Publicația Variety a publicat un articol care a adus lumină asupra relației Ducesei de Sussex cu serviciul de streaming.

  de  Andreea Ilie
Modul copilăresc în care Meghan Markle se comporta în timpul întâlnirilor, pe care le considera "jignitoare", cu reprezentanții Netflix

După ce Netflix a rupt legăturile cu brandul de lifestyle al lui Meghan Markle, As Ever, publicația Variety a publicat un articol care a adus lumină asupra relației Ducesei de Sussex cu serviciul de streaming.

Cum se comporta Meghan Markle în timpul întâlnirilor virtuale cu reprezentanții Netflix

Se presupune că Meghan Markle „dispărea” în timpul întâlnirilor pe Zoom cu Netflix atunci când se simțea ofensată.

„Atmosfera în companie este de tipul ‘Am terminat’,” a declarat pentru publicație o sursă din interiorul Netflix, susținând că comportamentul lui Markle, în vârstă de 44 de ani, și al Prințului Harry „a deranjat în timpul întâlnirilor.”

Sursele au spus că echipelor Netflix, precum departamentul de marketing, li s-a comunicat că absențele îndelungate ale lui Markle din întâlniri se datorau faptului că era ofensată de ceva ce fusese spus.

Însă avocatul lui Markle, Michael J. Kump, a declarat într-o scrisoare adresată publicației Variety că aceasta „lucrează de acasă, este mama unor copii mici în vârstă de 4 și 6 ani și se confruntă adesea cu situații în care copiii intră neașteptat în spațiul în timpul unei întâlniri.”

„Independent de faptul că este un părinte care lucrează de acasă, Meghan este, de asemenea, conștientă de necesitatea de a-și proteja echipa de distragerile provocate de copii,” a continuat Kump. „Aproape toți profesioniștii pot confirma că, la un moment dat, în timpul multor ore de apeluri de afaceri virtuale, este nevoie să își oprească sunetul sau camera în timpul unei întâlniri virtuale.”

Se mai susține că Markle „vorbea peste sau reformula” ideile Prințului Harry, uneori chiar în timp ce acesta era la mijlocul unei propoziții, iar apoi îl atingea pe braț sau pe coapsă în timpul întâlnirilor virtuale și față în față cu partenerii Netflix, potrivit surselor.

Totuși, Kump a insistat că această afirmație „pare calculată pentru a se încadra într-o caracterizare misogină, potrivit căreia ea își domină soțul.”

Harry, în vârstă de 41 de ani, a declarat de asemenea pentru Variety că acuzația este „categoric falsă.”

Trei persoane din interior au susținut că co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, este „sătul” de cei doi duci de Sussex, care, potrivit relatărilor, îi trimit direct mesaje lui Sarandos despre proiectele lor.

Sursele au mai afirmat că Sarandos ar fi spus recent că nu va participa la un apel cu Markle decât dacă un avocat este prezent la întâlnire, lucru pe care un purtător de cuvânt al Netflix l-a descris drept „absolut inexact.”

„Acest lucru este în mod evident fals,” a declarat Kump pentru Variety. „De fapt, Meghan îi trimite mesaje și vorbește cu domnul Sarandos în mod regulat și a fost chiar la el acasă, fără avocați.”

Deși raportul susținea că directorul de conținut, Bela Bajaria, a „obosit” să mai lucreze cu cuplul, Bajaria însăși a declarat pentru Variety că i-a făcut „o reală plăcere” să colaboreze cu ducii de Sussex.

„Sunt profund implicați în procesul de storytelling și aduc o perspectivă unică, globală, care se aliniază cu tipurile de proiecte cu impact la care membrii noștri reacționează,” a adăugat Bajaria.

Netflix a anulat parteneriatul cu brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle

Netflix a întrerupt oficial legăturile cu brandul de lifestyle controversat al lui Meghan Markle, As Ever, potrivit confirmării obținute de Page Six.

„Emisiunea ei nu a continuat, așa că nu mai avea sens să continuăm parteneriatul”, a declarat pentru Page Six o sursă din industrie, referindu-se la serialul lui Markle, realizat pe durata a două sezoane, „With Love, Meghan.”

„Pasiunea lui Meghan pentru a transforma momentele de zi cu zi în unele frumoase, dar simple, a inspirat crearea brandului As Ever, iar noi ne bucurăm că am avut un rol în a aduce această viziune la viață. Așa cum a fost întotdeauna intenționat, Meghan va continua să dezvolte brandul și să-l ducă în următorul capitol în mod independent și așteptăm cu interes să celebrăm modul în care ea continuă să aducă bucurie în gospodăriile din întreaga lume”, a declarat un purtător de cuvânt al Netflix pentru Page Six.

O sursă apropiată situației a declarat că planul a fost mereu ca As Ever să ajungă să funcționeze „pe propriile picioare” și a spus că Netflix și ducesa vor continua relația lor de sprijin reciproc, adăugând: „Ne putem aștepta să vedem ediții speciale sezoniere ale emisiunii ‘With Love, Meghan.'”

Între timp, un purtător de cuvânt al companiei As Ever a precizat că firma „este recunoscătoare pentru parteneriatul cu Netflix pe durata lansării și în primul nostru an.”

„Am înregistrat o creștere semnificativă și rapidă, iar As Ever este acum pregătit să stea pe propriile picioare”, a continuat purtătorul de cuvânt. „Avem un an interesant în față și abia așteptăm să împărtășim mai multe.”

Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, și Prince Harry au negociat un contract de 100 de milioane de dolari cu Netflix după ce au părăsit familia regală în 2020.

Ei au lansat mai multe proiecte în cadrul contractului profitabil, inclusiv documentarul lor confesiv din 2023, „Harry & Meghan”, care a fost un mare succes pentru platforma de streaming.

