Ce a dezvăluit Andreea Marin despre iubitul fiicei sale, Violeta. Adolescenta de 17 ani are o relație de mai bine de un an: „O sfătuiesc să fie atentă…”

Andreea Marin și fiica ei, Violeta, din căsnicia cu Ștefan Bănică, au o legătură foarte strânsă. Cele două sunt extrem de apropiate și au o comunicare deschisă, pe diverse subiecte, după cum a menționat și vedeta acest lucru în mai multe ocazii.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Marin a vorbit despre partenerul fiicei sale, Violeta, și despre relația celor doi adolescenți.

'Îi respect această intimitate. Sunt de mai bine de un an împreună și le doresc tot ce este mai bun. Sunt tare frumoși și îi iubesc pe amândoi', a spus Andreea Marin pentru CANCAN .

Prezentatoarea i-a oferit fiicei sale și câteva sfaturi și îndrumări.

Violeta Bănică și iubitul ei, George, formează un cuplu de un an. Fiica Andreei Bănică și a lui Ștefan Bănică este rezervată în ceea ce privește povestea lor de dragoste, însă recent tânăra a vorbit mai multe despre relația lor.

În cadrul unui interviu, Violeta Bănică a făcut mărturisiri despre începutul relației cu iubitul ei. Tânăra a specificat faptul că George este pasionat de inginerie mecanică și aerospațială.

„Eu și George ne-am cunoscut la școală, am fost colegi, și cu un pic de noroc am ajuns în prezent. Sunt extrem de fericită alături de el și avem o relație plină de iubire, pe care o prețuiesc enorm. George este pasionat de inginerie mecanică și aerospațială, nu de jurnalism, deși presa a susținut această idee. Mai mult de atât nu am să spun, fiindcă țin foarte mult la intimitatea mea când vine vorba despre viața personală, dar vă mulțumesc pentru suportul moral pe care mi-l oferiți în legătură cu relația mea”, a declarat Violeta Bănică pentru VIVA!