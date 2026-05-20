Câți bani ar fi câștigat Vladimir Drăghia pentru participarea la „Desafio: Aventura”. A fost învins de Dumbo în marea finală

Finala „Desafío: Aventura” s-a încheiat cu victoria lui Marius Alexandru, cunoscut publicului drept Dumbo, însă ecourile competiției continuă și după închiderea camerelor de filmat. Pe lângă trofeul și premiul de 150.000 de euro câștigate de concurentul din Agigea, județul Constanța, în jurul ultimului act al show-ului au apărut și discuții din culise care au stârnit reacții în rândul fanilor.

Câți bani a primit Vladimir Drăghia

După luni de provocări dificile și probe extreme, patru concurenți au ajuns în fazele decisive ale competiției: Vladimir Drăghia, Valentin Tănase, Rafa Szabo și Dumbo. Înaintea marii finale, Rafa a părăsit competiția după duelul cu Valentin Tănase, cunoscut drept „cel mai rapid om din România”, iar ultimul act i-a adus față în față pe cei mai puternici concurenți ai sezonului.

Deși Dumbo a fost cel care a plecat acasă cu marele premiu, Vladimir Drăghia a avut, la rândul său, un parcurs solid. Actorul a primit câte 2.000 de euro pentru fiecare etapă în care a rezistat în competiție, iar pentru că a ajuns până la final și a trecut prin toate cele 20 de stage-uri, suma acumulată a ajuns la 40.000 de euro. La aceasta s-au adăugat încă 7.000 de euro obținuți din recompensele câștigate în timpul probelor, astfel că actorul a plecat din competiție cu aproximativ 47.000 de euro.

După difuzarea finalei, o parte dintre cei care au urmărit emisiunea s-au întrebat cum Vladimir Drăghia, considerat de mulți unul dintre favoriții sezonului, nu a reușit să câștige trofeul. În spațiul online au început să apară inclusiv speculații legate de ultimele momente ale competiției.

Potrivit informațiilor oferite de Cancan după încheierea show-ului, Vladimir Drăghia ar fi fost profund impresionat de situația prin care trece colegul său de competiție. Înainte de plecarea în Thailanda, Dumbo povestea că participarea la „Desafío” a venit și pe fondul unei promisiuni făcute soției sale.

„Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la ‘Desafío: Aventura’. Așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, declara concurentul.

Dumbo vrea să împartă premiul

În același timp, un alt gest făcut de câștigător după finală a atras atenția. Deși a câștigat premiul de 150.000 de euro, Dumbo a anunțat că nu intenționează să păstreze întreaga sumă pentru el.

Decizia a fost confirmată ulterior chiar de Vladimir Drăghia, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Premiul de 150 000€ va fi împărțit în patru: 60000€ Dumbo, 30000€ Rafa – pentru afacerea tatălui său, 30000€ Vali – avans pentru apartamentul mamei sale, 30000€ eu – îi voi dona către burse educaționale pentru copiii cu afecțiuni oncologice. Astfel, toată lumea câștigă. Am toată încrederea în Dumbo că se va ține de cuvânt și va împărți premiul așa cum am convenit. Le va oferi astfel și o lecție de omenie celor care n-au crezut în el, celor care l-au judecat greșit. Sper ca toată lumea să învețe ceva din ceea ce tocmai am făcut noi aici”, a transmis Vladimir Drăghia.

foto: Instagram, PR

