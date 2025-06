Andreea Marin, siluetă de invidiat în costum de baie. Cum s-a afișat vedeta în curtea casei

Andreea Marin, o figură emblematică a televiziunii românești, a împărtășit cu urmăritorii ei un moment de tihnă petrecut în mijlocul naturii, într-un cadru care îi aduce liniște și echilibru: grădina casei sale din localitatea Telega, județul Prahova.

Pe contul personal de Facebook, vedeta a publicat un scurt video filmat într-o zi însorită, în care apare relaxată, bucurându-se de razele calde, alături de animalele de companie. Îmbrăcată într-un costum de baie negru, accesorizat cu o pălărie cu boruri largi și o pereche de ochelari de soare, Andreea radiază calm și poftă de viață. Apariția este completată de o manichiură roșie și bijuterii delicate, în ton cu atmosfera estivală.

Alături de imaginile din curtea casei sale, Marin a transmis un mesaj încărcat de emoție, vorbind despre relația profundă pe care o are cu acest loc:

„O zi de pace, de la răsăritul însoțit de ciripitul păsărilor, până la apusul cu lumina sa minunată și glasul greierilor. Mireasma de iarba proaspăt cosită și parfumul livezii, liniștea sufletului, bucuria pufoșilor care simt că aici e rai pentru ei. Locul acesta în care am clădit acum un sfert de secol casa de lemn trainică și primitoare – adică acum jumătate de viață pentru mine – e pur și simplu binecuvântare. Aici îmi regăsesc echilibrul, aici am amintiri cu oameni dragi și cu fiica mea mică alergând după pisici, căței, gâze, culegând flori sălbatice, aici mi-e inima iubire și mintea limpede, somnul mai odihnitor decât oriunde, inima la locul ei. Aici, simplitatea și naturalețea ritmului de viață, nealterat de freamătul lumii agitate, mă lasă să revin la rădăcinile mele și să fiu eu însămi, din nou. De aici, revin apoi în lumea noastră nebună cu forțe noi și inspirație. Natura e una dintre marile bucurii ale vieții. Când mă simt îmbrățișată de ea, zâmbetul revine fără efort. Și sănătatea din trupul și mintea mea.”

Într-un alt cadru surprins la apus, casa din lemn, așezată pe un deal plin de verdeață, este iluminată de lumina caldă a serii, iar un cățel se plimbă liniștit pe gazon. Peisajul transmite o stare de seninătate profundă, departe de agitația urbană.

Andreea Marin a vorbit, într-un interviu mai vechi acordat postului Antena Stars, despre momentul în care a descoperit acest loc special. Totul a început de la o vizită întâmplătoare:

„Am venit în acest sat invitată fiind la masa de Paște a unor prieteni. Am luat masa și am pornit pe drumurile acestea de munte la pas, să dăm burta jos, cum se zice. Pe un copac, scrijelit, așa, un număr de telefon. Mi s-a părut foarte romantic acest lucru. La vremea aceea eram un simplu angajat al televiziunii, deci nici gând să visez pe atunci să îmi construiesc o casă. O zi după, am sunat, am aflat că proprietarii erau niște oameni în vârstă, care locuiseră cândva în acest sat. M-am întors după un timp la ei, ne-am plăcut și împreună am căutat soluții și am găsit o soluție pe termen lung. Și uite așa a devenit terenul al meu.”