Gabriela Prisăcariu i-a surprins pe Dani Oțil și fiul lor, Tiago, într-o ipostază adorabilă. Ce imagini a dezvăluit pe internet

Gabriela Prisăcariu a publicat imagini emoționante cu fiul ei și al lui Dani Oțil.

Dani Oțil cu Tiago
Gabriela Prisăcariu a surprins un moment tandru în familie, filmându-i pe Dani Oțil și pe fiul lor, Tiago Oțil, în timp ce se ocupau de deszăpezirea mașinii. Deși are doar patru ani, micuțul s-a implicat serios și a devenit un sprijin real pentru tatăl său, demonstrând că este un ajutor pe care mama lui se poate baza oricând.

Gabriela Prisăcariu, imagini cu Dani Oțil și fiul lor, Tiago

Valul de ninsori abundente le-a dat bătăi de cap multor bucureșteni, ale căror autoturisme au fost acoperite de un strat consistent de zăpadă. Situația nu a ocolit nici vedetele, care au ieșit din casă pentru a curăța singure troienele depuse peste mașini.

În familia Oțil însă, sarcina nu a revenit Gabrielei. Prezentatorul TV și fiul său au ieșit echipați cu lopeți și mături și au început să îndepărteze zăpada depusă pe autoturism, lucrând împreună până când acesta a fost eliberat aproape complet.

Chiar dacă este foarte mic, Tiago a ținut pasul cu tatăl său și a muncit cot la cot cu el, arătând o energie și o determinare care au impresionat-o pe mama sa. Îmbrăcați gros, pregătiți pentru temperaturile scăzute, cei doi au transformat o activitate dificilă într-un moment de familie.

În tot acest timp, Gabriela Prisăcariu a rămas în interior, unde a urmărit scena din confortul casei, alături de pisica familiei. Emoționată de implicarea lor, vedeta i-a filmat și a împărtășit imaginile pe rețelele de socializare, mândră de echipa formată de cei doi.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au mutat cu chirie

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au decis ca în 2026 să facă pasul cel mare și să se mute din Corbeanca în București, lucru pe care cei doi îl plănuiesc de ceva timp.

Modelul a explicat pe rețelele de socializare care este motivul pentru care au luat această decizie, punând accent și pe modul în care va fi afectat fiul lor, Tiago.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi… ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales când se lucrează la metrou pe DN, e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu”, a scris soția lui Dani Oțil în mediul online.

Cei doi au decis ca momentan să locuiască cu chirie, așteptând să vadă cum se acomodează cu locuitul la bloc, însă fiul lor pare a fi destul de încântat de alegerea părinților săi.

„Tiago este foarte fericit că stăm la bloc, avem și noi lift. O să fim singurii de la etajul 1 care folosesc liftul”, a povestit Gabriela pe internet.

Deși acum locuiesc cu chirie în București, cei doi nu renunță la locuința lor din Corbeanca.

„Deocamdată cu chirie până vedem exact cum ne este această schimbare…’, a scris Gabriela. „Deocamdată păstrăm casa din Corbeanca pentru weekenduri'.

Foto: Instagram

