Charlize Theron, mărturisiri tulburătoare despre noaptea în care mama sa l-a împușcat mortal pe tatăl ei în legitimă apărare: „Sunt lucruri pe care nu le poți explica”

Charlize Theron oferă detalii rare despre tragedia din familia sa, într-un interviu în care vorbește deschis despre traumă și vindecare.

Charlize Theron, mărturisiri tulburătoare despre noaptea în care mama sa l-a împușcat mortal pe tatăl ei în legitimă apărare: "Sunt lucruri pe care nu le poți explica"

Charlize Theron a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile episoade din viața sa, rememorând noaptea în care mama ei i-a împușcat mortal tatăl, în legitimă apărare. Într-un interviu recent acordat publicației The New York Times, actrița a oferit detalii despre contextul incidentului din 1991 și despre modul în care l-a resimțit ulterior.

Potrivit publicației The New York Times, Theron a mărturisit că, pentru mult timp, a avut impresia că experiența prin care a trecut este una izolată.

„Cred că aceste lucruri ar trebui discutate, pentru că îi ajută pe alții să nu se simtă singuri”, a declarat ea. „Nu știam despre nicio poveste de genul acesta. Când ni s-a întâmplat nouă, am crezut că suntem singurele persoane. Nu mai sunt bântuită de aceste lucruri”.

În același interviu pentru The New York Times, Charlize Theron, în vârstă de 50 de ani, a povestit că, în seara respectivă, ea și mama ei, Gerda Jacoba Aletta Maritz, fuseseră în vizită la unchiul ei, după ce merseseră la film. Întoarcerea acasă a generat însă o tensiune neașteptată, după ce nu și-a salutat tatăl înainte de a intra în grabă în baie.

„Trebuia să merg urgent la toaletă”, a explicat ea. „Așa că am intrat în casă în grabă, iar el a interpretat asta ca pe o lipsă de respect, pentru că nu m-am oprit să salut pe toată lumea”.

Charlize Theron a subliniat că, în contextul cultural din Africa de Sud, respectul față de cei mai în vârstă este esențial.

„Este un lucru important în Africa de Sud, respectul pe care trebuie să îl ai față de cei mai în vârstă. Iar el era într-o stare în care lucrurile au degenerat. Era la modul: ‘De ce nu te-ai oprit? Cine crezi că ești?'”.

Actrița avea 15 ani la momentul respectiv și, conștientă de tensiune, a încercat să evite o confruntare. Potrivit The New York Times, aceasta i-a cerut mamei sale să îi spună tatălui ei că doarme, în cazul în care acesta ajunge acasă.

„Știam că este supărat pe mine. Așa că i-am spus: ‘Când va decide să vină acasă, te rog spune-i că dorm’. Am intrat în cameră, am stins lumina și mi-a fost frică. Fereastra mea dădea spre alee și puteam să-mi dau seama cât de furios sau frustrat era după felul în care conducea când venea acasă”.  Ea a adăugat că „știa pur și simplu că se va întâmpla ceva rău”.

Potrivit declarațiilor sale pentru The New York Times, tatăl său a ajuns acasă și a forțat intrarea, trăgând prin ușile metalice.

„S-a dat puțin înapoi și a început să tragă prin ușă”, a spus actrița, precizând că amenințarea era explicită: „O să vă omor în seara asta. Credeți că nu pot intra pe ușa asta? Uitați-vă. O să merg la seif. O să iau pușca”.

În acel moment, Gerda Jacoba Aletta Maritz a fugit la seif pentru a lua arma, revenind apoi în camera actriței.

„Amândouă țineam ușa cu corpurile noastre, pentru că nu avea încuietoare. Este incredibil faptul că niciun glonț nu ne-a atins”.

Actrița a mai relatat că atât tatăl său, cât și unchiul ei, care l-ar fi însoțit, au fost împușcați.

„Fratele a fugit pe hol, iar ea a tras un glonț pe hol, care a ricoșat de șapte ori și l-a lovit în mână. Sunt lucruri pe care nu le poți explica. Apoi l-a urmărit pe tatăl meu, care între timp deschidea seiful ca să scoată mai multe arme, și l-a împușcat”.

După incident, reacția mamei sale a fost una radicală. Potrivit The New York Times, aceasta a încercat să revină imediat la normalitate.

„A doua zi m-a trimis la școală. A fost la modul: ‘Mergem mai departe’. Nu neapărat cel mai sănătos lucru, dar pentru noi a funcționat”.

Theron a adăugat că mama ei nu a vrut ca ea să rămână blocată în acea experiență.

„Nu aveam terapeuți, așa că, în mintea ei, cea mai bună terapie era: ‘Trebuie să mergem mai departe'”.

Conform informațiilor citate de The New York Times, Gerda Jacoba Aletta Maritz nu a fost pusă sub acuzare, cazul fiind clasat ca legitimă apărare.

