O membră din juriul Republicii Moldova explică cele trei puncte acordate României la Eurovision 2026: „Aprecierea scăzută a fost justificată”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Finala Eurovision 2026 a stârnit un val uriaș de controverse și de reacții neașteptate după ce juriul național din Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte, în vreme ce publicul din Republica Moldova i-a acordat Alexandrei Căpitănescu punctajul maxim, și anume 12 puncte. Juriul din țara noastră a acordat Republicii Moldova 12 puncte, iar publicul 10 puncte. Acum, există o dezbatere intensă în ceea ce privește diferența majoră dintre votul juriului și cel al telespectatorilor.

Ce spune o membră din juriul național din Republica Moldova

Din juriul național din Republica Moldova pentru finala Eurovision 2026 au făcut parte următoarele persoane: Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”; Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026; Stanislav Goncear; Cătălina Solomac, artistă, finalistă în etapa națională Eurovision 2026; Corina Caireac; Ilona Stepan, dirijor; Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

La Eurovision 2026, România s-a clasat pe locul al treilea, cu 296 puncte, iar Republica Moldova pe locul opt, cu 226 de puncte.

Victoria Cușnir, care a făcut parte din juriul național din Republica Moldova, a vorbit într-o postare publicată pe Facebook despre diferența dintre punctajul acordat de juriu și cel acordat de telespectatori. În mesajul ei, jurata susține că juriul nu a evaluat show-ul care a fost transmis live. De asemenea, a mai menționat că i-a acordat Alexandrei Căpitănescu, care a reprezentat România, o notă foarte bună.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul Votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului.

PS. Satoshi aseară a fost mai bun ca în semifinală. și azi la fel. tare m-am bucurat”, a scris Victoria Cușnir.

Reacția prezentatoarei voturilor din Republica Moldova

Margarita Druță, cea care a prezentat punctajul juriului din Republica Moldova în finala Eurovision 2026, a comentat cele trei puncte acordate României. Prezentatoarea a mărturisit că a trăit un șoc în momentul în care a anunțat punctajul și că nu se aștepta.

„Voi ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint astăzi și, ca să fie clar, pentru că multă lume nu știe: omul care prezintă punctajul nu face parte din juriu, nu participă la stabilirea rezultatelor. Eu, când am primit rezultatul și am văzut România – 3 puncte, am avut o reacție de șoc. Câteva minute m-am retras. (…) L-am sunat pe domnul director de la TeleRadio Moldova și i-am zis: „Scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Eu nu pot să mă uit în fața camerei când România are atât, mai ales într-un an în care România are o piesă atât de frumoasă.” (…) Deci asta, să simți asta, e iadul. Tu vrei să ieși să citești punctajul, dar, pe de altă parte, ești prins în situația: ce fac acum? Voi cum ați fi procedat în cazul meu? Când tu știi că trebuie să prezinți niște puncte cu care tu personal nu rezonezi, dar asta e decizia juriului. Tu trebuie să o prezinți. (…) Cele 12 puncte ale mele merg spre România. Eu am susținut piesa și mă simt tristă că a fost așa. Sunt de acord că acest concurs nu este politic și că nu trebuie să îți susții vecinii doar pentru că sunt vecini. La televotul din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte, deci votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat”, a transmis Margarita Druță.

Ministrul Culturii din Republica Moldova, declarație după punctajul acordat României

Ministrul Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, a reacționat după punctajul foarte mic acordat României la Eurovision 2026 și spune că așteaptă explicații în această privință.

„Vreau să se înțeleagă că Ministerul Culturii al Republicii Moldova nu are nicio legătură directă cu organizarea Eurovision în Moldova. Noi am sprijinit cu tot ce se poate organizatorii (compania publică Teleradio-Moldova) și da, cu toții avem nevoie de explicații, mai ales după așa un vot al publicului din Republica Moldova”, a spus Cristian Jardan potrivit News.ro, care citează NewsMaker.md.

Citește și:

Weekend la Cannes 2026: prezențe memorabile și regal de ținute spectaculoase

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro