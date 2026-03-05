George și Amal Clooney, decizie importantă pentru familia lor. De ce a decis celebrul cuplu să părăsească SUA

George și Amal Clooney au ales să părăsească Statele Unite și să se stabilească în Franța alături de gemenii lor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
George și Amal Clooney, decizie importantă pentru familia lor. De ce a decis celebrul cuplu să părăsească SUA

Actorul George Clooney și soția sa, avocata Amal Clooney, au decis să își mute familia în Franța, alegând o fermă din sudul țării drept noua lor reședință. Potrivit Hello!, decizia vine din dorința de a le oferi gemenilor lor, Ella și Alexander, în vârstă de opt ani, o copilărie mai discretă, departe de presiunea constantă a paparazzilor din Statele Unite.

Conform publicației, George Clooney și Amal Clooney au fost atrași de stilul de viață francez, în special de respectul acordat vieții private. Lipsa paparazzilor din spațiile publice sau din apropierea școlilor a fost un aspect important pentru familie, care în SUA se confruntă frecvent cu astfel de situații.

George Clooney a vorbit anterior despre proprietatea sa din Franța, care include aproximativ 100 de acri de viță-de-vie, peste 1.200 de măslini și o grădină de legume. Se presupune că această fermă, situată în micul oraș Brignoles, va deveni noua reședință a familiei, mai ales după ce actorul a obținut cetățenia franceză. Clooney, originar din statul american Kentucky, își va putea păstra cetățenia americană, alături de noul statut de cetățean francez.

Actorul a vorbit în trecut despre diferențele culturale dintre Statele Unite și Franța, lăudând modul în care francezii respectă viața privată. Într-un interviu acordat postului RTL, el declara: „Aici nu se fac fotografii copiilor. Nu există paparazzi ascunși la porțile școlilor. Acesta este cel mai important lucru pentru noi”.

Tot în cadrul acelei discuții, actorul a dezvăluit că a cumpărat o fermă în Franța, explicând.

„Avem și o casă în Statele Unite, dar cel mai fericit loc al nostru este această fermă, unde copiii se pot bucura de copilărie”.

Sosirea familiei Clooney în Brignoles, un oraș mic din regiunea Provence-Alpes-Côte dAzur, a stârnit curiozitatea localnicilor. Potrivit publicației Paris Match, primarul orașului, Didier Brémond, consideră că alegerea acestui loc liniștit pentru creșterea copiilor are legătură tocmai cu respectul pentru viața privată din Franța.

Brémond a declarat că probabil motivul principal este faptul că „presa franceză respectă dreptul la imagine”.

Acesta a mai adăugat că George și Amal Clooney s-au integrat rapid în ritmul local: „Le place să meargă la prânz în orașele vecine, fac drumuri dus-întors la Paris. Cred că sunt fascinați de arta de a trăi a francezilor”.

George Clooney, mărturisiri despre viața de familie

George Clooney a oferit recent câteva declarații rare despre viața de familie și rolul de tată, dezvăluind că „a făcut copii târziu ca să poată petrece timp cu ei”. Actorul a vorbit într-un interviu pentru The Times despre provocările de a echilibra cariera cu timpul petrecut alături de cei dragi, mai ales la începutul drumului profesional.

„Majoritatea oamenilor își sacrifică timpul cu familia ca să câștige bani la începutul carierei. Dar pentru mine e mai ușor. Am făcut copii foarte târziu și astfel pot să petrec mai mult timp cu ei. Dar atunci când ești tânăr, e greu”.

Actorul a mai adăugat că acum, fiind mai experimentat și stabilizat financiar, poate fi mai selectiv cu proiectele pe care le acceptă, spre deosebire de începutul carierei, când „nu ai niciun control”.

Clooney a rememorat și începuturile sale:

„Îmi amintesc când am primit rolul din Batman & Robin în 1997, mi-am sunat prietenii și am țipat de bucurie, pentru că până atunci făcusem doar un singur film de studio, deci pentru mine era o mare oportunitate. Desigur, nu conștientizam că filmul va fi un dezastru”.

Tot anul trecut, George Clooney a oferit și câteva mărturisiri surprinzătoare despre căsnicia cu Amal. Invitat în cadrul emisiunii CBS Mornings, actorul a vorbit deschis despre mariajul său, dezvăluind că nu s-au certat niciodată în cei zece ani petrecuți împreună.

George Clooney a făcut această mărturisire pentru prima dată în urmă cu doi ani, iar acum i-a confirmat prezentatoarei Gayle King că, în continuare, nu a avut nicio dispută cu partenera sa.

„Îmi amintesc că am fost aici cu tine și înainte și că am spus că nu ne-am certat niciodată”, i-a spus Clooney lui King. „Încă nu ne-am certat. Încercăm să găsim ceva pentru care să ne certăm!”, a continuat el.

