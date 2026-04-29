Andi Moisescu, despre relația cu cei doi băieți ai lui după divorț și schimbările din viața profesională: „O să aibă ocazia să vadă toți…”

Conform surselor mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi decis să pună capat căsătoriei lor de 22 de ani.

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Pe cei doi îi lega o căsătorie de 22 de ani, dar și doi copii pe care îi au împreună: David și Luca. În urmă cu aproape un an, au apărut primele zvonuri cu privire la divorțul dintre Andi Moisescu și Olivia Steer.

Deși au existat voci care s-au grăbit să vorbească despre o posibilă despărțire de PRO TV, Andi Moisescu rămâne la fel de activ și prezent în proiectele sale. Îl vedem în continuare în postura de jurat la „Românii au talent”, dar și în rolul de entertainer, animând unele dintre cele mai apreciate evenimente din oraș, inclusiv din spatele pupitrului de DJ.

Într-un interviu acordat recent, Andi Moisescu a vorbit despre relația cu cei doi băieți pe care îi are din căsătoria cu Olivia Steer.

„Relația pe care o am eu cu copiii mei e deasupra oricărui hashtag. E mult prea frumoasă, sinceră și profundă”, a povestit el pentru TVMania.

Andi Moisescu a vorbit și despre planurile profesionale pentru perioada următoare, mai ales că emisiunea „Apropo TV”, pe care publicul o urmărea din 2005 în fiecare săptămână duminica, de la ora 13:00, a fost scosă din grila PRO TV.

„Din ce deja văd în agendă, urmează una dintre cele mai pline veri. Nu știu dacă mi-au mai rămas vreo 3 zile libere. O să aibă ocazia să vadă toți cei interesați ce-o să fac. Aproape zi de zi”, a mai spus el pentru sursa citată.

Pe lângă activitatea de prezentator, Andi Moisescu a vorbit și despre pasiunea pentru muzică și ipostaza de DJ.

„Iubesc muzica. Iar playlist-ul meu e întotdeauna intersecția dintre ce iubesc eu și ce se poate adapta contextului în care mă aflu. Poate fi la fel de bine Daft Punk, Rammstein sau Fabrication, ca să dau și un nume de care nu cred că a auzit nimeni”, a adăugat el.

Andi Moisescu, fidel postului de televiziune PRO TV

În prezent jurat în cadrul emisiunii „Românii au talent”, Andi Moisescu recunoaște că, de-a lungul anilor a primit numeroase oferte din partea altor televiziuni, oferte extrem de avantajoase din punct de vedere financiar.

„Cred că potrivirea dintre mine și Pro TV m-a ajutat cel mai tare din punctul ăsta de vedere, pentru că aici am simțit că e locul în care mă pot desfășura cel mai bine tot timpul și în care viziunea mea se împletește perfect cu viziunea stației. Pe scurt, ăsta a fost un ingredient extrem de important care întotdeauna a făcut ca balanța să nu se încline în alte părți, chiar dacă de-a lungul vremii au mai venit oferte. Pe vremea când, sigur, din asta se făcea tam-tam, părea că se transferau oamenii de la o televiziune la alta precum jucătorii de fotbal de la o echipă la altă, da. Am prins vremurile alea, am avut și eu oferte, întotdeauna am pus în balanță niște ani pe care deja îi petrecusem în Pro TV și niște relații profesionale foarte importante care mă asigurau că întotdeauna aici lucrurile vor merge în direcția în care îmi doresc și eu. Și de partea cealaltă era un oarecare necunoscut și nu m-am…”, a povestit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Prezentatorul recunoaște că nicio ofertă financiară nu l-a determinat să renunțe la colaborarea cu PRO TV.

„Pentru mine, motivația financiară n-a fost niciodată extrem de puternică încât să mă facă să deviez de la drumul meu”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

