Violeta Bănică, detalii surprinzătoare despre relația cu mama ei. Ce admiră la Andreea Marin: „Are talentul acesta”

Violeta Bănică a strălucit în cadrul unei galei organizate în onoarea mamei sale, Andreea Marin, având patru apariții memorabile pe scenă. Adolescenta a împărtășit emoționată cât de mult o admiră pe mama sa, considerând-o un model demn de urmat și o sursă nesfârșită de inspirație.

Pe lângă prezența ei pe podium, Violeta a vorbit cu afecțiune despre legătura specială pe care o are cu Andreea Marin. Momentul a fost încărcat de emoție, mama sa fiind vizibil mândră să-și vadă fiica evoluând cu încredere în fața publicului.

„De patru ori am urcat pe scenă. E un moment important și pentru mine și pentru mama mea. Într-un fel m-am obișnuit, nu am emoții. Am crescut așa… Cel mai emoționant moment este să o văd pe mama, că e fericită, că reușește, că facem lucruri mari. Pentru că și eu vreau să fiu ca ea și este o sursă de inspirație pentru mine.', a declarat Violeta Bănică, pentru viva.ro.