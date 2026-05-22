Charlize Theron, imagini rare alături de cele două fiice ale sale: „Cea mai mare onoare din viața mea”

Charlize Theron a publicat imagini rare alături de fiicele sale, Jackson și August, într-o postare emoționantă de Ziua Mamei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Charlize Theron, imagini rare alături de cele două fiice ale sale: "Cea mai mare onoare din viața mea"

Charlize Theron a publicat câteva imagini rare în care apare alături de cele două fiice ale sale, Jackson, în vârstă de 14 ani, și August, în vârstă de 11 ani, într-o postare emoționantă dedicată Zilei Mamei.

Seria de fotografii postată pe Instagram o surprinde pe actrița în vârstă de 50 de ani împreună cu fiicele sale, Jackson și August, într-o vacanță de familie. În prima imagine, cele trei apar îmbrățișate pe o barcă, în timp ce se bucură de soare. Alte cadre le surprind zâmbind într-un selfie realizat în aer liber, dar și în fotografii mai vechi din arhiva personală a actriței.

Postarea se încheie într-o notă jucăușă, cu un selfie realizat alături de August, în care Charlize Theron face o grimasă amuzantă.

Actrița a însoțit imaginile de un mesaj dedicat mamelor din întreaga lume.

„Cea mai mare onoare din viața mea! La mulți ani de Ziua Mamei tuturor mamelor, bunicilor și nașelor”, a scris ea.

Charlize Theron, declarații șocante despre viața sa personală

Postarea vine la scurt timp după ce Charlize Theron a făcut o serie de mărturisiri tulburătoare despre noaptea în care mama sa l-a împușcat mortal pe tatăl ei, în legitimă apărare. Într-un interviu recent acordat publicației The New York Times, actrița a oferit detalii despre contextul incidentului din 1991 și despre modul în care l-a resimțit ulterior.

Potrivit publicației The New York Times, Theron a mărturisit că, pentru mult timp, a avut impresia că experiența prin care a trecut este una izolată.

„Cred că aceste lucruri ar trebui discutate, pentru că îi ajută pe alții să nu se simtă singuri”, a declarat ea. „Nu știam despre nicio poveste de genul acesta. Când ni s-a întâmplat nouă, am crezut că suntem singurele persoane. Nu mai sunt bântuită de aceste lucruri”.

În același interviu pentru The New York Times, Charlize Theron, în vârstă de 50 de ani, a povestit că, în seara respectivă, ea și mama ei, Gerda Jacoba Aletta Maritz, fuseseră în vizită la unchiul ei, după ce merseseră la film. Întoarcerea acasă a generat însă o tensiune neașteptată, după ce nu și-a salutat tatăl înainte de a intra în grabă în baie.

„Trebuia să merg urgent la toaletă”, a explicat ea. „Așa că am intrat în casă în grabă, iar el a interpretat asta ca pe o lipsă de respect, pentru că nu m-am oprit să salut pe toată lumea”.

Charlize Theron a subliniat că, în contextul cultural din Africa de Sud, respectul față de cei mai în vârstă este esențial.

„Este un lucru important în Africa de Sud, respectul pe care trebuie să îl ai față de cei mai în vârstă. Iar el era într-o stare în care lucrurile au degenerat. Era la modul: ‘De ce nu te-ai oprit? Cine crezi că ești?'”.

Actrița avea 15 ani la momentul respectiv și, conștientă de tensiune, a încercat să evite o confruntare. Potrivit The New York Times, aceasta i-a cerut mamei sale să îi spună tatălui ei că doarme, în cazul în care acesta ajunge acasă.

„Știam că este supărat pe mine. Așa că i-am spus: ‘Când va decide să vină acasă, te rog spune-i că dorm. Am intrat în cameră, am stins lumina și mi-a fost frică. Fereastra mea dădea spre alee și puteam să-mi dau seama cât de furios sau frustrat era după felul în care conducea când venea acasă”. Ea a adăugat că „știa pur și simplu că se va întâmpla ceva rău”.

Potrivit declarațiilor sale pentru The New York Times, tatăl său a ajuns acasă și a forțat intrarea, trăgând prin ușile metalice.

„S-a dat puțin înapoi și a început să tragă prin ușă”, a spus actrița, precizând că amenințarea era explicită: „O să vă omor în seara asta. Credeți că nu pot intra pe ușa asta? Uitați-vă. O să merg la seif. O să iau pușca”.

În acel moment, Gerda Jacoba Aletta Maritz a fugit la seif pentru a lua arma, revenind apoi în camera actriței.

„Amândouă țineam ușa cu corpurile noastre, pentru că nu avea încuietoare. Este incredibil faptul că niciun glonț nu ne-a atins”.

Actrița a mai relatat că atât tatăl său, cât și unchiul ei, care l-ar fi însoțit, au fost împușcați.

