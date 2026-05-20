Mesajul tranșant transmis de Maia Sandu după scandalul voturilor acordate României la Eurovision 2026 de juriul din Republica Moldova: „Nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva…”

Alexandra Căpitănescu a reprezentant România pe scena din Viena pe data de 16 mai, în marea finală Eurovision 2026.

Finala Eurovision 2026 a stârnit un val uriaș de controverse și de reacții neașteptate după ce juriul național din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, în vreme ce publicul din Republica Moldova i-a acordat Alexandrei Căpitănescu punctajul maxim, și anume 12 puncte. Juriul din țara noastră a acordat Republicii Moldova 12 puncte, iar publicul 10 puncte.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat în scandalul creat de numărul mic de puncte pe care juriul din țara sa l-a acordat Alexandrei Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026.

Prezentă la Parlamentul European de la Strasbourg, Maia Sandu, a fost întrebată de jurnaliștii prezenți dacă ea crede că votul juriului din țara sa, de la concursul Eurovision, ar putea afecta relațiile dintre România și Moldova.

„Eu cred că nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre și cred că este important că poporul Republicii Moldova a dat cea mai mare apreciere muzicienilor din România, deci asta este cel mai important. Și felicitări Alexandrei și lui Vlad (Vlad Sabajuc alias Satoshi, concurentul Moldovei – n.red.)”, a răspuns Maia Sandu.

Demisia în Republica Moldova după scandalul Eurovision 2026

Din juriul național din Republica Moldova pentru finala Eurovision 2026 au făcut parte următoarele persoane:

  • Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”;
  • Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026;
  • Stanislav Goncear, artist;
  • Cătălina Solomac, artistă, finalistă în etapa națională Eurovision 2026;
  • Corina Caireac, expertă în producţia audiovizuală, managementul artiștilor și comunicare;
  • Ilona Stepan, dirijor;
  • Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

Juriul din Republica Moldova a acordat punctele în felul următor:

  • 12 puncte – Polonia;
  • 10 puncte – Israel;
  • 8 puncte – Grecia;
  • 7 puncte – Bulgaria;
  • 6 puncte – Norvegia;
  • 5 puncte – Cehia;
  • 4 puncte – Australia;
  • 3 puncte – România;
  • 2 puncte – Franța;
  • 1 punct – Italia.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, a reușit să impresioneze votanții din alte țări și s-a clasat pe locul 3 în marea finală, obținând 296 de puncte.

România a primit 232 de puncte din partea publicului în finala Eurovision Song Contest 2026, unul dintre cele mai mari punctaje în cadrul televotului. După voturile acordate pentru piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, România a ajuns la un total de 296 de puncte în clasamentul general.

Într-o conferință de presă, Vlad Țurcanu, directorul general al companiei „Teleradio Moldova”, a anunțat că își dă demisia. 

„Votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat – un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între R. Moldova și cei doi vecini ai noștri. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”, a spus Vlad Țurcanu, directorul general al companiei „Teleradio Moldova” (TRM), în cadrul unei conferințe de presă, transmite Ziarul de Gardă.

Aceeași sursă scrie că, potrivit legii, mandatele directorilor adjuncți ai TRM vor înceta imediat ce Vlad Țurcanu va depune cererea de demisie.

Ce spune o membră din juriul național din Republica Moldova

Victoria Cușnir, care a făcut parte din juriul național din Republica Moldova, a vorbit într-o postare publicată pe Facebook despre diferența dintre punctajul acordat de juriu și cel acordat de telespectatori. În mesajul ei, jurata susține că juriul nu a evaluat show-ul care a fost transmis live. De asemenea, a mai menționat că i-a acordat Alexandrei Căpitănescu, care a reprezentat România, o notă foarte bună. 

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul Votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului.
PS. Satoshi aseară a fost mai bun ca în semifinală. și azi la fel. tare m-am bucurat”, a scris Victoria Cușnir.