„Mă simt incredibil de norocos că am întâlnit această femeie extraordinară. Simt că am dat lovitura. Nu trece nicio zi fără să mă gândesc că sunt cel mai norocos bărbat din lume. Așa că este minunat”.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times, George Clooney a vorbit deschis și despre diferența de vârstă de 17 ani dintre el și soția sa, Amal. Actorul a recunoscut că această diferență i-a stârnit, la un moment dat, îndoieli în legătură cu șansele unei relații serioase.

„Nu credeam că aș avea prea multe șanse cu ea, pentru că eram cu 17 ani mai mare și părea că avea tot ce-i trebuia”, a spus Clooney despre Amal, care este avocată specializată în drepturile omului.

Deși în prezent cei doi au un mariaj fericit, George a recunoscut că îl îngrijorează efectele trecerii timpului asupra rolului său de soț și tată.

„Am avut această discuție cu Amal când am împlinit 60 de ani. I-am spus: „Uite, încă pot să joc baschet pe un teren mare. Încă pot să alerg. Pot să fac aproape tot ce făceam la 30 de ani. Dar în 30 de ani voi avea 90. Ăsta e un număr real.”

Și sunt unele lucruri pe care nu le mai poți face, indiferent câte batoane de granola ai mânca. I-am spus lui Amal: „Trebuie să ne concentrăm pe următorii 20–25 de ani, pentru a ne asigura că facem tot ce putem. Nu doar muncă, pentru că nimeni, la sfârșitul vieții, nu spune: Doamne, mi-aș fi dorit să fi muncit mai mult”, a concluzionat actorul.

Citește și:
Victoria și David Beckham, mesaj pentru fiul lor, Brooklyn, de ziua lui de naștere, pe fondul scandalului viral: „Te iubim'

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Aurelian Temișan, noi dezvăluiri despre schimbările din juriul emisiunii "Te cunosc de undeva" de la Antena 1: "Șansele ca să se mai facă sunt minime"
People
Aurelian Temișan, noi dezvăluiri despre schimbările din juriul emisiunii "Te cunosc de undeva" de la Antena 1: "Șansele ca să se mai facă sunt minime"
Irina Shayk a atras toate privirile într-un bikini negru în timpul unei zile petrecute la plajă cu fiica sa, Lea
People
Irina Shayk a atras toate privirile într-un bikini negru în timpul unei zile petrecute la plajă cu fiica sa, Lea
Alexia Eram, schimbare radicală de look. Creatoarea de conținut are o nouă tunsoare
People
Alexia Eram, schimbare radicală de look. Creatoarea de conținut are o nouă tunsoare
Christina Applegate, dezvăluiri despre relația cu Brad Pitt. Ce legătură a existat între cei doi: "Încă era supărat pe mine"
People
Christina Applegate, dezvăluiri despre relația cu Brad Pitt. Ce legătură a existat între cei doi: "Încă era supărat pe mine"
Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au împlinit cinci ani de relație. Cum au sărbătorit cei doi: "Ești cea mai bună decizie"
People
Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au împlinit cinci ani de relație. Cum au sărbătorit cei doi: "Ești cea mai bună decizie"
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026
People
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026
Libertatea
Imagini din palatul lui Gigi Becali. Cum arată în interior imobilul pentru care a plătit 7 milioane de euro
Imagini din palatul lui Gigi Becali. Cum arată în interior imobilul pentru care a plătit 7 milioane de euro
Cosmin Seleși a ajuns de urgență la spital: „Medicii sunt încă rezervați”. PRO TV a oprit filmările emisiunii „Batem palma”
Cosmin Seleși a ajuns de urgență la spital: „Medicii sunt încă rezervați”. PRO TV a oprit filmările emisiunii „Batem palma”
Imagini cu Alexia Eram după ce s-a tuns scurt. Fiica Andreei Esca a făcut o schimbare radicală de look
Imagini cu Alexia Eram după ce s-a tuns scurt. Fiica Andreei Esca a făcut o schimbare radicală de look
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
catine.ro
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Mai multe din people
Adda a împlinit 34 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei, Cătălin Rizea: "Asta este piesa noastră pe care am dansat"
Adda a împlinit 34 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei, Cătălin Rizea: "Asta este piesa noastră pe care am dansat"
People

Adda a împlinit 34 de ani, iar Cătălin Rizea i-a făcut o urare emoționantă.

+ Mai multe
Victoria și David Beckham, mesaj pentru fiul lor, Brooklyn, de ziua lui de naștere, pe fondul scandalului viral: "Te iubim"
Victoria și David Beckham, mesaj pentru fiul lor, Brooklyn, de ziua lui de naștere, pe fondul scandalului viral: "Te iubim"
People

Victoria și David Beckham au transmis un mesaj complet neașteptat pentru fiul lor, Brooklyn, pe fondul scandalului din familie.

+ Mai multe
Alessandra Stoicescu, reguli stricte pentru fiica ei, Sara. De ce refuză să îi dea acces la telefonul mobil: "Nu sunt de acord"
Alessandra Stoicescu, reguli stricte pentru fiica ei, Sara. De ce refuză să îi dea acces la telefonul mobil: "Nu sunt de acord"
People

Alessandra Stoicescu a dezvăluit prin ce metode își ține fiica departe de ecranul telefonului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC