George Clooney, mărturisiri oneste despre diferența de vârstă de 17 ani dintre el și soția sa, Amal: „Sunt unele lucruri pe care nu le faci”

Într-un interviu recent acordat publicației The New York Times, George Clooney a vorbit deschis despre căsnicia cu soția sa, Amal, dezvăluind că diferența de vârstă de 17 ani dintre ei i-a stârnit, la un moment dat, îndoieli cu privire la posibilitatea unei relații serioase.

„Nu credeam că aș avea prea multe șanse cu ea, pentru că eram cu 17 ani mai mare și părea că avea tot ce îi trebuia”, a spus George Clooney despre Amal, care este o avocată specializată în drepturile omului.

Deși, în prezent, cei doi au un mariaj fericit, George Clooney a recunoscut că se teme de faptul că trecerea anilor îi va influența modul în care își îndeplinește rolul de soț și de tată.

„Am avut această discuție cu Amal când am împlinit 60 de ani. I-am spus: ‘Uite, încă pot să joc baschet pe un teren mare. Încă pot să alerg. Pot să fac aproape tot ce făceam când aveam 30 de ani. Dar în 30 de ani, voi avea 90. Ăsta e un număr real.”

„Și sunt unele lucruri pe care nu le faci, indiferent câte batoane de granola ai mânca. I-am spus lui Amal: ‘Trebuie să ne concentrăm pe următorii 20-25 de ani, pentru a ne asigura că facem tot ce putem. Nu doar muncă, pentru că nimeni, la sfârșitul vieții, nu spune: „Doamne, mi-aș fi dorit să fi muncit mai mult”, a concluzionat Clooney.

Interviul a fost extrem de bine primit de către fanii actorului, mulți lăudându-l pentru personalitatea sa.

„Un articol frumos. George este clar un tip cu un suflet mare și multă profunzime – un om bun. Mă bucur atât de mult pentru fericirea lui alături de Amal și copiii săi”, a scris un fan pe site-ul publicației The New York Times.

„Pare un tip de treabă”, a remarcat o altă persoană, în timp ce o a treia a adăugat: „Un bărbat cu talent, integritate și grație. Toate cele bune pentru el.”

Recent, George Clooney s-a mutat împreună cu familia lui în New York City pentru debutul său pe Broadway în Good Night, and Good Luck. Această piesă este o adaptare a filmului cu același nume, în care Clooney a jucat în 2005. Reprezentațiile vor începe pe 12 martie 2025.

George Clooney a povestit, în cadrul emisiunii lui Drew Barrymore, cum a cunoscut-o pe Amal, în urmă cu mai bine de un deceniu.

„A venit în vizită cu un prieten la casa mea din Como”, a început povestea Clooney. „Cel mai amuzant lucru este că m-a sunat Bryan Lourd, agentul meu, care tocmai o cunoscuse pe Amal la un alt eveniment și ea a spus: Da, mă duc la Como cu un prieten de-al meu, iar el m-a sunat și mi-a zis: Vine o fată la tine acasă cu care te vei căsători”, a dezvăluit actorul. „Eu i-am spus: Ești un idiot. Știi că nu se va întâmpla asta. Și apoi a apărut Amal și am stat de vorbă toată noaptea și am început să-i scriu o grămadă de scrisori”, a mărturisit George Clooney.

De asemenea, în urmă cu ceva timp, actorul a vorbit și despre ziua în care a aflat că va deveni tată pentru prima oară.

„Nu am vrut să am copii. Și atunci această ființă umană extraordinară a intrat în viața mea și m-am îndrăgostit nebunește. Apoi am știut din momentul în care am cunoscut-o că totul avea să fie diferit.”

„Nu știam că voi avea gemeni”, a declarat el, citat de revista People. „Există acel moment în care mergi la medic și scoate această bucată de hârtie care este o sonogramă și spune: Iată!, iar tu spui: Este un băiețel. Eu zic: Băiețel, fantastic! Și ei au spus: Și cealaltă este fată, iar eu am spus: Oh, la naiba!”, a declarat Clooney în cadrul podcast-ului WTF with Marc Maron.

George Clooney a povestit și despre cum el și Amal au luat decizia de a deveni părinți:

„Deci eram căsătoriți de aproximativ un an și am mers acasă la niște prieteni și ei aveau un copil acolo, care era zgomotos și neplăcut, iar eu am spus: Doamne! Am ieșit afară să ne plimbăm. Și ea nu se gândise niciodată la asta, într-adevăr. Și apoi a spus: Suntem teribil de norocoși în viață. Și i-am spus: Da, suntem norocoși că ne-am găsit. Ea a spus: Se pare că norocul ar trebui să fie împărțit cu alți oameni.”

Acela a fost momentul în care amândoi și-au dat seama că sunt dispuși și că își doresc să încerce.

„Trebuie să spun că a fost foarte emoționant, pentru că eram ferm convins că asta nu va face parte din viața mea și eram confortabil cu asta.”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro