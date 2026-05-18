Weekend la Cannes 2026: prezențe memorabile și regal de ținute spectaculoase

În weekend, premierele s-au ținut lanț la Festivalul de Film de la Cannes, iar vedetele au făcut demonstrații de stil pe covorul roșu. Vezi ținutele care ne-au atras atenția.

  de  Andreea Ilie
Demi Moore, rochie Matières Fécales și bijuterii Chopard
Festivalul de Film de la Cannes 2026 este în plină desfășurare, evenimentele și premierele atrag atenția lumii întregi, iar vedetele impresionează cu ținutele purtate pe covorul roșu.

Primul weekend la Cannes a adunat o mulțime de celebrități, atât pe covorul roșu, cât și la evenimentele sau galele organizate colateral, astfel că am avut ocazia de a admira numeroase ținute spectaculoase, pe care le poți vedea și tu în galeria de mai sus.

Festivalul de Film de la Cannes 2026 are mereu de toate: ținute memorabile, filme emoționante, dramă cât cuprinde și, uneori, și premii pentru cineaștii din România. Dar trebuie să recunoaștem că unul dintre punctele forte ale festivalului este reprezentat de neegalatul său covor roșu. Cât de des avem, până la urmă, ocazia să vedem starurile internaționale ale filmului, zile la rând, pozând cu grație, uneori de mai multe ori pe zi, în ținute diferite, la premierele feluritelor pelicule intrate în competiție?

Printre prezențele notabile la premierele care au avut loc în weekend se numără Cate Blanchett, Demi Moore, Catherine Deneuve, Julianne Moore dar și modele precum Bella Hadid, Romee Strijd, Adriana Lima. Una dintre surprize a constituit-o apariția pe covorul roșu a celebrului John Travolta, alături de fiica lui, Ella Bleu Travolta.

Nu au lipsit prezențele românești la Cannes. Mădălina Ghenea a preferat de această dată să nu apară pe covorul roșu, însă a impresionat prin apariția alături de John Travolta.

Filmul „Jurnalul unei cameriste”, scris și regizat de Radu Jude, a avut premiera mondială în secțiunea Quinzaine des Cinéastes, în fața unei săli pline, care a răsplătit filmul cu minute întregi de aplauze. Filmul, în limba franceză, vorbește despre teme care îl preocupă constant pe regizor, precum migrația sau sărăcia. O adaptare după romanul lui Octave Mirabeau, filmul o are în rolul principal pe Ana Dumitrașcu, care interpretează o tânără din România care lucrează pentru o familie franceză și face parte dintr-o trupă de teatru pentru amatori.

Descoperă în galeria noastră de mai sus ținutele care au atras atenția la premierele organizate în acest weekend.

Festivalul de la Cannes 2026 – ce trebuie să știi

Ediția de anul acesta e că are un juriu prestigios, condus de regizorul Park Chan-wook, din care mai fac parte nume mari ale filmului, de la actori ca Demi Moore, Ruth Negga, Stellan Skarsgard sau Isaach de Bankole, până la realizatori precum recent oscarizata Chloe Zhao, Laura Wandel, Diego Cespedes, și scenaristul Paul Laverty. Acesta este, evident, juriul competiției oficiale, dar există grupuri separate care vor evalua proiectele înscrise în secțiunile Un Certain Regard, Cinefondation, Caméra d’Or și altele.

Selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes 2026 este, desigur, partea cea mai prestigioasă a evenimentului, iar aceasta a fost anunțată pe 9 aprilie, după ce organizatorii au evaluat 2.541 de filme înscrise. Astfel, în competiția pentru Palme d’Or, râvnitul trofeu, se luptă All of a Sudden (r. Ryusuke Hamaguchi), Another Day (r. Jeanne Herry), Coward (r. Lukas Dhont), Fatherland (r. Pawrl Pawlikowski), Bitter Christmas (r. Pedro Almodovar, singurul film care a avut deja premiera internațională) și câteva altele, printre care notabil este (și așteptat de numeroși cinefili dar și anticipat de critică a fi un concurent serios la trofeu și la categoriile dedicate actoriei), Fjord, al lui Cristian Mungiu.

Foto: Profimedia, PR (Chanel, Dior, Chopard, Tamara Ralph)

