a făcut pe rețelele de socializare o declarație de dragoste înduioșătoare. 

Andreea Bălan, declarație de dragoste pentru Victor Cornea

Pe Instagram, Andreea Bălan i-a transmis un mesaj emoționant logodnicului ei, Victor Cornea, cu ocazia zilei lui de naștere. Postarea artistei a fost însoțită de un video cu momente speciale din relația lor de cuplu. 

„La mulți ani, iubirea mea!
Astăzi este o zi specială, ziua în care s-a născut omul care ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire adevărată.
Sunt extrem de recunoscătoare că ești în viața noastră, că ne iubești pe toate trei și că, datorită ție, ne simțim cele mai fericite și împlinite.
Victor, ești un om extraordinar, un campion pe teren și în viața reală! Nu am mai întâlnit niciodată pe cineva atât de ambițios, atât de disciplinat, atât de empatic și atât de frumos sufletește… și fizic.
Te admir pentru tot ceea ce ești și pentru tot ce faci, pentru felul în care ne faci să zâmbim în fiecare zi și pentru bunătatea pe care ne-o oferi necondiționat.
Te celebrez azi și în fiecare zi, pentru că meriți să fii iubit, apreciat și sărbătorit mereu. Îți mulțumesc că ne ții de mână prin viață și că faci din fiecare zi o poveste frumoasă.
Te iubim infinit și suntem recunoscătoare că ești al nostru!”, a scris artista.

Cum o impresionează Victor Cornea pe logodnica lui, Andreea Bălan

În cadrul unui interviu acordat recent, Andreea Bălan a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa logodnicului ei, Victor Cornea. Cu toate că are perioade în care este plecat datorită carierei sale sportive, atunci când revine acasă este atent la nevoile artistei.

„Victor e un bărbat foarte cald, calm și afectuos… Fetițele vor fi domnișoare de onoare la nunta noastră și abia aștept dar până atunci am de pregătit un super show la Sala Palatulu, pe 1 Martie, de Mărțișor. Devine din ce în ce mai greu să arăți bine, după 35 de ani metabolismul se schimbă. Eu mănânc foarte puțin, de două ori pe zi, un singur fel și fac sport de trei ori pe săptămână. Eu nu gătesc pentru că nu am timp și nu am răbdare să fac asta, am un program extrem de ocupat, cariera, fetițele. Dar Victor, care e tot timpul plecat, atunci când vine acasă, gătește el, se ocupă de micul dejun și face o omletă delicioasă!”, a povestit Andreea Bălan pentru Click!

Andreea Bălan, noi detalii despre nunta cu Victor Cornea

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul.

Cântăreața a declarat în cadrul unei emisiuni că este extrem de fericită alături de Victor Cornea și a vorbit și despre planurile de nuntă.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

În aceeași emisiune, Andreea Bălan a precizat că a fost surprinsă de decizia sportivului de a o cere în căsătorie, el fiind mult mai tânăr decât ea.

„Nu mă așteptam. Am fost total surprinsă. El, fiind mai tânăr ca mine, m-am gândit că mai are nevoie de timp. Credeam că o să se întâmple peste câțiva ani. Nu există presiune sau vreo dorință spusă din partea mea. El și-a dorit foarte mult! Vrea o familie, stabilitate și o iubire trainică pentru totdeauna. Deși la 31 de ani nu te gândești că poate vrei să te căsătorești, el vrea această stabilitate, pentru că este plecat de mic de acasă și un sportiv de performanță întotdeauna va căuta echilibru”, a spus Andreea Bălan.

Rihanna a născut o fetiță. Ce nume poartă și cum i-au anunțat părinții venirea pe lume?

Foto: Instagram