Cu toate acestea, documentarul lor „Polo” și emisiunea „With Love, Meghan” nu au reușit să aibă același impact.

Cel din urmă proiect — pe care ea l-a folosit pentru a-și promova produsele As Ever — nu a fost reînnoit de Netflix pentru un al treilea sezon, pe fondul scăderii audienței.

În august anul trecut, cuplul și-a prelungit parteneriatul cu platforma de streaming — dar pentru o sumă „mult” mai mică decât cea din contractul inițial.

În cadrul noului acord, ducii de Sussex aveau mai multe proiecte în lucru, inclusiv adaptări ale cărții de succes „Meet Me at the Lake” de Carley Fortune și ale romanului romantic „The Wedding Date” de Jasmine Guillory.

Netflix a plătit aproximativ 3 milioane de dolari pentru drepturile asupra cărții „Meet Me at the Lake.” Însă, ambele proiecte sunt blocate într-o stare de incertitudine, punând astfel în pericol întregul lor acord.

„Trei ani de dezvoltare pentru un astfel de film la Netflix nu este un semn bun”, a spus o sursă de la Hollywood.

În plus, documentarul lui Markle și Harry, „Cookie Queens”, care a debutat la Sundance Film Festival în luna ianuarie, nu a fost încă cumpărat de niciun distribuitor sau serviciu de streaming.

După cum presa internațională aa relatat luna trecută, biroul Netflix din Los Angeles era plin până la refuz cu produse As Ever, precum borcane de gem, lumânări, vin și faimoasele produse cu petale de flori ale lui Markle.

În ciuda surplusului de produse, sursele susțin că As Ever se vând în ritm alert, aproximativ 87% din comanda de un milion de unități de gem fiind deja vândută. Analiștii au calculat că ea a câștigat peste 36 de milioane de dolari doar din acest singur produs.

Citește și:
Kate Middleton dezvăluie cum gestionează „conversațiile dificile' cu cei trei copii ai săi: „Este o modalitate foarte bună…'

Recomandari
Andra, anunț profesional neașteptat după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea de la PRO TV: "O amintire frumoasă a..."
People
Andra, anunț profesional neașteptat după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea de la PRO TV: "O amintire frumoasă a..."
Gina Pistol, despre casa pe care o construiește la munte cu Smiley. Câte camere va avea locuința lor: "Pare desprinsă dintr-o poveste"
People
Gina Pistol, despre casa pe care o construiește la munte cu Smiley. Câte camere va avea locuința lor: "Pare desprinsă dintr-o poveste"
Andreea Popescu, primele declarații după ce s-a zis că motivul divorțului său de Rareș Cojoc îl reprezintă relația ei cu Dan Alexa: "Vreau să..."
People
Andreea Popescu, primele declarații după ce s-a zis că motivul divorțului său de Rareș Cojoc îl reprezintă relația ei cu Dan Alexa: "Vreau să..."
Noi detalii inedite despre Insula Iubirii 2026. Ce s-a întâmplat după numai câteva zile de filmare
People
Noi detalii inedite despre Insula Iubirii 2026. Ce s-a întâmplat după numai câteva zile de filmare
Elton John, portret de familie emoționant cu soțul lui, David Furnish, și cei doi copii. Cât de mult au crescut Zachary și Elijah
People
Elton John, portret de familie emoționant cu soțul lui, David Furnish, și cei doi copii. Cât de mult au crescut Zachary și Elijah
Raluca Moianu, noi dezvăluiri despre rolul de bunică: "A trecut timpul foarte repede"
People
Raluca Moianu, noi dezvăluiri despre rolul de bunică: "A trecut timpul foarte repede"
Libertatea
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță „lapoviță și ninsoare” în următoarele zile. Cât durează episodul de vreme rece din România
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță „lapoviță și ninsoare” în următoarele zile. Cât durează episodul de vreme rece din România
Cum l-ar fi înșelat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa. Dansatorul a aflat de infidelitatea soției
Cum l-ar fi înșelat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa. Dansatorul a aflat de infidelitatea soției
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. „O clipă de șoc”. Primele informații despre accident
Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. „O clipă de șoc”. Primele informații despre accident
„Nu sunt alcoolic” Lucian Viziru spune lucrurilor pe nume! A transmis un mesaj public, pentru ca toată lumea să știe de la el
„Nu sunt alcoolic” Lucian Viziru spune lucrurilor pe nume! A transmis un mesaj public, pentru ca toată lumea să știe de la el
catine.ro
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Mai multe din people
Alina Pușcaș, procedură estetică ce implică 40 de ace în picior: "Mi-e un pic groază"
Alina Pușcaș, procedură estetică ce implică 40 de ace în picior: "Mi-e un pic groază"
People

Alina Pușcaș a dezvăluit ce procedură estetică a făcut recent.

+ Mai multe
Adela Popescu i-a trimis o imagine emoționantă lui Radu Vâlcan în timp ce se află în Thailanda: "Trăim vremuri în care totul e mai agitat"
Adela Popescu i-a trimis o imagine emoționantă lui Radu Vâlcan în timp ce se află în Thailanda: "Trăim vremuri în care totul e mai agitat"
People

Adela Popescu i-a trimis o fotografie neașteptată lui Radu Vâlcan, în timp ce el se află în Thailanda la filmările pentru Insula Iubirii.

+ Mai multe
Ce părere a avut Lewis Hamilton de rochia purtată de Kim Kardashian la petrecerea Vanity Fair după Premiile Oscar 2026
Ce părere a avut Lewis Hamilton de rochia purtată de Kim Kardashian la petrecerea Vanity Fair după Premiile Oscar 2026
People

Lewis Hamilton a reacționat public la imaginile cu Kim Kardashian la petrecerea Vanity Fair.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