„Fratele a fugit pe hol, iar ea a tras un glonț pe hol, care a ricoșat de șapte ori și l-a lovit în mână. Sunt lucruri pe care nu le poți explica. Apoi l-a urmărit pe tatăl meu, care între timp deschidea seiful ca să scoată mai multe arme, și l-a împușcat”.

După incident, reacția mamei sale a fost una radicală. Potrivit The New York Times, aceasta a încercat să revină imediat la normalitate.

„A doua zi m-a trimis la școală. A fost la modul: ‘Mergem mai departe. Nu neapărat cel mai sănătos lucru, dar pentru noi a funcționat”.

Theron a adăugat că mama ei nu a vrut ca ea să rămână blocată în acea experiență.

„Nu aveam terapeuți, așa că, în mintea ei, cea mai bună terapie era: ‘Trebuie să mergem mai departe'”.

Conform informațiilor citate de The New York Times, Gerda Jacoba Aletta Maritz nu a fost pusă sub acuzare, cazul fiind clasat ca legitimă apărare.

Citește și:
Sebastian Stan, primele declarații despre rolul de tată. Actorul și partenera lui se pregătesc să devină părinți

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 109.98 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Dani Oțil a izbucnit în lacrimi. Prezentatorul, copleșit de emoții în direct la TV: "M-am gândit că nu voi fi suficient de bun ca tată"
People
Dani Oțil a izbucnit în lacrimi. Prezentatorul, copleșit de emoții în direct la TV: "M-am gândit că nu voi fi suficient de bun ca tată"
Brooklyn Beckham își susține cu mândrie soția, Nicola Peltz, la proiecția noului ei film, "Prima"
People
Brooklyn Beckham își susține cu mândrie soția, Nicola Peltz, la proiecția noului ei film, "Prima"
Daciana Sârbu, confesiuni despre perioada dificilă prin care trece: "E un an atipic"
People
Daciana Sârbu, confesiuni despre perioada dificilă prin care trece: "E un an atipic"
Secretul care o ajută pe Amalia Enache să fie mereu în formă. La ce anume a renunțat: "Am mese mult mai puține ca înainte"
People
Secretul care o ajută pe Amalia Enache să fie mereu în formă. La ce anume a renunțat: "Am mese mult mai puține ca înainte"
Natalie Portman, primele imagini după ce a confirmat că este însărcinată pentru a treia oară
People
Natalie Portman, primele imagini după ce a confirmat că este însărcinată pentru a treia oară
Gina Pistol, confesiuni despre relația cu Smiley. Cum gestionează cei doi conflictele în cuplu: "Dacă m-am enervat, spun tot ce am pe suflet"
People
Gina Pistol, confesiuni despre relația cu Smiley. Cum gestionează cei doi conflictele în cuplu: "Dacă m-am enervat, spun tot ce am pe suflet"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
De ce a fost fiul lui Jador operat de urgență. În ce stare se află micuțul Avraam
De ce a fost fiul lui Jador operat de urgență. În ce stare se află micuțul Avraam
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Cum au arătat Marian și Georgiana Godină la nuntă. Cei doi au împlinit 8 ani de căsnicie
Cum au arătat Marian și Georgiana Godină la nuntă. Cei doi au împlinit 8 ani de căsnicie
Ce concurent din sezonul 17 Chefi la cuțite lucrează acum la restaurantul lui Chef Sautner: „O să aveți o surpriză”
Ce concurent din sezonul 17 Chefi la cuțite lucrează acum la restaurantul lui Chef Sautner: „O să aveți o surpriză”
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Dani, eu am o vârstă (...) Într-o zi vreau să...” Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil. „Unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
„Dani, eu am o vârstă (...) Într-o zi vreau să...” Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil. „Unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Alexandra Căpitănescu, despre succesul de la Eurovision 2026 și votul juriului din Republica Moldova: "Mă așteptam să iau mai multe puncte..."
Alexandra Căpitănescu, despre succesul de la Eurovision 2026 și votul juriului din Republica Moldova: "Mă așteptam să iau mai multe puncte..."
People

Alexandra Căpitănescu a vorbit despre experiența trăită la Eurovision 2026.

+ Mai multe
Pepe, mărturisiri emoționante după ce a devenit tată pentru a patra oară: "Sunt foarte fericit"
Pepe, mărturisiri emoționante după ce a devenit tată pentru a patra oară: "Sunt foarte fericit"
People

Pepe trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața sa, după ce a devenit tată pentru a patra oară.

+ Mai multe
Rareș Cojoc, adevărul despre veniturile din dans sportiv. Cât câștigă un campion mondial: "Există un minim pentru fiecare loc"
Rareș Cojoc, adevărul despre veniturile din dans sportiv. Cât câștigă un campion mondial: "Există un minim pentru fiecare loc"
People

Rareș Cojoc, campion mondial și unul dintre cei mai cunoscuți dansatori români, a vorbit deschis despre premiile din competiții și despre locul din care vin, de fapt, cele mai mari câștiguri din industrie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC