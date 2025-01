Delia a trecut printr-o situație neplăcută în vacanța din Singapore. Ce a pățit artista: „Niciodată în viața mea…”

La început de an, Delia își reîncarcă bateriile într-o vacanță pe care o petrece alături de soțul ei, Răzvan Munteanu. Destinația aleasă acum de către cei doi este Singapore. Însă, escapada lor a fost marcată și de câteva peripeții, despre care artista a povestit mai multe pe social media.

Pe Instagram, Delia a mărturisit că ea și soțul ei, Răzvan Munteanu, s-au confruntat cu o situație neplăcută la scurt timp după ce au ajuns în Singapore. Ajunși în fața hotelului unde au ales să se cazeze, artista și partenerul ei au descoperit că le lipsește un bagaj. Cântăreața susține că șoferul taxiului nu ar fi pus în mașină toate bagajele lor. În urma acestei experiențe, Delia a luat decizia ca în următoarele vacanțe să nu mai călătorească cu bagaje de dimensiuni mari.

„Gata, sunt în Singapore, dar sunt în fața hotelului pentru că domnul care ne-a dus cu taxiul nu a băgat un troler, a rămas un troler în stradă. Acum du-te și caută trolerul. Ne-am împărțit, eu rămân pe aici. Aștept să vină să facem check-in-ul. Nu știu de ce m-a mâncat pe mine undeva… să iau bagaj de cală. De fapt, știu. Am luat eu tuburi de cremă, cosmetice. Am luat bagaje de cală, niciodată în viața mea nu mai iau. Să stai cu el, pune-l pe barcă, scoate-l. Mereu zic că nu mai iau, le car degeaba, că port aceleași haine pe care le învârt. Sunt într-o pijama acum, de exemplu. Nu mai pot cu trolerele mari, îmi dau anxietate. Eu când văd trolerul ăla mare, nu intru să caut în el, spăl ce am la îndemână, pun la uscat și aia e”, a spus Delia pe Instagram.