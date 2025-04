Anunțul făcut de Vlad Gherman și Oana Moșneagu la un an de la cununia civilă: „Am plâns puțin amândoi când…”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au împlinit un an de când s-au căsătorit civil. Pe 2 iunie, Vlad și Oana s-au căsătorit religios și au împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare numeroase imagini și clipuri de la importantul eveniment din viața lor.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu au lăsat ca aniversarea a un an de când s-au căsătorit civil să treacă nesărbătorită. Actorul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„A trecut un an de când ai devenit doamna Gherman și a fost cel mai emoționant moment al nostru de până atunci. Fie vorba între noi, am plâns puțin amândoi când am depus și actele pentru cununia civilă (ăștia suntem noi)

M-am uitat acum la ce editam pentru postarea asta și am retrăit cu zâmbetul pe buze fiecare secundă trăită în ziua de 6 aprilie 2024.

Te iubesc, Gherman!”, a scris Vlad în descrierea unui clip care surprinde momente de la cununia civilă.