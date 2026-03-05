George și Amal Clooney, decizie importantă pentru familia lor. De ce a decis celebrul cuplu să părăsească SUA

Actorul George Clooney și soția sa, avocata Amal Clooney, au decis să își mute familia în Franța, alegând o fermă din sudul țării drept noua lor reședință. Potrivit Hello!, decizia vine din dorința de a le oferi gemenilor lor, Ella și Alexander, în vârstă de opt ani, o copilărie mai discretă, departe de presiunea constantă a paparazzilor din Statele Unite.

Conform publicației, George Clooney și Amal Clooney au fost atrași de stilul de viață francez, în special de respectul acordat vieții private. Lipsa paparazzilor din spațiile publice sau din apropierea școlilor a fost un aspect important pentru familie, care în SUA se confruntă frecvent cu astfel de situații.

George Clooney a vorbit anterior despre proprietatea sa din Franța, care include aproximativ 100 de acri de viță-de-vie, peste 1.200 de măslini și o grădină de legume. Se presupune că această fermă, situată în micul oraș Brignoles, va deveni noua reședință a familiei, mai ales după ce actorul a obținut cetățenia franceză. Clooney, originar din statul american Kentucky, își va putea păstra cetățenia americană, alături de noul statut de cetățean francez.

Actorul a vorbit în trecut despre diferențele culturale dintre Statele Unite și Franța, lăudând modul în care francezii respectă viața privată. Într-un interviu acordat postului RTL, el declara: „Aici nu se fac fotografii copiilor. Nu există paparazzi ascunși la porțile școlilor. Acesta este cel mai important lucru pentru noi”.

Tot în cadrul acelei discuții, actorul a dezvăluit că a cumpărat o fermă în Franța, explicând.

„Avem și o casă în Statele Unite, dar cel mai fericit loc al nostru este această fermă, unde copiii se pot bucura de copilărie”.

Sosirea familiei Clooney în Brignoles, un oraș mic din regiunea Provence-Alpes-Côte dAzur, a stârnit curiozitatea localnicilor. Potrivit publicației Paris Match, primarul orașului, Didier Brémond, consideră că alegerea acestui loc liniștit pentru creșterea copiilor are legătură tocmai cu respectul pentru viața privată din Franța.

Brémond a declarat că probabil motivul principal este faptul că „presa franceză respectă dreptul la imagine”.

Acesta a mai adăugat că George și Amal Clooney s-au integrat rapid în ritmul local: „Le place să meargă la prânz în orașele vecine, fac drumuri dus-întors la Paris. Cred că sunt fascinați de arta de a trăi a francezilor”.

George Clooney, mărturisiri despre viața de familie

George Clooney a oferit recent câteva declarații rare despre viața de familie și rolul de tată, dezvăluind că „a făcut copii târziu ca să poată petrece timp cu ei”. Actorul a vorbit într-un interviu pentru The Times despre provocările de a echilibra cariera cu timpul petrecut alături de cei dragi, mai ales la începutul drumului profesional.

„Majoritatea oamenilor își sacrifică timpul cu familia ca să câștige bani la începutul carierei. Dar pentru mine e mai ușor. Am făcut copii foarte târziu și astfel pot să petrec mai mult timp cu ei. Dar atunci când ești tânăr, e greu”.

Actorul a mai adăugat că acum, fiind mai experimentat și stabilizat financiar, poate fi mai selectiv cu proiectele pe care le acceptă, spre deosebire de începutul carierei, când „nu ai niciun control”.

Clooney a rememorat și începuturile sale:

„Îmi amintesc când am primit rolul din Batman & Robin în 1997, mi-am sunat prietenii și am țipat de bucurie, pentru că până atunci făcusem doar un singur film de studio, deci pentru mine era o mare oportunitate. Desigur, nu conștientizam că filmul va fi un dezastru”.

Tot anul trecut, George Clooney a oferit și câteva mărturisiri surprinzătoare despre căsnicia cu Amal. Invitat în cadrul emisiunii CBS Mornings, actorul a vorbit deschis despre mariajul său, dezvăluind că nu s-au certat niciodată în cei zece ani petrecuți împreună.

George Clooney a făcut această mărturisire pentru prima dată în urmă cu doi ani, iar acum i-a confirmat prezentatoarei Gayle King că, în continuare, nu a avut nicio dispută cu partenera sa.

„Îmi amintesc că am fost aici cu tine și înainte și că am spus că nu ne-am certat niciodată”, i-a spus Clooney lui King. „Încă nu ne-am certat. Încercăm să găsim ceva pentru care să ne certăm!”, a continuat el. „Mă simt incredibil de norocos că am întâlnit această femeie extraordinară. Simt că am dat lovitura. Nu trece nicio zi fără să mă gândesc că sunt cel mai norocos bărbat din lume. Așa că este minunat”.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times, George Clooney a vorbit deschis și despre diferența de vârstă de 17 ani dintre el și soția sa, Amal. Actorul a recunoscut că această diferență i-a stârnit, la un moment dat, îndoieli în legătură cu șansele unei relații serioase.

„Nu credeam că aș avea prea multe șanse cu ea, pentru că eram cu 17 ani mai mare și părea că avea tot ce-i trebuia”, a spus Clooney despre Amal, care este avocată specializată în drepturile omului.

Deși în prezent cei doi au un mariaj fericit, George a recunoscut că îl îngrijorează efectele trecerii timpului asupra rolului său de soț și tată.

„Am avut această discuție cu Amal când am împlinit 60 de ani. I-am spus: „Uite, încă pot să joc baschet pe un teren mare. Încă pot să alerg. Pot să fac aproape tot ce făceam la 30 de ani. Dar în 30 de ani voi avea 90. Ăsta e un număr real.”

Și sunt unele lucruri pe care nu le mai poți face, indiferent câte batoane de granola ai mânca. I-am spus lui Amal: „Trebuie să ne concentrăm pe următorii 20–25 de ani, pentru a ne asigura că facem tot ce putem. Nu doar muncă, pentru că nimeni, la sfârșitul vieții, nu spune: Doamne, mi-aș fi dorit să fi muncit mai mult”, a concluzionat actorul.

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro