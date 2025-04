Delia, incident neplăcut într-un parc. Artista a fost atacată de câini: „Au venit spre mine și am fugit. M-am urcat în copac”

Delia Matache, cunoscută pentru pasiunea sa pentru plimbările în natură, a trăit un moment tensionat luni, când a fost atacată de doi câini în timp ce se afla la o plimbare în parc alături de soțul ei, Răzvan Munteanu. Cântăreața, care obișnuiește să iasă zilnic la alergat, a trăit o experiență neplăcută și a fost nevoită să se urce într-un copac pentru a scăpa de câini.

În timp ce se afla într-o sesiune de alergare, ca de obicei, Delia a avut parte de o surpriză neplăcută: doi câini lăsați liberi de stăpânul lor au sărit pe ea, iar artista a povestit întreaga întâmplare pe TikTok.

„Situația stă în felul următor: eu m-am urcat într-un brad de frică, iar domnul cu doi câini liberi… nu știu ce câini sunt că au venit spre mine și am fugit… Răzvan se duce să vadă dacă mai sunt. Da, asta s-a… M-am zgâriat, m-am făcut praf. Erau mari și agresivi, am uitat să precizez”, a declarat Delia, relatând cum a reacționat sub presiunea momentului.