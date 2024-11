Andreea Marin, detalii inedite despre planurile de viitor ale fiicei sale, Violeta. Tânăra vrea să studieze în SUA: „Asta e prioritatea ei acum”

Andreea Marin își susține enorm de mult fiica, Violeta, care aspiră să urmeze studii universitare în Statele Unite. Fosta prezentatoare TV are încredere deplină în abilitățile fiicei sale, dar recunoaște că această etapă reprezintă o provocare majoră. Într-un interviu acordat revistei VIVA, Andreea a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu Violeta și despre susținerea pe care i-o oferă în această perioadă importantă pentru ea.

Violeta se află în plin proces de pregătire a dosarului pentru admiterea la universitatea americană la care și-a propus să studieze, iar mama ei o încurajează în acest demers. Andreea Marin se arată extrem de mândră de fiica sa, subliniind că tânăra are de înfruntat o provocare considerabilă.

Vedeta a menționat că este o persoană exigentă și cu un simț critic bine dezvoltat, motiv pentru care acordă o mare importanță lucrurilor pe care le face, asigurându-se că sunt în conformitate cu propriile standarde. Recent, Andreea a fost premiată la Gala Performanței și Excelenței, însă Violeta nu a putut să o însoțească, fiind ocupată cu pregătirile pentru aplicarea la universitatea din SUA.

„Sunt la o vârstă la care premiile sunt o onoare, dar nu contează atât de mult. Deja am conștiința faptului că fac un lucru destul de bine sau că nu îl fac. E foarte important să fiu eu mulțumită de ceea ce fac, pentru că sunt destul de pretențioasă. Am un spirit autocritic dezvoltat.”, a declarat Andreea Marin, pentru viva.ro.

Întrebată care este cel mai valoros premiu din viața sa, Andreea Marin a declarat că fiica ei, Violeta, reprezintă cel mai prețios dar pe care i l-a oferit viața. Totodată, vedeta a dezvăluit că în această perioadă Violeta este concentrată pe pregătirea dosarului pentru admiterea la facultate, ceea ce îi ocupă o mare parte din timp și atenție.

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică este elevă în clasa a XII-a la un liceu privat din București. Violeta deja știe care este drumul pe care vrea să îl urmeze mai departe, dorindu-și să studieze dreptul în America. Andreea Marin a vorbit recent despre această decizie a fiicei sale, recunoscând faptul că nu îi e ușor să se împace cu gândul că Violeta va fi atât de departe de ea.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei este spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze. Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar deocamdată sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot.

Nu mi-a plăcut America. Nu pot să spun că îmi place mai mult decât Europa, din punct de vedere cultural, al atracțiilor turistice și așa mai departe, însă sistemul de învățământ excepțional, cel puțin acolo unde am ajuns eu într-o Univeristate și e clar că sistemul e altul”, a povestit Andreea Marin în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.