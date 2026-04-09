Cristian Mungiu concurează pentru Palme d’Or la Cannes cu Fjord, un film internațional cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în distribuție

Regizorul român Cristian Mungiu se află din nou în cursa pentru prestigiosul Palme d’Or, la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, cu cel mai recent lungmetraj semnat de el, Fjord.

Filmul îl are în rolurile principale pe actorii nominalizați la Oscar Sebastian Stan și Renate Reinsve și marchează primul film în limba engleză al regizorului.

„Fjord este, în mai mare măsură decât oricând în cariera mea, rezultatul unui efort colectiv, al unei coproducții extinse și a unei distribuții internaționale care au acționat împreună în cel mai solidar mod cu putință. A fost o bucurie să lucrez cu un grup de actori formidabili, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve, și le mulțumesc tuturor pentru efortul de a mă fi urmat, cu atâta generozitate, în felul meu de a face filme. Cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi pentru eforturile noastre este această selecție la Cannes, locul în care cinematograful este respectat, apreciat și așteptat ca nicăieri altundeva în lume.”, a declarat Mungiu.

Filmul, realizat preponderent în Norvegia în primăvara anului 2025, spune povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un fiord norvegian, și a relației lor cu vecinii, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de valori și educație. Sebastian Stan interpretează rolul tatălui de familie, a cărui viziune despre educație și viață este pusă la încercare.

„Sunt încântat să mă întorc la Cannes cu această poveste importantă și universală despre familie și despre felul în care ea poate fi pusă la încercare atunci când valorile și viziunile asupra lumii diferă. Să lucrez împreună cu un cineast reputat precum Cristian Mungiu pe o poveste românească, într-o coproducție românească și alături de o echipă incluzând mulți români a fost o mare bucurie pentru mine și împlinirea unei dorințe pe care o aveam de ani de zile. Abia aștept să împărtășesc acest film cu exigenții spectatori de la Cannes, dar și cu cei din întreaga lume.”, a spus actorul româno-american Sebastian Stan.

Renate Reinsve, care interpretează rolul unei mame aflate între două culturi, a descris filmarea drept „una dintre cele mai grozave experiențe din viața mea. Am învățat atât de multe de la Cristian și de la felul lui de a aborda atât personajele, cât și secvențele în ansamblu, iar locurile în care am filmat au fost extraordinare.”

Alături de Stan și Reinsve, filmul îi mai include pe Lisa Loven, Lisa Carlehed și actorii români Adrian Titieni, Ana Bodea, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu.

Fjord este al cincilea film consecutiv al lui Cristian Mungiu selectat în competiția oficială de la Cannes, după RMN (2022), Bacalaureat (2016, premiu pentru cea mai bună regie), După dealuri (2012, premii pentru cele mai bune actrițe și cel mai bun scenariu) și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (2007, Palme d’Or).

Festivalul de Film de la Cannes, considerat cel mai important eveniment cinematografic din lume, va avea loc între 12 și 23 mai 2026, selecția oficială cuprinzând 22 de filme din peste 2.900 înscrise. Președintele juriului este cineastul coreean Park Chan-wook.

Fjord a fost produs de o echipă internațională, având în componență pe Tudor Panduru ca director de imagine (RMN, Malmkrog, The Presidents Cake), scenografa Simona Pădurețu (Bacalaureat, Tatăl mută munții, Jaful secolului), montorul Mircea Olteanu (După dealuri, Un pas în urma serafimilor, Cravata galbenă), mixeurul Kristian Eidnes (Nymphomaniac, Antichrist), directorul de film Adrian Moroca (Amintiri din Epoca de Aur, Boss, Subteran) și producătorul executiv Tudor Reu (RMN, Jaful Secolului, The Sisters Brothers).

Citește și:

Un debut curajos: Primul lungmetraj al regizoarei Andreea Cristina Borțun, Malul Vânăt / A Rivers Gaze, cu Sebastian Stan în rol de producător, în 7 festivaluri internaționale

