Cum a apărut Andreea Marin la casa ei de la țară. Imagini cu locuința unde se relaxează vedeta: „Atâtea amintiri”

Andreea Marin și-a încântat fanii cu mai multe imagini cu locuința ei de la țară.

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  de  ELLE.ro
Andreea Marin
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Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea după agitația vieții de zi cu zi. 

Andreea Marin, imagini cu locuința ei de la țară

Andreea Marin dețin o casă la țară, care se află la o distanță de aproape o oră și jumătate de București. Pentru vedetă, această locuință reprezintă refugiul ideal în care se bucură de natură, departe de haosul urban. Andreea Marin a publicat un video, în care le prezintă urmăritorilor câteva imagini cu proprietatea ei. În acel clip, vedeta este într-o ipostază relaxată, în costum de baie

„Aproape un sfert de secol a trecut de când am clădit casa de lemn de la țară – când să fi trecut timpul?! Copilăria fetei mele petrecută la sfârșit de săptămână aici, alături de pisicuțe, căței, gâze, păsări cântătoare, fructele din livadă, prietenii ei de-o șchioapă, oamenii dragi? Atâtea amintiri și locul continuă să fie un dar: pace, echilibru, dragoste de viață, împământenire. Zilele aici sunt mereu o binecuvântare.”

Cum își menține echilibrul Andreea Marin

Andreea Marin a dezvăluit acum ceva timp cum face față stresului zilnic. Cu mai multe ocazii, vedeta a vorbit cu sinceritate despre episoadele în care s-a confruntat cu burnout și oboseală cronică. 

„După 12 ore de filmări în ritm alert și fotografii într-o ședință foto specială în hubul meu creativ, dar și lucru la birou și întâlniri legate de evenimentele ce mă așteaptă în curând în țară și în străinătate, mi-am dat seama că am nevoie de o baie caldă, un magneziu cu puțin timp înainte de culcare, de așternutul meu moale și câteva pagini de carte – așa mi-am regăsit echilibrul și pacea, aveam nevoie de liniște după agitația de peste zi. Nu de puține ori am fost întrebată cum fac să „ies din priză” când munca mea implică atâta energie și direcții diferite în paralel, nu e prea comodă, nicio zi nu seamănă cu alta, nu e un traseu liniar și… oameni suntem! Cu toții obosim din când în când sau avem zile în care ne e greu să ne regăsim”, a povestit Andreea Marin pe Instagram.

Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase. 

„Am, însă, câteva obiceiuri care mă pun pe picioare, mi-am găsit o rutină care-mi face bine (…) Sunt consecventă când vine vorba de suplimentele mele, de grija față de mintea și corpul meu, am învățat să mă împrietenesc cu mine, să înțeleg că disciplina îmi pune viața pe făgașul dorit atunci când am realizat că nimic nu ne iese așa cum visăm dacă nu suntem noi bine, în echilibru. Am nevoie de un sistem nervos puternic, mintea mea lucrează adeseori contracronometru și ia decizii rapide, pentru oricare dintre noi un sistem muscular și unul osos în bună stare înseamnă o piatră de temelie importantă pentru sănătatea întregului organism, iar magneziul simt cum contribuie la reducerea oboselii, a extenuării ce mă încearcă adeseori. Atât de importante sunt, desigur, și alimentația sănătoasă, odihna, mișcarea și încerc să integrez tot ce îmi face bine în viața mea de zi cu zi”, a mai transmis Andreea Marin. 

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Foto: Instagram

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