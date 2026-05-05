Gala Premiilor Gopo 2026: vedetele care au dominat covorul roșu

Gala Premiilor Gopo, cel mai proeminent eveniment dedicat cinematografiei din România, a avut loc luni, 4 mai, în sala Ion Caramitru a Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București. La ceremonia prezentată pentru al treilea an la rând de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari, pe care publicul îl cunoaște drept Teo, mai bine de 900 de personalități din lumea filmului și industria de media și-au făcut apariția.

Vedete prezente la Gala Premiilor Gopo 2026

Printre vedetele care și-au făcut apariția la Gala Premiilor Gopo 2026 s-au numărat Dana Rogoz, Adela Popescu, Amalia Enache, Ana Bodea și partenerul ei, Valentin Butnaru, Diana Sar, Andreea Berecleanu, Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, Adrian Nartea, Pavel Bartoș și nu numai.

De asemenea, Monica Bîrlădeanu nu a putut trece neobservată, iar asta pentru că a avut un look diferit pe covorul roșu. Actrița a renunțat la părul lung cu care și-a obișnuit publicul și a apărut cu o tunsoare bob, o schimbare radicală pe care a îmbrățișat-o.

Câștigătorii Premiilor Gopo 2026

La Gala Premiilor Gopo 2026, filmul „Kontinental ’25”, regizat de Radu Jude și distribuit de Independența Film, a fost răsplătit cu premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj. Pelicula a obținut în 2025 Ursul de Argint pentru Cel mai bun scenariu la Berlinale.

Premiul pentru cea mai bună regie a mers către Igor Cobileanski pentru filmul „Comatogen.” Eszter Tompa a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, pentru prestația ei din filmul „Kontinental ‘25.” Ben Schnetzer a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal pentru rolul din „Cravata galbenă”, filmul biografic regizat de Serge Ioan Celebidachi.

Premiul pentru cele mai bune decoruri a mers către Vlad Vieru, pentru filmul „Cravata Galbenă.” Igor Cobileanski și Alin Boeru au primit premiu pentru cel mai bun scenariu pentru filmul „Comatogen.” Premiul pentru cea mai bună imagine i-a revenit lui George Dăscălescu pentru filmul „Catane.” Constantin Fleancu și Cristinel Șirli au primit premiul pentru cel mai bun sunet pentru „Cravata galbenă.” Premiul pentru cele mai bune costume a fost primit de către Alessandro Lai, Alina Dan, Oana Gorunescu și Carmen Moldovan, pentru filmul „Cravata galbenă.”

Premiul pentru cel mai bun film de debut a fost obținut de „Catane”, regizat de Ioana Mischie. Documentarul „Tata”, regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, a primit premiul pentru cel mai bun film documentar. Premiul pentru Tânără Speranță a mers către Emma Ioana Mogoș pentru rolul din filmul „Dinți de lapte.”

Premiul pentru cel mai bun film european a fost obținut de către „Sirât”, regizat de Oliver Laxe și distribuit de Transilvania film.

Premiul pentru cea mai bună muzică originală a mers către Marius Leftărache și Nicolas Becker pentru coloana sonoră a filmului „Dinți de lapte.” „Nebunul”, regizat de Igor Cobileanski, a fost desemnat cel mai bun film de scurtmetraj. Cel mai bun film de scurtmetraj animație a fost „Magicianul”, regizat de Bogdan Mureșanu.

Premiul pentru cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură au mers către Lynda Amstrong, Margo Ștefan, Bianca Boeroiu și Gabriela Crețan, pentru filmul „Cravata galbenă.”

Marina Palii a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din „Dinți de lapte.” Premiul pentru cel mai bun montaj a mers la Mircea Olteanu, pentru filmul „Cravata galbenă.” Gabriel Spahiu a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea din „Kontinental ‘25.”

Premiul publicului a fost obținut de „Cravata galbenă”, care este cel mai scump film românesc realizat până acum, cu un buget de 20 de milioane de euro.

În cadrul Galei Premiilor Gopo 2026, actrița Dorina Lazăr și actorul Ovidiu Schumacher au primit fiecare câte un premiu pentru întreaga carieră. Regizorul și profesorul Laurențiu Damian a fost răsplătit cu premiul pentru întreaga activitate. Sebastian Cosor și Ștefan Popescu, fondatorii studioului Safe Frame, au obținut un premiu special pentru contribuția excepțională în domeniul efectelor vizuale (VFX) la realizarea filmului „Cravata galbenă.”

Juriile care au stabilit nominalizările la Premiile Gopo 2026

Premiile Gopo au două jurii de preselecție, unul pentru categoria lungmetrajelor și unul pentru categoriile documentar și scurtmetraj. În 2026, Juriul pentru lungmetraje a fost alcătuit, ca și până acum, din 11 profesioniști din domeniul cinematografic: criticii de film Irina Margareta Nistor, Alin Ludu Dumbravă, Andrei Șendrea, regizorii Bogdan Mureșanu și Andrei Tănase, actrița Elvira Deatcu, producătoarea de film Oana Iancu, directorul de imagine Alexandru Sterian, monteurul Eugen Kelemen, scenograful Cristian Niculescu și creatoarea de costume Dana Anghel.

Din juriul de documentare și scurtmetraje au făcut parte 5 profesioniști din industrie: Laura Mușat, redactora-șefă Films in Frame, regizoarea Isabela Tent și regizorul Paul Negoescu, monteurul Tudor D. Popescu și Cătălin Anchidin, promotor film.

