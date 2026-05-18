Pamela Anderson este pregătită de o nouă relație, pe fondul zvonurilor legate de o idilă cu Tom Cruise

Pamela Anderson „face loc iubirii în viața ei”, pe fondul zvonurilor că ar fi început o relație cu Tom Cruise.

Actrița, în vârstă de 58 de ani, ar fi pregătită să iubească din nou după „câțiva ani ocupați în care și-a demonstrat valoarea” în industria divertismentului, a declarat o sursă pentru Daily Mai.

Starul din Barb Wire ar fi atras atenția lui Tom Cruise, în vârstă de 63 de ani, luna trecută, după ce actorul ar fi fost impresionat de prestația ei din filmul revenirii sale în prim-plan, „The Last Showgirl”.

„Filmul i-a făcut pe oameni să o vadă pe Pam într-o lumină complet diferită, inclusiv pe Tom”, a declarat o sursă pentru National Enquirer. „De atunci au păstrat legătura.”

Sursa a continuat spunând că între cei doi actori „a existat cu siguranță o scânteie”.

„Oamenii au observat asta și i-au spus și lui Tom”, a adăugat sursa despre posibila relație dintre cei doi actori.

Pamela Anderson ar fi avut o relație cu Liam Neeson

Actrița din „Baywatch” a fost asociată cel mai recent din punct de vedere sentimental cu colegul său din „Naked Gun”, Liam Neeson. Cei doi au alimentat zvonurile unei relații după ce chimia dintre ei a fost evidentă în timpul promovării filmului vara trecută.

La acel moment, surse au declarat pentru Page Six că cei doi „încercau să vadă încotro merg lucrurile” și dacă există viitor pentru ei.

În decembrie, Anderson a confirmat că ea și Neeson „au avut o relație romantică pentru o perioadă scurtă, dar abia după ce au terminat filmările”.

„Dacă vreți neapărat să știți, Liam și cu mine am fost implicați romantic pentru o scurtă perioadă, dar doar după ce am terminat filmările”, spune ea. Cei doi au petrecut o „săptămână intimă” la casa actorului din nordul statului New York. „Aveam propria mea cameră”, precizează ea. „Au venit și asistenții noștri; chiar și familia a trecut pe acolo.”

După ceea ce ea numește săptămâna noastră romantică pierdută, perioadă în care Neeson a alungat un urs de la fereastra bucătăriei în timp ce era în halat, „ne-am despărțit pentru a lucra la alte filme”, explică actrița.

Cuplul a ieșit la cină „într-un mic restaurant franțuzesc unde m-a prezentat drept ‘viitoarea doamnă Neeson'”, continuă Anderson. Au petrecut timp și în grădina actorului, unde, spune ea, „am avut grijă de un trandafir acoperit de mentă… Mi-a făcut plăcere să ajut, iar el a apreciat.”

Deși relația a fost de scurtă durată, modelul a declarat atunci pentru People că este „sigură” că ea și Neeson „vor rămâne mereu prezenți în viața unul altuia”.

Tom Cruise a fost asociat cel mai recent cu Ana de Armas, cu care, potrivit relatărilor, ar fi avut o relație timp de câteva luni anul trecut. Cei doi actori s-ar fi despărțit în octombrie deoarece de Armas s-ar fi simțit „incomod” din cauza ritmului prea rapid în care evolua relația lor.

