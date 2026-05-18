Ce părere are, de fapt, Alexandra Căpitănescu despre punctajul pe care l-a primit la Eurovision 2026: „Nu mi-am dorit să câștig, mi-am dorit doar să…”

Alexandra Căpitănescu a reprezentant România pe scena din Viena pe data de 16 mai, în marea finală Eurovision 2026.

Ce părere are Alexandra Căpitănescu despre punctajul primit la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, a reușit să impresioneze votanții din alte țări. Artista și piesa „Choke me” s-au clasat pe locul 3 în marea finală, obținând 296 de puncte.

Artista a urcat pe scena Eurovision alături de colegii săi de trupă, Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cîrcotă, cu piesa „Choke Me”, câștigătoare a finalei Selecției Naționale din 4 martie 2026.

România a primit 232 de puncte din partea publicului în finala Eurovision Song Contest 2026, unul dintre cele mai mari punctaje în cadrul televotului. După voturile acordate pentru piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, România a ajuns la un total de 296 de puncte în clasamentul general.

După punctajele acordate de juriile naționale, România avea 64 de puncte, în timp ce primele cinci poziții erau ocupate de Bulgaria cu 204 puncte, Australia și Danemarca cu câte 165 de puncte, Franța cu 144 și Finlanda cu 141.

Alexandra Căpitănescu a revenit în țară după participarea la Eurovision 2026 și a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre întreaga experiență.

„Noi abia acum începem să avem treabă în adevăratul sens al cuvântului și apar concerte. Vă așteptăm la concertele noastre din vară să ne urmăriți. Sper ca România să-și susțină și mai mult artiștii și să înțeleagă că fiecare om este diferit și nu funcționăm la fel. Cred că prin asta am câștigat foarte mult și la publicul internațional, eram strigați Romanian kids pur și simplu pentru că eram relaxați. Au fost momente în care ni s-a spus să fim mai serioși, mai nu știu cum, dar who cares (n.red.: cui îi pasă)? Cred că asta va rămâne după această victorie, încrederea în artiștii români și că pe teritoriul românesc se pot face investiții în artiștii români”, a mărturisit ea, în timpul conferinței de presă.

Artista s-a declarat impresionată de numărul mare de steaguri românești din public și a transmis că apreciază diversitatea gusturilor muzicale.

„Am fost foarte fericită când am văzut cât de multe steaguri românești erau în sală. Legat de punctaj, cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar trebui să fie, eu am venit doar să cânt. Nu mi-am dorit să câștig Eurovisionul, mi-am dorit doar să am un moment muzical bun care să rămână în istorie”, a explicat artista.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este originară din Galați și câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Foto: Profimedia, arhiva ELLE

