Charlize Theron, mărturisiri tulburătoare despre noaptea în care mama sa l-a împușcat mortal pe tatăl ei în legitimă apărare: „Sunt lucruri pe care nu le poți explica”

Charlize Theron a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile episoade din viața sa, rememorând noaptea în care mama ei i-a împușcat mortal tatăl, în legitimă apărare. Într-un interviu recent acordat publicației The New York Times, actrița a oferit detalii despre contextul incidentului din 1991 și despre modul în care l-a resimțit ulterior.

Potrivit publicației The New York Times, Theron a mărturisit că, pentru mult timp, a avut impresia că experiența prin care a trecut este una izolată.

„Cred că aceste lucruri ar trebui discutate, pentru că îi ajută pe alții să nu se simtă singuri”, a declarat ea. „Nu știam despre nicio poveste de genul acesta. Când ni s-a întâmplat nouă, am crezut că suntem singurele persoane. Nu mai sunt bântuită de aceste lucruri”.

În același interviu pentru The New York Times, Charlize Theron, în vârstă de 50 de ani, a povestit că, în seara respectivă, ea și mama ei, Gerda Jacoba Aletta Maritz, fuseseră în vizită la unchiul ei, după ce merseseră la film. Întoarcerea acasă a generat însă o tensiune neașteptată, după ce nu și-a salutat tatăl înainte de a intra în grabă în baie.

„Trebuia să merg urgent la toaletă”, a explicat ea. „Așa că am intrat în casă în grabă, iar el a interpretat asta ca pe o lipsă de respect, pentru că nu m-am oprit să salut pe toată lumea”.

Charlize Theron a subliniat că, în contextul cultural din Africa de Sud, respectul față de cei mai în vârstă este esențial.

„Este un lucru important în Africa de Sud, respectul pe care trebuie să îl ai față de cei mai în vârstă. Iar el era într-o stare în care lucrurile au degenerat. Era la modul: ‘De ce nu te-ai oprit? Cine crezi că ești?'”.

Actrița avea 15 ani la momentul respectiv și, conștientă de tensiune, a încercat să evite o confruntare. Potrivit The New York Times, aceasta i-a cerut mamei sale să îi spună tatălui ei că doarme, în cazul în care acesta ajunge acasă.

„Știam că este supărat pe mine. Așa că i-am spus: ‘Când va decide să vină acasă, te rog spune-i că dorm’. Am intrat în cameră, am stins lumina și mi-a fost frică. Fereastra mea dădea spre alee și puteam să-mi dau seama cât de furios sau frustrat era după felul în care conducea când venea acasă”. Ea a adăugat că „știa pur și simplu că se va întâmpla ceva rău”.

Potrivit declarațiilor sale pentru The New York Times, tatăl său a ajuns acasă și a forțat intrarea, trăgând prin ușile metalice.

„S-a dat puțin înapoi și a început să tragă prin ușă”, a spus actrița, precizând că amenințarea era explicită: „O să vă omor în seara asta. Credeți că nu pot intra pe ușa asta? Uitați-vă. O să merg la seif. O să iau pușca”.

În acel moment, Gerda Jacoba Aletta Maritz a fugit la seif pentru a lua arma, revenind apoi în camera actriței.

„Amândouă țineam ușa cu corpurile noastre, pentru că nu avea încuietoare. Este incredibil faptul că niciun glonț nu ne-a atins”.

Actrița a mai relatat că atât tatăl său, cât și unchiul ei, care l-ar fi însoțit, au fost împușcați.

„Fratele a fugit pe hol, iar ea a tras un glonț pe hol, care a ricoșat de șapte ori și l-a lovit în mână. Sunt lucruri pe care nu le poți explica. Apoi l-a urmărit pe tatăl meu, care între timp deschidea seiful ca să scoată mai multe arme, și l-a împușcat”.

După incident, reacția mamei sale a fost una radicală. Potrivit The New York Times, aceasta a încercat să revină imediat la normalitate.

„A doua zi m-a trimis la școală. A fost la modul: ‘Mergem mai departe’. Nu neapărat cel mai sănătos lucru, dar pentru noi a funcționat”.

Theron a adăugat că mama ei nu a vrut ca ea să rămână blocată în acea experiență.

„Nu aveam terapeuți, așa că, în mintea ei, cea mai bună terapie era: ‘Trebuie să mergem mai departe'”.

Conform informațiilor citate de The New York Times, Gerda Jacoba Aletta Maritz nu a fost pusă sub acuzare, cazul fiind clasat ca legitimă apărare.

Nu este prima dată când actrița oferă mărturisiri dureroase despre acest episod sau despre violența de gen. Într-un interviu acordat în 2023 revistei Town & Country, Theron a declarat: „Violența de gen este foarte prezentă în Africa de Sud și la nivel global. Este greu să nu fii conștientă de aceste lucruri doar pentru că ești femeie”.

De asemenea, potrivit unui interviu mai vechi pentru NPR, actrița a dezvăluit că tatăl său era în stare de ebrietate în momentul incidentului.

„Nu mi-e rușine să vorbesc despre asta, pentru că cred că, cu cât vorbim mai mult despre aceste lucruri, cu atât ne dăm seama că nu suntem singuri”, a concluzionat Charlize Theron.

