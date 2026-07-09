Gabriela Prisăcariu, sinceră despre începutul relației cu Dani Oțil. De ce nu și-au dat șanse: „În alte situații nu ne-am fi înțeles”

Gabriela Prisăcariu a făcut dezvăluiri neașteptate despre începutul relației cu Dani Oțil. Deși astăzi sunt căsătoriți și au împreună un băiețel, modelul spune că, la primele întâlniri, niciunul dintre ei nu credea că povestea lor de iubire va avea un viitor.

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  de  ELLE.ro
Gabriela Prisăcariu, Dani Oțil și fiul lor (3)
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Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt împreună de mai mulți ani și și-au construit o familie alături de fiul lor, Tiago. Deși în prezent se declară mai fericiți ca niciodată, modelul spune că, la începutul poveștii lor de dragoste, niciunul nu își imagina că relația va avea un viitor.

Cum a fost începutul poveștii lor de dragoste

Invitată la un eveniment monden, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre primele luni ale relației cu prezentatorul TV și a explicat că, în acea perioadă, nu își făcea planuri de viitor și nu era interesată de o relație stabilă.

Întrebată cum a reușit să se adapteze stilului direct și ironic al lui Dani Oțil, aceasta a mărturisit că nu a simțit niciodată nevoia să impresioneze sau să demonstreze ceva.

„Eram într-o perioadă a vieții mele în care nu-mi păsa. Nu aveam nimic de dovedit, nu voiam o relație serioasă, deci… nu-mi păsa! Și atunci, nu am vrut niciodată să-i demonstrez ceva. Am fost, pur și simplu eu, așa cum sunt de obicei, și probabil că asta ne-a adus aici”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Spynews.ro.

Modelul spune că faptul că Dani Oțil era deja o persoană foarte cunoscută nu a influențat deloc comportamentul ei. Din contră, a preferat să rămână autentică și să nu încerce să joace vreun rol.

„Niciunul dintre noi nu credea că vom ajunge aici”

Privind în urmă, Gabriela Prisăcariu recunoaște că, dacă cineva i-ar fi spus atunci că ea și Dani Oțil se vor căsători și vor deveni părinți, nu ar fi crezut. 

„Nu (n.r. nu am avut rețineri). Ți-am zis, treceam printr-o perioadă în care, efectiv, nu-mi păsa. Voiam să mă bucur de viață și atât. Ne-am întâlnit într-o perioadă foarte bună. Probabil că în alte situații nu ne-am fi înțeles. Niciunul dintre noi doi nu ar fi crezut că o să ajungem în punctul ăsta. Adică, relația noastră avea zero șanse. Zero, zero, zero șanse! Era cu minus”, a mai spus soția lui Dani Oțil.

Ce decizie au luat Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil în legătură cu familia lor

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au împreună un fiu, pe nume Tiago, care le face fiecare zi mai frumoasă. Cei doi sunt foarte implicați în creșterea lui și se bucură de fiecare moment petrecut cu el. Modelul și prezentatorul TV nu intenționează să își mărească familia, cu toate că înainte să devină mamă, Gabriela Prisăcariu spunea că ar vrea să aibă doi copii. 

„Toată lumea mă tot întreabă acest lucru: când îi facem lui Tiago și o surioară?! Adevărul este că eu sunt singură la părinți și tot timpul am zis că vreau să am doi copii pentru că nu este bine să fi singur, dar de fapt în ultima vreme am cam dat înapoi. Deocamdată, nu avem în plan alt copil. Nu lucrăm și nici nu avem un plan. În ce privește acest lucru, vom mai vedea pe viitor dacă ne decidem sau nu să mai facem unul. Ne ajunge acum Tiago”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Click!

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au o viață profesională intensă și implicați în diverse proiecte, așa că au parte și de ajutor în creșterea fiului lor, Tiago

„Știm foarte bine cine este cel mai activ în familia noastră: Tiago! La noi în casă e mereu haos. Practic, nici o zi nu seamănă cu alta. Eu îl duc întotdeauna pe Tiago la grădiniță, pentru că Dani trebuie să fie prezent la emisiune la 8. Și câteodată îl ia el, altădată îl ia mamaia. Asta ca să mai am și eu puțin timp și pentru activitățile mele.”

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Foto: Instagram

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