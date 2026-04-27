Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, protagoniștii unui moment inedit pe internet. Ce au dezvăluit cei doi: „Ai zis că ai fost model la Milano…”

Dani Oțil și soția sa, Gabriela, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Împreună de șapte ani și căsătoriți din 2023, cei doi au un fiu, Tiago, în vârstă de patru ani.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, protagoniștii unui moment inedit pe internet

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au o căsnicie solidă și plină de momente frumoase. Cei doi dezvăluie adesea aspecte inedite din viața lor de cuplu fanilor care îi urmăresc pe rețelele de socializare.

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit pe internet un scurt videoclip în care a fost surprinsă în timp ce savura o salată de roșii. Ea a folosit ulterior pâine pentru a savura și zeama rămasă în farfurie, precizând că soțul ei nu este de acord cu acest gest.

Gestul modelului a fost imediat interpretat de soțul ei, care a făcut o comparație ironică între imaginea publică a soției sale, activitatea acesteia de model și obiceiurile sale culinare.

„Ai zis că ai fost model la Milano, m-am gândit că iau ceva de viță nobilă. Am zis că eu am copilărit la țară, dar tu…”, a spus Dani Oțil, spre amuzamentul fanilor.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au mutat cu chirie

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au decis ca în 2026 să facă pasul cel mare și să se mute din Corbeanca în București, lucru pe care cei doi îl plănuiesc de ceva timp.

Modelul a explicat pe rețelele de socializare care este motivul pentru care au luat această decizie, punând accent și pe modul în care va fi afectat fiul lor, Tiago.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi… ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales când se lucrează la metrou pe DN, e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu”, a scris soția lui Dani Oțil în mediul online.

Cei doi au decis ca momentan să locuiască cu chirie, așteptând să vadă cum se acomodează cu locuitul la bloc, însă fiul lor pare a fi destul de încântat de alegerea părinților săi.

„Tiago este foarte fericit că stăm la bloc, avem și noi lift. O să fim singurii de la etajul 1 care folosesc liftul”, a povestit Gabriela pe internet.

Deși acum locuiesc cu chirie în București, cei doi nu renunță la locuința lor din Corbeanca.

„Deocamdată cu chirie până vedem exact cum ne este această schimbare…”, a scris Gabriela. „Deocamdată păstrăm casa din Corbeanca pentru weekenduri”.

De ce nu își mai doresc un copil

În privința vieții de familie, Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că Dani Oțil este un tată extrem de implicat și că adesea îl răsfață pe Tiago. Vedeta a explicat și de ce familia lor nu plănuiește un al doilea copil: experiența sarcinii a fost foarte emoționantă și plină de griji pentru sănătatea fiului lor.

„Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro. „În perioada sarcinii te gândești la cele mai crunte lucruri, să fie sănătos, să aibă toate degetele, până îl vezi că este bine. Cred că și din acest motiv nu putem face al doilea copil, ori suntem noi prea sensibili, ori nu înțeleg”, a declarat Gabriela Oțil.

Citește și:

Andrei Ursu, dezvăluiri inedite despre nunta cu partenerul lui, Vlad Condurache. Unde vor să se căsătorească: „Avem în plan…'

