Andreea Marin, adepta unui stil de viață sănătos. Vedeta a împărtășit imagini cu grădina sa: „Plăcerea de a culege propriile legume”

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate personalități din showbizul românesc, având succes atât în carieră, cât și în viața personală. De câțiva ani, ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu, iar fiica sa, Violeta, a ajuns la vârsta la care își croiește propriul drum. Recent, Andreea și-a împlinit un vis – acela de a trăi în armonie cu natura, având acum propria grădină plină de legume și fructe, unde se poate bucura de verdeață și de roadele muncii sale.

Andreea Marin are propria grădină cu legume

Originară din Roman, Andreea Marin a crescut într-un mediu urban, fără a avea parte de vacanțe la țară, cum au avut alți copii. Încă de atunci, a visat la un colț de natură al ei, un loc unde să se poată relaxa în mijlocul plantelor și să se bucure de roadele pământului, departe de agitația orașului. Acum, acest vis a devenit realitate, iar grădina ei este plină de viață.

„Nu am crescut la țară. Și poate tocmai de aceea, am tânjit mereu după vacanțele cu tălpile în țărână, cu natura drept prietenă, cu animale jucăușe alături, toate acestea erau bucuriile fiecărei veri pe care le aveau unii dintre prietenii mei și eu nu. Nu am copilărit nici într-o metropolă, Romanul meu natal din ținutul Neamțului mă ajuta să mă simt ca un Nică din Humulești adeseori, îmi oferea normalitatea și copilăria liberă pe care azi cei mici de la oraș nu le mai simt la fel”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

Vedeta a menționat că, după o viață plină de agitație, acum are ocazia să se bucure de toate lucrurile la care doar visa când era copil, chiar în grădina casei sale din București.

„Nu aveam gospodăria de azi și nici grădina cu miresme la care am visat și sunt fericită că am reușit să ajung să trăiesc dimineți cu tălpile-n iarbă, joaca alături de prietenii mei pufoși, plăcerea de a culege propriile legume proaspete și de a le simți aroma imediat în bucătăria noastră. Pentru unii, poate toate acestea nu sunt o mare scofală”. „Pentru mine, prietenia cu pământul și roadele lui, a sta cu o carte în mână la umbra unui măslin, măr, cireș, vișin, cais, a culege direct din pom mandarine sau rodii, a vedea via cum crește de la an la an, a simți mireasma lavandei, a mentei proaspete, a busuiocului cu frunza cât palma sau gustul legumelor, verdețurilor și fructelor autentice de odinioară, crescute fără chimicale, doar cu iubire, grijă, soare și apă, a asculta ciripitul păsărelelor în zori, toate acestea înseamnă mult”, a explicat vedeta.

Cum se menține vedeta în formă

Andreea Marin se bucură acum de o siluetă admirabilă, după ce a reușit să piardă 20 de kilograme într-un an și jumătate. Fosta prezentatoare de la „Surprize, Surprize” își completează garderoba cu haine din colecția fiicei sale, Violeta, în vârstă de 16 ani, și a dezvăluit la ce trucuri a apelat pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Se spune frecvent că odihna este fundamentală pentru un stil de viață sănătos, iar Andreea Marin susține cu tărie acest lucru. După ce a învățat din propriile greșeli, vedeta a reușit să devină cea mai bună versiune a sa. Acum, nu ezită să ofere altora sfaturi bazate pe lecțiile pe care le-a învățat pe propria piele.

„Cel mai important este să fii moderat cu tot ce faci în viață. Asta am învățat. Când am muncit extrem de mult și asta se cam întâmplă de vreo 30 de ani în cazul meu, însă lăsând pe planul doi sănătatea mea, nu a fost bine. Am ajuns într-un punct în care chiar mi-am pus în pericol sănătatea. Acela a fost momentul în care un medic mi-a spus: ‘Ori schimbi acum, ori vei avea probleme serioase de sănătate'”, a declarat Andreea Marin, la Star la mare fitză, potrivit Spynews.