Nu este prima dată când actrița oferă mărturisiri dureroase despre acest episod sau despre violența de gen. Într-un interviu acordat în 2023 revistei Town & Country, Theron a declarat: „Violența de gen este foarte prezentă în Africa de Sud și la nivel global. Este greu să nu fii conștientă de aceste lucruri doar pentru că ești femeie”.

De asemenea, potrivit unui interviu mai vechi pentru NPR, actrița a dezvăluit că tatăl său era în stare de ebrietate în momentul incidentului.

Nu mi-e rușine să vorbesc despre asta, pentru că cred că, cu cât vorbim mai mult despre aceste lucruri, cu atât ne dăm seama că nu suntem singuri”, a concluzionat Charlize Theron.

Citește și:
Natalie Portman este însărcinată cu al treilea copil. Primele declarații ale actriței: „Un miracol'

Recomandari
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Imagini emoționante de la ceremonie și primele declarații ale artistei
People
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Imagini emoționante de la ceremonie și primele declarații ale artistei
Adelina Pestrițu, declarații despre relația cu părinții ei. Ce părere au aceștia despre activitatea ei din online: "Au înțeles cum funcționează viața publică"
People
Adelina Pestrițu, declarații despre relația cu părinții ei. Ce părere au aceștia despre activitatea ei din online: "Au înțeles cum funcționează viața publică"
Monica Bîrlădeanu, imagine rară alături de mama sa. Mesajul emoționant transmis de ziua de naștere a acesteia: "Fără tine nu aș fi cine sunt astăzi"
People
Monica Bîrlădeanu, imagine rară alături de mama sa. Mesajul emoționant transmis de ziua de naștere a acesteia: "Fără tine nu aș fi cine sunt astăzi"
Meghan Markle a organizat „Megstock”, un weekend de fete de 3.000 de dolari de persoană, însă prezența ei a durat doar două ore
People
Meghan Markle a organizat „Megstock”, un weekend de fete de 3.000 de dolari de persoană, însă prezența ei a durat doar două ore
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat actele de divorț la notar. Ce au stabilit privind custodia celor trei copii
People
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat actele de divorț la notar. Ce au stabilit privind custodia celor trei copii
Justin Theroux și soția sa, Nicole Brydon Bloom, au devenit părinți pentru prima dată
People
Justin Theroux și soția sa, Nicole Brydon Bloom, au devenit părinți pentru prima dată
Libertatea
Pentru ce se judecă în continuare Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. „Îl urmărim silit. Nu a plătit mai nimic”
Pentru ce se judecă în continuare Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. „Îl urmărim silit. Nu a plătit mai nimic”
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Sarah a trecut printr-o transformare neașteptată. Cum arată acum fiica Anamariei Prodan
Sarah a trecut printr-o transformare neașteptată. Cum arată acum fiica Anamariei Prodan
De ce au explodat prețurile la legumele românești din piețe. Cât a ajuns să coste un kilogram de roșii
De ce au explodat prețurile la legumele românești din piețe. Cât a ajuns să coste un kilogram de roșii
Senzație pe o bicicletă din epoca victoriană. Cine este bărbatul îmbrăcat într-un body cu imprimeu de leopard
Senzație pe o bicicletă din epoca victoriană. Cine este bărbatul îmbrăcat într-un body cu imprimeu de leopard
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Primele imagini de la cununia secretă a Andreei Bălan cu Victor Cornea! Artista a spus DA într-o rochie mini, super sexy! Foto
Primele imagini de la cununia secretă a Andreei Bălan cu Victor Cornea! Artista a spus DA într-o rochie mini, super sexy! Foto
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ozana Barabancea, despre dieta pe care o urmează după ce a slăbit aproape 40 de kilograme: "Am învățat să evit pe cât posibil..."
Ozana Barabancea, despre dieta pe care o urmează după ce a slăbit aproape 40 de kilograme: "Am învățat să evit pe cât posibil..."
People

Ozana a surprins pe toată lumea cu transformarea sa din ultima vreme, reușind să slăbească aproape 40 de kilograme.

+ Mai multe
Madonna a revenit pe scena Coachella după mai bine de un deceniu de la ultimul concert. De ce fanii au criticat-o dur pentru această apariție
Madonna a revenit pe scena Coachella după mai bine de un deceniu de la ultimul concert. De ce fanii au criticat-o dur pentru această apariție
People

Madonna a revenit pe scenă la Coachella într-o apariție surpriză în timpul concertului Sabrinei Carpenter.

+ Mai multe
Andreea Marinescu dezvăluie secretul relației cu soțul ei, Adi Tiulescu. Cum mențin armonia în cuplu: "Umorul este foarte important"
Andreea Marinescu dezvăluie secretul relației cu soțul ei, Adi Tiulescu. Cum mențin armonia în cuplu: "Umorul este foarte important"
People

Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, formează un cuplu discret.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

