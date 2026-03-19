Primele declarații oficiale despre scoaterea emisiunii lui Andi Moisescu de la PRO TV din grila de programe: „E momentul cel mai potrivit”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Echipa emisiunii „Apropo TV” a făcut primele declarații după ce s-a aflat că show-ul prezentat de Andi Moisescu a fost scos din grila de programe a postului PRO TV, după 20 de ani de difuzare.

Ce se întâmplă cu „Apropo TV”, emisiunea lui Andi Moisescu

Potrivit informațiilor furnizate de cancan.ro, emisiunea „Apropo TV”, pe care publicul o urmărea din 2005 în fiecare săptămână duminica, de la ora 13:00, a fost scosă din grila PRO TV. Aceeași sursă mai transmite că în locul emisiunii „Apropo TV” va fi difuzat show-ul „Fața la joc”, găzduit de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, echipa emisiunii „Apropo TV” a transmis un mesaj oficial după ce s-a aflat că show-ul nu se mai regăsește în grila de programe PRO TV. Realizatorii au menționat că și-au dorit să facă o pauză timp de un sezon. De asemenea, decizia echipei show-ului a fost susținută și de către conducerea postului de televiziune.

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul ăsta ne-am permis să luăm un sezon pauză.

Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire.

Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit.

Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul ăsta.

Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut.

Și ne bucurăm să aflăm „pe surse” că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luăm foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat!”, a transmis echipa emisiunii „Apropo TV.”

În 1990, Andi Moisescu și-a făcut debutul la Radio Costinești. La Pro FM, a lucrat ca director de programe, începând cu 1996, moment în care a început și colaborarea lui cu postul de televiziune PRO TV. Între 2000 și 2004, a fost realizatorul emisiunii „Marcă Înregistrată”, tot la PRO TV. Din anul 2011, are rolul de jurat în show-ul de talente „Românii au talent.” Între 2019 și 2020, a prezentat timp de patru sezoane quiz show-ul „Pe bune?!” de la PRO TV. El a fost înlocuit atunci de către Mihai Bobonete.

Andi Moisescu, despre plecarea de la PRO TV, după o colaborare de aproape 30 de ani

Numele lui Andi Moisescu este strâns legat de postul de televiziune PRO TV cu care colaborează de aproape 30 de ani la diferite proiecte.

În prezent jurat în cadrul emisiunii Românii au talent, unde descoperă talente noi alături de Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete, Andi Moisescu recunoaște că, de-a lungul anilor a primit numeroase oferte din partea altor televiziuni, oferte extrem de avantajoase din punct de vedere financiar.

„Cred că potrivirea dintre mine și Pro TV m-a ajutat cel mai tare din punctul ăsta de vedere, pentru că aici am simțit că e locul în care mă pot desfășura cel mai bine tot timpul și în care viziunea mea se împletește perfect cu viziunea stației. Pe scurt, ăsta a fost un ingredient extrem de important care întotdeauna a făcut ca balanța să nu se încline în alte părți, chiar dacă de-a lungul vremii au mai venit oferte. Pe vremea când, sigur, din asta se făcea tam-tam, părea că se transferau oamenii de la o televiziune la alta precum jucătorii de fotbal de la o echipă la altă, da. Am prins vremurile alea, am avut și eu oferte, întotdeauna am pus în balanță niște ani pe care deja îi petrecusem în Pro TV și niște relații profesionale foarte importante care mă asigurau că întotdeauna aici lucrurile vor merge în direcția în care îmi doresc și eu. Și de partea cealaltă era un oarecare necunoscut și nu m-am…”, a povestit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Andi Moisescu, care a divorțat de Olivia Steer, mai spune că nicio ofertă financiară nu l-a determinat să renunțe la colaborarea cu PRO TV.

„Pentru mine, motivația financiară n-a fost niciodată extrem de puternică încât să mă facă să deviez de la drumul meu”, a mai spus Andi Moisescu pentru sursa citată.

Foto: Facebook Andi Moisescu

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro