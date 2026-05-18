Josh Duhamel și Audra Mari au anunțat venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor. Ce nume special au ales pentru bebeluș

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Josh Duhamel și Audra Mari și-au mărit familia!

Josh Duhamel, în vârstă de 53 de ani, a devenit tată pentru a treia oară, fiind al doilea copil pe care îl are împreună cu soția sa, în vârstă de 32 de ani. El a anunțat vestea fericită pe Instagram sâmbătă, 16 mai, dezvăluind numele unic al fetiței nou-născute și distribuind o serie de fotografii.

Una dintre fotografiile din carusel arăta o serie de poze Polaroid cu nou-născuta dormind, tatăl ei mândru ținând o sticlă de șampanie lângă pătuțul bebelușei, precum și pe Duhamel și Mari pozând împreună.

„Rocca de Leon Duhamel, fetița noastră, a venit pe lume”, a scris el în descriere.

Alte imagini îl surprindeau pe Shepherd întâlnindu-și pentru prima dată surioara și pe micuță cuibărindu-se la pieptul mamei sale în spital.

Josh Duhamel și Audra Mari sunt deja părinții lui Shepherd, în vârstă de 2 ani. Actorul mai are și un fiu de 12 ani, Axl, pe care îl are împreună cu fosta sa soție, Fergie. Cei doi au anunțat la începutul lunii martie că urmează să devină din nou părinți.

Actorul cunoscut din filmul Transformers și Audra Mari, care sunt căsătoriți din 2022, mai au împreună un băiețel, Shepherd Lawrence Duhamel, născut pe 11 ianuarie 2024.

Detalii despre viața de părinte

Josh Duhamel mai este tatăl unui băiat, Axl Jack Duhamel, în vârstă de 12 ani, pe care îl are din căsnicia anterioară cu artista Fergie.

În august 2025, actorul din filmul Life As We Know It a vorbit într-un interviu pentru revista People despre cum este să fie tată pentru doi băieți și a dezvăluit dacă își dorește sau nu și o fiică.

„Pur și simplu îmi place enorm să fiu tată. Iubesc fiecare etapă prin care trec copiii”, a spus actorul.

La acel moment, viitorul tată a trei copii a recunoscut că cei doi fii ai săi sunt foarte diferiți unul de celălalt și fiecare are propria personalitate.

„Tatăl soției mele este un mare pasionat de mașini și colecționar, iar cred că Shepherd seamănă foarte mult cu bunicul lui”, a declarat Duhamel pentru People. „Pur și simplu iubește mașinile… și tot ce vrea să facă este să se urce la volan și să se prefacă că conduce. Chiar și dacă este doar o tricicletă, vrea să se urce pe ea și să se prefacă că șofează.”

În schimb, Axl „nu este chiar atât de interesat” de mașini, potrivit tatălui său celebru, care a spus că fiul său cel mare este pasionat mai degrabă de sport.

„Pe el îl interesează mai mult statisticile din fotbal și baschet”, a continuat actorul. „Dar asta este frumusețea geneticii. Fiecare copil vine pe lume puțin diferit.”

La finalul interviului, Josh Duhamel a avut numai cuvinte de laudă pentru soția sa, despre care a spus că este „o mamă extraordinară”.

„Este un model foarte bun, iar sper că vom mai avea încă un copil. Poate o fată, poate încă un băiat. Vom vedea”, a spus actorul.

Citește și:

George și Amal Clooney, decizie importantă pentru familia lor. De ce a decis celebrul cuplu să părăsească SUA

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro